Sony kondigt komst van Inscryption en 6 andere indiegames aan voor PlayStation

Sony heeft zeven indiegames aangekondigd die binnenkort voor de PS4 en PS5 zullen verschijnen. Het betreft Cursed to Golf, Signalis, Cult of the Lamb, SCHiM, Sea of Stars, The Tomorrow Children en Inscryption. Sommige games verschijnen ook op andere platformen.

Inscryption is een roguelike-deck-building game die in oktober 2021 werd uitgebracht door Devolver Digital voor pc. Het spel kreeg toen lovende kritieken. In juni 2022 kwam er ook versie voor macOS en Linux en nu is de PlayStation-versie aan de beurt. Een exacte releasedatum gaf Sony niet mee, maar de ontwikkelaar stelde wel dat de port enkele exclusieve functies voor PlayStation zal bevatten, waaronder haptic feedback en specifieke geluiden en lichteffecten die de PlayStation-controller zullen verstuurd worden.

Cursed to Golf

Voor indiegame Cursed to Golf werd er wel een releasedatum meegegeven: dat wordt 18 augustus. In dit tweedimensionaal golfspel speel je als The Cursed Golfer, een golfer die een bizar ongeluk meemaakt en sterft net op het moment dat hij een internationaal golftoernooi zou gaan winnen. Hij belandt in de Golf Purgatory en moet hier zijn weg naar de levenden terug zien te vinden. Cursed to Golf verschijnt op 18 augustus ook voor pc, Xbox-spelconsoles en Nintendo Switch.

The Tomorrow Children: Phoenix Edition

The Tomorrow Children kwam in 2014 uit voor Playstation 4. Op 6 september van dit jaar komt er een geupdate versie uit met talloze verbeteringen. In deze game krijg je een alternatieve toekomst voorgeschoteld waarin enkele klonen in moeten staan voor de wederopbouw van de beschaving nadat een experiment is mislukt. De ontwikkelaars deden enkele aanpassingen aan de game en hernoemde het spel naar The Tomorrow Children: Phoenix Edition. Het wordt in deze nieuwe versie onder andere mogelijk om uitsluitend offline te spelen, een grijphaak te gebruiken om door de wereld te bewegen, naar nieuwe eilanden af te reizen en online met vrienden samen te werken. The Tomorrow Children: Phoenix Edition zal 40 euro kosten.

Signalis, Cult of the Lamb, SCHiM en Sea of Stars

Op 27 oktober verschijnt vervolgens Signalis. De allereerste game van ontwikkelaar rose-engine. In deze sci-fi horror survival game ontdekt het hoofdpersonage Elster een duister geheim terwijl ze haar verloren gewaande collega probeert terug te vinden. Signalis is vanaf 27 oktober ook verkrijgbaar via Steam.

Op 11 augustus is het de beurt aan Cult of the Lamb. In deze real-time strategygame dien je als lammetje een eigen sekte op te richten en dat voor degene die jou ooit heeft gered van de ondergang. Je neemt de strijd op tegen andere sekteleiders waarna je hun krachten kan absorberen om uiteindelijk de allersterkste te worden. Cult of the Lamb is vanaf 11 augustus ook beschikbaar via Steam, Xbox-consoles en Nintendo Switch.

De twee Nederlandse gameontwikkelaars Ewoud van der Werf en Nils Slijkerman brengen in 2023 SCHiM naar Playstation en Steam. In deze platformgame speel je een losgekomen schaduw van een persoon en tracht je zo snel mogelijk terug te keren naar diezelfde persoon. Je kan enkel doorheen de spelwereld bewegen door op te gaan in andere schaduwen. De spelwereld bevat volgens de ontwikkelaars heel wat elementen die typisch Nederlands moeten aanvoelen.

Tenslotte is er nog Sea of Stars. In deze turn-based jrpg waarin twee jonge hoofdpersonages moeten samenwerken en hun krachten gebruiken om Eclipse Magic te gebruiken. Dat is de enige manier om de monsters van de The Fleshmancer, een duistere alchemist, te overmeesteren. Sea of Stars komt in 2023 naar Playstation 4 en 5, Nintendo Switch en Steam.