Sony gaat 60Hz-versies van klassieke games toevoegen aan PlayStation Plus in EU

Sony is van plan om NTSC-versies van 'de meeste' classic games toe te voegen aan de nieuwe PlayStation Plus-abonnementen in Europa en andere regio's. Dat maakt het bedrijf op donderdag bekend. Momenteel zijn sommige titels daar alleen als PAL-versie beschikbaar.

Sony schrijft op Twitter dat het bedrijf van plan is om NTSC-opties uit te rollen voor 'het merendeel van de klassieke games die in het PlayStation Plus Premium- en Deluxe-abonnement worden aangeboden'. Dat geldt dan voor de regio's Azië, Europa, het Midden-Oosten, India, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.

In het PS1- en PS2-tijdperk werden doorgaans PAL-games uitgebracht in regio's als Europa. In PAL-regio's was 50Hz de standaard voor televisies, in tegenstelling tot de 60Hz voor de Amerikaanse NTSC-standaard. In de praktijk betekent dit dat games die in NTSC-regio's op 30fps draaiden, in PAL-regio's werden teruggebracht naar 25fps. Tegelijk kregen PAL-games vaak taalopties die bij de NTSC-versies ontbraken. Vermoedelijk is dat de reden dat Sony PAL-games beschikbaar stelde in bepaalde regio's.

Sony kondigde eerder dit jaar zijn vernieuwde PlayStation Plus-abonnementen aan, die op 22 juni beschikbaar kwamen in Europa. Het bedrijf biedt drie verschillende opties. Het duurste abonnement, dat in Europa beschikbaar komt onder de noemer Premium, krijgt een catalogus met klassieke PlayStation- en PSP-games.

De dienst verscheen eind mei al in Azië en toen bleek dat Sony PAL-builds voor bepaalde klassieke games gebruikte, ook in regio's als Taiwan, waar NTSC de standaard is, schreef VGC. Het ging daarbij bijvoorbeeld om het overgrote deel van Sony's firstpartygames. In de VS kwamen de games wel beschikbaar als NTSC.

Nintendo kreeg vorig jaar soortgelijke kritiek toen het N64-games toevoegde aan zijn Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement. Bij de aankondiging toonde het bedrijf namelijk 50Hz-beelden van die titels. Voor de daadwerkelijke release maakte Nintendo echter bekend dat het ook 60Hz-versies van alle N64-games beschikbaar zou stellen.