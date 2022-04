Sony brengt nieuwe PlayStation Plus-abonnementen op 22 juni uit in Europa

Sony onthult dat PlayStation Plus Essential, Extra en Premium op 22 juni naar Europa komen. De release van de gameabonnementen is in het grootste deel van Azië zelfs vervroegd naar 23 mei. Europa is de laatste regio waar de dienst wordt uitgerold.

Daarnaast laat Sony weten de streamingmogelijkheden van het Plus Premium-abonnement uit te breiden naar meer Europese landen, waaronder Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Polen. Het streamen van games met het duurste Plus-abonnement is daarnaast vanaf 22 juni in alle landen mogelijk waar momenteel PlayStation Now beschikbaar is. Daaronder valt ook de Benelux.

De samenvoeging van PlayStation Now en Plus bestaat uit drie opties, zo kondigde Sony eind maart aan. PlayStation Plus Essential, Extra en Premium kosten respectievelijk 8,99, 13,99 en 16,99 euro per maand. Het Essential-abonnement is gelijk aan het huidige Plus-abonnement. Afnemers krijgen bij PlayStation Plus Extra daarnaast toegang tot een bibliotheek van 400 recente games.

Met het Premium-abonnement krijgen afnemers toegang tot nog eens ruim 300 oudere games en de mogelijkheid om spellen via de cloud te streamen. Het cloudgamen kan via een PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.