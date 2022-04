Sony blokkeert stapelen van PlayStation-abonnementen tot juni

Het is niet meer mogelijk om lopende PlayStation Plus- of PlayStation Now-abonnementen te verlengen. Dat kan pas weer na 22 juni, als Sony zijn nieuwe abonnementen heeft ingevoerd. Daardoor is het niet mogelijk om tegen oude tarieven een nieuw abonnement te nemen.

Sony schrijft in een faq dat het de mogelijkheid om abonnementen te stapelen heeft uitgezet als onderdeel van 'werk achter de schermen om de transitie naar de nieuwe abonnementen zo soepel mogelijk te maken'. Vouchers voor PlayStation-abonnementen blijven geldig, maar kunnen pas na de invoering van de nieuwe abonnementen ingelost worden als klanten nu al een lopend abonnement hebben.

Op 22 juni voert Sony nieuwe PlayStation Plus-abonnementen in. PlayStation Now verdwijnt dan en wordt samengevoegd in de formule Plus Premium. Huidige Now-abonnementen worden omgezet naar Plus Premium. Dat abonnement kost 17 euro per maand of 120 euro per jaar. PlayStation Now was met 60 euro per jaar een stuk goedkoper.

Gebruikers konden tot voor kort hun Now-abonnement verlengen en voor meerdere jaren stapelen, om vervolgens vanaf 22 juni overgezet te worden naar het duurste Plus Premium-abonnement. Hoewel Sony dit niet als reden opgeeft, is die mogelijkheid nu verdwenen.

Na 22 juni kunnen PlayStation Now-vouchers nog gebruikt worden, maar het tegoed wordt dan omgerekend naar de huidige abonnementsprijzen. De vouchers bieden dan geen voordeel meer ten opzichte van de aanschaf of verlenging van Plus Premium.