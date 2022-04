Total War: Warhammer III krijgt in mei gratis dlc, nieuwe campagne komt in zomer

Creative Assembly onthult in een roadmap alle nieuwe content die in 2022 voor Total War: Warhammer III moet worden uitgebracht. Zo staan er in eerste instantie vooral veel bugfixes gepland en komt de Immortal Empires-campagne in het derde kwartaal als bèta uit.

Update 1.2 staat in mei gepland en moet een hoop bugs oplossen die tijdens gevechten optreden, zo laat Creative Assembly weten. Daarnaast wordt de techtree omgegooid en moeten eenheden beter reageren op commando's. Vanwege de vele aanpassingen kondigt de ontwikkelaar aan dat de online leaderboards worden gereset. In mei komt ook de eerste gratis dlc uit, namelijk Regiments of Renown I. Dit is een toevoeging van enkele verbeterde eenheden aan alle basisrassen. Eerder bracht Creative Assembly deze pakketten als onderdeel van betaalde dlc's uit, maar belooft nu de eerste paar Regiments of Renown-pakketten gratis uit te brengen.

In het derde kwartaal van 2022 krijgt Total War: Warhammer III een volgende grote update, bestaande uit een tweede gratis Regiments of Renown-pakket. Daarnaast pakt de ontwikkelaar de skilltree aan en moeten er vaker veldslagen plaatsvinden tijdens een campagne. Deze update markeert ook de release van moddingtools, de Total War Assembly Kit, als vergemakkelijking van het maken van mods voor alle Total War: Warhammer-games.

Creative Assembly is in datzelfde kwartaal van plan om naar update 2.0 te springen. Deze update introduceert de bètaversie van de gratis Immortal Empires-modus, een campagne waarin alle rassen, facties en eenheden uit alle drie de Total War: Warhammer-games bij elkaar komen. Vermoedelijk moeten spelers net zoals bij de Mortal Empires-campagne voor Warhammer II alle Total War: Warhammer games in hun Steam-bibliotheek hebben staan om hier toegang voor te krijgen.

De ontwikkelaar belooft de Immortal Empires-modus 'de komende jaren' te blijven updaten en zegt later meer informatie te verstrekken. Met de release van deze update komt tevens de eerste betaalde dlc uit voor Total War: Warhammer III.

In het laatste kwartaal van 2022 heeft Creative Assembly vooralsnog alleen aangekondigd een derde Regiments of Renown-pakket in het verschiet te hebben. Verdere content wordt op een later moment aangekondigd.