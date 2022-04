Moederbedrijf Lidl start met aanbieden clouddiensten aan bedrijven en overheden

Schwarz Gruppe, het moederbedrijf van onder meer Lidl, is gestart met het aanbieden van verschillende clouddiensten voor bedrijven en overheden. Met Stackit kunnen klanten bijvoorbeeld backups op de cloudservers opslaan of netwerkbeveiliging huren.

Alle servers van Stackit staan in Duitsland en voldoen naar eigen zeggen aan 'de hoogste Europese veiligheidsnormen', zo schrijft het bedrijf in een persbericht. De dienst moet de 'digitale soevereiniteit en het concurrentievermogen van [de Europese] economie' bevorderen.

Bedrijven en overheden kunnen de servers van Stackit gebruiken voor het beschermen van data en het toepassen van cloudcomputing. Daarnaast biedt het bedrijf een pakket aan waarbij de clouddienst aangepast wordt aan de bestaande infrastructuur van een klant.

Stackit is sinds 2019 al in gebruik binnen de Schwarz Gruppe en moet op den duur concurreren met de clouddiensten van onder meer Amazon, Google en Microsoft. Schwarz Gruppe is het moederbedrijf van Lidl en Kaufland. Het overkoepelende detailhandelconcern is met een omzet van ruim 125 miljard euro in 2020 de grootste van Europa.