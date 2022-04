Microsoft Edge krijgt ingebouwd vpn via Cloudflare

Browser Microsoft Edge krijgt een ingebouwd virtual private network onder de naam Secure Network. CloudFlare levert de servers en gebruikers mogen 1GB per maand aan dataverkeer via het vpn gebruiken zonder kosten, in elk geval in de Preview-fase.

De functie zit nu in een testversie van Edge, zegt Microsoft. Er is geen optie om de limiet tegen betaling of op een andere manier te verhogen. Bovendien moeten gebruikers de functie nu elke keer aanzetten als ze de browser opnieuw starten. Cloudflare verwerkt de data, maar het lijkt geen whitelabelversie te zijn van zijn Warp-dienst. Die werkt immers zonder datalimiet op beperkte snelheid en zit niet in de browser.

Het is onbekend wat het plan van Microsoft is als de functie, met de naam Secure Network, in de stabiele versie van de browser komt. Microsoft zegt daar verder niets over. Microsoft belooft dat met Secure Network al het verkeer versleuteld is, zelfs als dat gaat over http-sites. Ook verbergt de dienst de locatie van de gebruiker en helpt hij tegen online tracking.

Het idee van een browsermaker die een vpn-dienst aanbiedt, is niet nieuw. Opera heeft al jaren een ingebouwde functie voor vpn in zijn browser. Mozilla heeft wel een vpn-dienst, maar die zit niet in zijn browser Firefox.