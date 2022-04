Mozilla heeft vpn-dienst stilzwijgend uitgebracht in Nederland

Mozilla heeft stilzwijgend zijn vpn-dienst uitgebracht in Nederland. Nederlandse gebruikers krijgen bij de upgrade naar Firefox 93 een melding te zien dat een abonnement kan worden afgesloten. De dienst kwam deze zomer al uit in België.

Mozilla maakt melding van de mogelijkheid om Mozilla VPN af te sluiten in het tabblad dat zich automatisch opent na de upgrade naar Firefox 93. De dienst kwam vorig jaar uit in onder meer de VS en afgelopen zomer in België. De site van Mozilla zei eind juli volgens Web Archive nog dat het abonnement niet af te sluiten was in Nederland, maar afgelopen week stond Nederland al wel op de lijst.

De abonnementen zijn ook echt af te sluiten in Nederland. Mozilla VPN kost een tientje per maand voor de maandelijks opzegbare variant of vijf euro per maand als gebruikers een jaarabonnement afsluiten. Op de Nederlandse site voor Mozilla VPN staan nu de europrijzen, waar de website eerder nog de dollarprijzen liet zien.

Mozilla werkt voor zijn vpn-dienst samen met Mullvad, een aanbieder die gebruikmaakt van WireGuard en die claimt geen logs te bewaren. Er zijn apps voor onder meer Windows, macOS, Ubuntu, Android en iOS.