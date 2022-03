Mozilla VPN krijgt ondersteuning connectie via twee vpn's en eigen dns-keuze

Mozilla brengt een update uit voor Mozilla VPN waardoor het onder meer mogelijk wordt om een dubbel vpn te gebruiken. Daarnaast hebben gebruikers voortaan de mogelijkheid om zelf een dns-server in te stellen. De dienst is vooralsnog niet in Nederland beschikbaar.

De mogelijkheid om twee vpn's te gebruiken noemt Mozilla Multi-hop. Gebruikers maken eerst verbinding met de eerste vpn-server en vervolgens wordt de data doorgestuurd naar een tweede server. Mozilla ziet het als in- en uitgangservers, een tweede laag online bescherming aangezien informatie via een extra server wordt omgeleid. Mutli-hop is in de Mozilla VPN-instellingen onder 'locatieinstellingen' in te schakelen.

Dezelfde update geeft gebruikers de vrijheid om zelf een dns-server in te stellen. Internetproviders kunnen zien naar welke websites gebruikers gaan aangezien een pc doorgaans standaard de dns-server van de provider gebruikt. Mozilla VPN maakt het mogelijk om zelf een dns-server te kiezen om zo het internetgedrag voor de provider te verbergen. Via de geavanceerde netwerkinstellingen kunnen gebruikers onder meer kiezen uit anti-advertentie- en anti-trackingpresets. Het is ook mogelijk om zelf een specifieke dns-server in te voeren.

De nieuwe Mozilla VPN-functies zijn nu beschikbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot de service. Het maandelijkse abonnement op de vpn-dienst is onder andere beschikbaar in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten. Het is niet bekend of Mozilla VPN uiteindelijk ook in Nederland uitgebracht wordt.