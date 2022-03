Man die 2 miljoen smartphones van AT&T hackte krijgt 12 jaar gevangenisstraf

Een 35-jarige man uit Pakistan en Grenada is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor het ontgrendelen van bijna 2 miljoen smartphones van AT&T. De provider liep hierdoor ruim 200 miljoen dollar mis. De man betrok meerdere werknemers van AT&T bij zijn grootschalige zwendel.

De veroordeelde crimineel, Muhammad Fahd, begon in 2012 met het illegaal ontgrendelen van de simlock van smartphones van AT&T. Dat deed hij met behulp van een Amerikaanse werknemer van de provider die hem IMEI-gegevens over de smartphones kon doorspelen. In 2013 introduceerde AT&T een nieuw ontgrendelsysteem voor smartphones. Daardoor werd het volgens het Amerikaanse Department of Justice moeilijker voor Fahd en zijn handlangers om telefoons te kraken. Om dit systeem te omzeilen huurde de cybercrimineel een softwareontwikkelaar in om malware te schrijven, dat met behulp van nieuwe omgekochte werknemers bij AT&T geïnstalleerd werd.

Ontgrendelde smartphones werden door Fahd op afstand losgekoppeld van het AT&T-netwerk, waardoor niet-legitieme klanten tegen een illegale betaling onder het contract met de provider uit konden komen. AT&T liep hierdoor naar eigen zeggen ruim 200 miljoen dollar aan inkomsten mis, wat Fahd allemaal terug moet betalen. Uiteindelijk werd een onbekend aantal werknemers van het callcenter uit Bothell, Washington geworven en omgekocht om Fahd te helpen bij het hacken van telefoons. Ook tegen de handlangers lopen rechtszaken; in totaal zouden de betreffende werknemers bijna 1,1 miljoen dollar aan compensatie moeten betalen. Er zijn in die rechtszaken nog geen uitspraken gedaan.