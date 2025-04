AT&T betaalde hacker 370.000 dollar om onlangs gestolen data te wissen

AT&T heeft een hacker 370.000 dollar betaald om onlangs gestolen klantendata te wissen. De provider werd pas getroffen door een cyberaanval van de hackersgroep ShinyHunters. Deze groep ging ervandoor met bel- en sms-logs van bijna alle klanten en eiste één miljoen dollar.

Volgens Wired heeft AT&T het bedrag in mei overgemaakt. De betaling zou in bitcoins zijn gedaan. Het Amerikaanse bedrijf had naar verluidt geen rechtstreeks contact met de hacker, maar wel met een tussenpersoon. Die tussenpersoon werd door de hacker aangesteld om de onderhandelingen te voeren en leverde ook het bewijs aan dat de gestolen gegevens van AT&T-klanten effectief gewist waren, na de betaling van het losgeld. De tussenpersoon kon niet uitsluiten dat er nog uittreksels van de gestolen dataset op het internet circuleren.

Telecomprovider AT&T kwam in juli met het nieuws naar buiten dat de bel- en sms-logs van bijna alle mobiele klanten waren gestolen tijdens een cyberaanval. Het ging voornamelijk om logs van gesprekken die tussen 1 mei en 31 oktober 2022 hebben plaatsgevonden en de uitgelekte bestanden tonen met welk telefoonnummer een klant telefonisch of via sms contact heeft gehad. AT&T had de cyberaanval toen ook gemeld bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.