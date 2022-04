Amerikaanse providers stellen introductie 3,7GHz-5G uit vanwege vliegvelden

De twee Amerikaanse telecomproviders Verizon en AT&T stellen de uitrol van C-Band-5G twee weken uit, na een verzoek van de Amerikaanse overheid en de luchtvaartsector. Deze sector vreest dat de hogere 5G-frequenties hoogtemeters kunnen verstoren.

De telecomaanbieders willen de C-Band-5G nu vanaf 19 januari gaan aanbieden, schrijft Reuters. Aanvankelijk wilden de providers de 5G-dienst vanaf woensdag 5 januari verkopen. De telecombedrijven willen de komende weken gebruiken om met de telecomsector en de overheid onderzoek te doen naar de verstorende effecten van 5G en hoe deze voorkomen kunnen worden.

Het probleem draait om de 5G-frequenties van 3,7GHz tot 3,98GHz, schrijft de Federal Aviation Administration. Deze zijn te dicht bij de hoogtemeters van vliegtuigen, die de frequentieband van 4,2GHz tot 4,4GHz gebruiken. De FAA verbood daarom eind vorig jaar het gebruik van landingssystemen in regio's waar de 5G-frequenties deze systemen kunnen verstoren. Deze systemen worden normaliter alleen gebruikt in periodes met weinig zicht; vliegtuigen mogen onder deze maatregel dan ook niet landen als er weinig zicht is en 3,7GHz-5G actief is.

De FAA zegt sinds 2015 te waarschuwen voor de verstorende effecten van 5G en bedankt de twee providers voor het vrijwillig uitstellen van het gebruik van de frequenties. De providers hadden eerder beloofd exclusiezones te willen opstellen rondom vliegvelden, waar de C-Band-5G-frequenties niet gebruikt zullen worden. De FAA vindt deze exclusiezones echter niet groot genoeg. Ook in Nederland is de verspreiding van C-Band-5G uitgesteld, hier omdat satellietcommunicatiebedrijf Inmarsat de frequentieband gebruikt.