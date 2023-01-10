Luchtvaartbedrijven VS krijgen jaar om hoogtemeters te fixen voor 5G-verstoring

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA stelt 1 februari 2024 voor als deadline voor luchtvaartmaatschappijen om de hoogtemeters van een bepaald aantal vliegtuigen aan te passen, zodat er geen sprake meer kan zijn van interferentie met 5G-frequenties van de C-Band.

Volgens de nieuwe regel moeten luchtvaartmaatschappijen hun passagiers- en vrachtvliegtuigen tegen 1 februari volgend jaar voorzien van nieuwe hoogtemeters of de bestaande voorzien van filters. De Federal Aviation Administration schrijft dat er naar schatting 180 vliegtuigen volledig nieuwe hoogtemeters moeten krijgen en dat er 820 vliegtuigen zijn die filters nodig hebben. Het zou gaan om totale kosten van 26 miljoen dollar. Er zijn 7993 vliegtuigen ingeschreven in het Amerikaanse register, dus het gaat om een niet al te groot deel.

Hoogtemeters werken door een signaal op de grond te richten, waarna wordt gemeten hoe lang het duurt voordat het signaal weer terugkomt. Het gaat om de 5G-frequenties van 3,7 tot 3,98GHz. Dit zit dicht bij de frequentieband die hoogtemeters van vliegtuigen gebruiken, te weten van 4,2GHz tot 4,4GHz. De FAA verbood daarom eind 2021 het gebruik van landingssystemen in regio's waar de 5G-frequenties deze systemen kunnen verstoren en begin vorig jaar werd de introductie van 3,7GHz-5G uitgesteld. Deze systemen worden normaliter alleen gebruikt in periodes met weinig zicht; vliegtuigen mogen onder deze maatregel dan ook niet landen als er weinig zicht is en 3,7GHz-5G actief is.

Dit probleem speelt niet in Europa, omdat hier andere frequenties worden gebruikt, namelijk van 3,4 tot 3,8GHz. Bovendien speelt ook mee dat het vermogen van de modules voor 5G hier lager ligt, wat ook bijdraagt aan het verkleinen van de kans op verstoringen. Eerder werd overigens ook in Nederland de verspreiding van C-Band-5G uitgesteld, omdat satellietcommunicatiebedrijf Inmarsat hier de frequentieband gebruikt. Eind vorig jaar maakte de Nederlandse regering duidelijk dat naar verwachting na de zomer van dit jaar de 3,5GHz-frequenties voor 5G geveild kunnen worden.