Instagram-advertenties bij tieners kunnen niet meer op geslacht worden gebaseerd

Meta gaat nieuwe beperkingen toevoegen aan het gebruik van advertenties op Facebook en Instagram gericht op tieners. Zo kunnen die advertenties niet langer meer worden gebaseerd op het geslacht. Het gaat hier om gebruikers van onder de zestien.

Meta komt met twee nieuwe maatregelen die vanaf volgende maand van kracht zullen worden. Naast de beperking ten aanzien van het geslacht zullen het volgen van bepaalde posts of pagina's en het plaatsen van likes niet langer invloed hebben op welke advertenties tieners op de platforms krijgen voorgeschoteld.

De leeftijd en de locatie is volgens Meta nog de enige informatie over een tiener die wordt gebruikt voor het tonen van advertenties. Volgens het moederbedrijf van Facebook en Instagram zijn die twee elementen van belang om tieners advertenties voor te schotelen die bedoeld zijn voor hun leeftijd en producten en diensten bevatten die beschikbaar zijn waar ze leven. Het is dus niet mogelijk om advertenties voor deze groep geheel uit te schakelen.

Vanaf maart krijgen tieners meer manieren om het type advertenties dat ze te zien krijgen, te beheren. Als iemand bijvoorbeeld minder advertenties over een bepaald genre of een bepaalde tv-show wil zien, dan wordt het mogelijk om dat aan te geven. Ook is het nog steeds mogelijk om bepaalde of alle advertenties van een specifieke adverteerder te verbergen.

Meta begon vorig jaar al met het standaard aanzetten van bepaalde privacyinstellingen voor nieuwe Facebook-gebruikers onder de zestien. Met de instellingen kunnen alleen vrienden van tieners hun vriendenlijst, gevolgde pagina's en posts waarin ze getagd zijn zien. Ook is standaard beperkt wie mag reageren op publieke posts van een nieuwe gebruiker onder de zestien. Accounts van gebruikers onder de zestien zijn sinds 2021 al standaard afgeschermd en volwassenen kunnen ook niet meer zomaar privéberichten sturen aan tieners.