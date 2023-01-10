Instagram-advertenties bij tieners kunnen niet meer op geslacht worden gebaseerd

Meta gaat nieuwe beperkingen toevoegen aan het gebruik van advertenties op Facebook en Instagram gericht op tieners. Zo kunnen die advertenties niet langer meer worden gebaseerd op het geslacht. Het gaat hier om gebruikers van onder de zestien.

Meta komt met twee nieuwe maatregelen die vanaf volgende maand van kracht zullen worden. Naast de beperking ten aanzien van het geslacht zullen het volgen van bepaalde posts of pagina's en het plaatsen van likes niet langer invloed hebben op welke advertenties tieners op de platforms krijgen voorgeschoteld.

De leeftijd en de locatie is volgens Meta nog de enige informatie over een tiener die wordt gebruikt voor het tonen van advertenties. Volgens het moederbedrijf van Facebook en Instagram zijn die twee elementen van belang om tieners advertenties voor te schotelen die bedoeld zijn voor hun leeftijd en producten en diensten bevatten die beschikbaar zijn waar ze leven. Het is dus niet mogelijk om advertenties voor deze groep geheel uit te schakelen.

Vanaf maart krijgen tieners meer manieren om het type advertenties dat ze te zien krijgen, te beheren. Als iemand bijvoorbeeld minder advertenties over een bepaald genre of een bepaalde tv-show wil zien, dan wordt het mogelijk om dat aan te geven. Ook is het nog steeds mogelijk om bepaalde of alle advertenties van een specifieke adverteerder te verbergen.

Meta begon vorig jaar al met het standaard aanzetten van bepaalde privacyinstellingen voor nieuwe Facebook-gebruikers onder de zestien. Met de instellingen kunnen alleen vrienden van tieners hun vriendenlijst, gevolgde pagina's en posts waarin ze getagd zijn zien. Ook is standaard beperkt wie mag reageren op publieke posts van een nieuwe gebruiker onder de zestien. Accounts van gebruikers onder de zestien zijn sinds 2021 al standaard afgeschermd en volwassenen kunnen ook niet meer zomaar privéberichten sturen aan tieners.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 10-01-2023 20:03 133

10-01-2023 • 20:03

133

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Reacties (133)

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Freeaqingme 10 januari 2023 20:21
Ik ben benieuwd of dit echt verschil gaat maken. Er zijn immers zoveel proxy's voor geslacht dat het onder de streep vermoedelijk geen verschil maakt. In plaats van 'is een meisje' krijg je nu 'is geintresseerd in makeupproducten'. Als dat laatste het geval is, dan kan je wellicht ook prima damesschoenen adverteren.

Uiteraard zullen er ook wel jongens zijn die zich intresseren in makeupproducten, maar lijkt me een heel kleine foutmarge te zullen zijn.

[Reactie gewijzigd door Freeaqingme op 23 juli 2024 18:16]

Coolstart @Freeaqingme10 januari 2023 21:54
In plaats van 'is een meisje' krijg je nu 'is geintresseerd in makeupproducten'. Als dat laatste het geval is, dan kan je wellicht ook prima damesschoenen adverteren.
Ik denk dat dit idd net de bedoeling is. Dat adverteerders meer op basis van interesse adverteren ipv man/vrouw stereotiepen. = sexe vs gender

Het kan best zijn dat jij man bent van geslacht maar vrouwelijker bent van aard of net andersom. Zo kan je als vrouw of meisje interesse hebben in bbq of een RC speelgoedauto.

Of een opleiding tot programmeren. Als enkel mannen deze ad zien omdat de ad manager het mannelijke geslacht heeft ingesteld heeft dat impact. Minder vrouwen zien het, dus minder vrouwen melden zich aan en de men denkt dat vrouwen geen interesse hebben in programmeren waardoor de ad manager zijn ads weer op mannen richt. Een vicieuze cirkel.

Met de man/vrouw switch in uw ad manager stuur je als adverteerder onbewust mee de stereotypering van de maatschappij.

Instellingen en vooral ook stereotiepe algoritmes van ads en social posts hebben onbewust invloed op hoe wij als mens in het leven staan en de rol/job verdeling zien.

Of dit nu dé oplossing is, is een andere zaak maar ik denk dat een stap in de goede richting is.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 18:16]

Verwijderd @Coolstart10 januari 2023 22:27
op zich is het inderdaad een goed streven. Echt veel meer kijken naar interesses dan naar de stereotypen. Maar ik zie hier twee problemen:

- wat ik eerder al noemde: algoritme kan pas iets nadat het data heeft ontvangen, en die data ontvangt het pas nadat er echt keuzes zijn gemaakt, wat resulteert in data. Data ontstaat doordat er data wordt gemaakt.

- hoe groot is de kans dat er van een stereotype wordt afgeweken als resultaat van deze kijkrichting naar specifieke interesses? (lees: een stereotype bestaat om een reden) en wat is de kosten/baten analyse om los te laten op de kans dat je een uitzondering te pakken hebt waar je grof geld op kan verdienen?

Kan het derhalve uit om een stereotype los te laten omdat je met maatwerk (op een minderheid) meer geld kan verdienen? Hoe groot is die kans? Is daar economisch incentive voor of is het een politiek probeersel?

Ten overvloede: een stereotype ontstaat in principe ook gewoon uit een hap data die overeen komt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 18:16]

Coolstart @Verwijderd11 januari 2023 06:17
Je gaat er vanuit dat uw persoon (met zijn interesses) aangeboren is en niet maakbaar is en dat klopt niet.

Je hebt ontegensprekelijk uw eigen unieke persoonlijkheid maar de Invloeden van buitenaf (cultuur, rolmodellen rond u, famillie, school, regio, media) bepalen in belangrijke mate ook uw aankoopgedrag, eetgedrag, muziekstijl, uw jobkeuze etc. = echokamer

In dit geval gaat het over rol van ad algoritmes en de invloed daarvan op de stereotypering van een tiener.

Ads zijn dus gewoon één van de duizenden invloeden in uw echokamer die je mee vormen tot wie je uiteindelijk bent en de data die je zal genereren.

Again, het is een vicieuze cirkel. Als je als tiener niet in contact komt met X dan zal je X niet liken, het algoritme zal je geen X ads sturen want je liked X niet enz.

Tieners die 6u per dag op social zitten worden dus ook beïnvloed door die media. In dit geval bepaalt het algoritme van instagram en Facebook dus mee wie jij als tiener bent en hoe je je later gaat ontwikkelen/gedragen. (Job, rollenpatroon interesses etc)

Het is een stap in de goede richting dat ze dit beseffen en er aandacht voor hebben en actief nadenken hoe je die vicieuze cirkel van ‘data’ kan doorbreken.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 18:16]

nijntje82 @Coolstart11 januari 2023 07:38
Is instagram en Facebook niet verboden voor die kwetsbare tieners? Ik zou als ouder graag ze van die cirkel weghouden en ze andere invloeden, normen en waarden mee geven.

[Reactie gewijzigd door nijntje82 op 23 juli 2024 18:16]

Autisme_tech @nijntje8211 januari 2023 09:02
Vanaf 13 jaar mag je erop, ook hun moeten leren omgaan met de normen en waarden van sociale media het is een nieuw stukje techniek op dit moment en daar moeten mensen mee leren omgaan.
nijntje82 @Autisme_tech11 januari 2023 10:23
Gelukkig moeten ze niks in dat opzicht. Hoort bij ons thuis niet tot de primaire (of zelfs secundaire) levensbehoeften. Die omgeving ('social' media') draagt niet bij aan gezonde ontwikkeling van mijn kinderen. Ik zal ze informeren over het bestaan en de risico's ervan en pas op volwassen leeftijd mogen ze erop.

Niks leren mee omgaan. Lijkt de wereld wel op z'n kop!
Boy @nijntje8211 januari 2023 11:56
Dat doe jij momenteel al, ze niet op social media laten? Geen Youtube ook?

Serieuze vraag, ik vind het nogal moeilijk momenteel; m'n dochter wordt in April 10 jaar en het wordt steeds moeilijker. Ik heb ook plekken gezien waarbij kinderen van vrienden niets mochten, maar hun vrienden wel. Dat is echt wel een moeilijke kwestie.

je zegt "ik zal ze informeren", dus ik denk dat je kinderen nog jong(er) zijn?
ookhoi @Boy11 januari 2023 12:55
Dat doe jij momenteel al, ze niet op social media laten? Geen Youtube ook?

Serieuze vraag, ik vind het nogal moeilijk momenteel; m'n dochter wordt in April 10 jaar en het wordt steeds moeilijker. Ik heb ook plekken gezien waarbij kinderen van vrienden niets mochten, maar hun vrienden wel. Dat is echt wel een moeilijke kwestie.

je zegt "ik zal ze informeren", dus ik denk dat je kinderen nog jong(er) zijn?
Ik ben niet nijntje82, maar:

Onze kinderen (15 en 17) hebben sinds de laatste klas van de basisschool een mobiel. Ze mochten (en mogen) niet op facebook, instagram en tiktok (toen nog muscically of zoiets), en hadden scherm- en bedtijd op hun telefoons (google familylink). Ze zitten wel op whatsapp, signal, youtube (99% consumeren, < 1% produceren) en tegenwoordig veel op discord.

Hun klasgenoten zitten over het algemeen wel overal op. Soms missen ze hierdoor bepaalde events zoals verkiezingen of aankondigingen: die krijgen ze dan zijdelings mee.

In het begin gaf dit nog wel discussie, nu horen we ze er niet meer over. Ik heb het idee dat het ze wel rust geeft. De restricties worden natuurlijk ook steeds ruimer naarmate ze ouder worden: de oudste heeft geen restricties meer (en zit nog steeds niet op facebook/instagram/tiktok).

Belangrijk is dat je steeds weer uitlegt waarom ze niet op bepaalde social media mogen en waarom ze beperkte schermtijd hebben. De leeftijd van jouw dochter is perfect om hiermee te beginnen als je dat wil.

Ik zit zelf alleen op linkedin, onderling gebruiken we signal. Mijn vrouw zit wel op facebook (de enige manier om op de hoogte te komen van evenementen binnen onze gezamelijke hobby).

[Reactie gewijzigd door ookhoi op 23 juli 2024 18:16]

Boy @ookhoi11 januari 2023 19:25
Mijn dochter heeft even TikTok gehad maar is eraf gegooid omdat ze te jong was. Ik vind het wel prima, heb het niet zo op die app. Ook ben ik anti-Meta, zelf geen whatsapp.

Welke redenen gaf jij aan je kinderen? Wel handig om zelf ook te gebruiken 😊
ookhoi @Boy11 januari 2023 20:36
Welke redenen gaf jij aan je kinderen? Wel handig om zelf ook te gebruiken 😊
In het begin (eind basisschool) is het nog het mag niet want wij vinden dat niet geschikt, daarna ga je naar gelang de leeftijd (steeds weer) uitleggen dat het slecht is voor je zelfbeeld, dat de bedrijven achter de apps het doel hebben je in de apps te zuigen, dat ze een profiel van je opbouwen, dat jij het product voor hen bent, dat het tijd kost die je beter kan besteden, dat het sociale druk geeft om anderen steeds te volgen en jezelf te profileren, dat je in een fuik terechtkomt, dat soort dingen. Het is wel een beetje lastige materie op die leeftijd. Kijk samen documentaires zoals The Social Dilemma (als ze wat ouder is, je moet haar ook niet doodvervelen).

Ik heb een paar keer privacy-issues gemeld bij een functionaris gegevensbescherming van organisaties, ook (juist) als het om hun privacy ging. Ik leg ze dan uit waarom ik dat doe, waarom dat belangrijk is, en naderhand vertel ik ze hoe dat afgelopen is zodat ze ook meekrijgen dat je als individu wat kan bereiken, dat het niet allemaal toch zinloos is.

Succes met de opvoeding! Met een vader zoals jij heeft ze alvast een voorsprong. :Y)
Boy @ookhoi13 januari 2023 09:44
haha thanks!

Social Dilemma heb ik inderdaad ook gezien, goeie om die tegen die tijd te laten zien.

Ik vind eigenlijk dat ze dit soort dingen op school moeten aanpakken, en niet zomaar een keertje tussendoor, maar regelmatig, zou er bijna een vak van maken.

Op dit moment kijkt m'n dochter vooral Youtubers die Minecraft spelen of spelletjes bedenken zoals de jongen van GlowMovies of bijv Dylan Haegens. Ik heb daar minder moeite mee, behalve dat de figuren die Minecraft spelen echt superirrtant zijn :p

Dus als het inderdaad meer de kant op gaat van influencers ( :X ) zal ik meer richting jouw verhaal gaan (alhoewel ik dat soort punten ook wel eens aandraag tijdens een gesprek erover)
nijntje82 @Boy11 januari 2023 14:43
Ze zijn nog jong, 4 en 6. De oudste mag soms onder toezicht op YT. Maar dat is 1x per maand. En komt voort uit dat ze elders op YT heeft gezeten. Sommige dingen hou je niet 100% buiten de deur. De uitdagingen op latere leeftijd gaan nog komen bij ons. Ik weet niet of de domeinen blokkeren een volledige oplossing gaat zijn. En iedereen doet het. Misschien kunnen er social media vrije scholen komen straks :*)
iqcgubon @nijntje8211 januari 2023 13:00
Daar is geen verbod voor nodig, maar een goede open relatie met je kinderen waarin alles bespreekbaar is.
Tintel
@Coolstart11 januari 2023 08:49
Ik begreep toch dat het niet helemaal waar (vanuit psychologisch onderzoek - bron heb ik zo niet helaas). Maar de stelling dat interesses puur door omgeving worden gevoed schijnt niet te kloppen. Jongens (niet allemaal natuurlijk) hebben een aangelegde (dus genetisch vastgelegd) voorkeur voor bijv. auto's i.p.v. poppen. Wat dus zeker niet betekent dat meisjes altijd van spelen met poppen zullen houden en niet met auto's.

Overigens onderbouwd dat de stelling dat mannen en vrouwen niet helemaal gelijk zijn. Er zijn veel overeenkomsten maar wel degelijk verschillen.

Reclame gericht op de persoon lijkt natuurlijk altijd effectiever. Maar reclame in het algemeen is niet iets waar iedereen op zit te wachten - selectief of niet.
robertlinke @Tintel11 januari 2023 09:57
maar hoeveel is dat het kind zelf en hoeveel is dat de maatschappij die dit gedrag verwacht?
zit er een verschil in met een kind van 3 of 4 die de maatschappij nog niet ziet en een kind van 12 die al wel ervaring heeft met de verwachtingen van anderen?
Tintel
@robertlinke11 januari 2023 10:23
Dat is moeilijk te testen/onderzoeken denk ik omdat het niet maatschappelijk acceptabel is om kinderen van 4 tot 12 jaar te laten opgroeien zonder communicatie / interactie met de maatschappij.

Het idee is dat het aanbieden van bepaalde interesses (dus wat de maatschappij verwacht), niet leidend is.

Want in welke manier dwingt de maatschappij om jongens van techniek te laten houden en meisjes van sociale interactie? Ze worden allebei blootgesteld aan een overvloed van beiden. De ouders hebben daar meer heel weinig invloed op.
hackerhater @Tintel11 januari 2023 13:35
Dwingen niet, maar kinderen worden van jongs af aan al in een bepaalde richting gedrukt.
Alleen al het speelgoed dat ze als peuters en kleuters krijgen.

Als kind had ik 0 interesse in poppen (zodra ik doorhad hoe ze fysiek in elkaar zaten) en rollenspellen.
Het heeft ook jaren geduurd voor ik mijn moeder en pete-tante zover kreeg me geen make-up ed te geven met mijn verjaardag en kerst. Ik gebruik dat zo weinig dat het letterlijk op de plank verloopt.

Volgens mijn zus heb ik 0 fashion sense :+
Daarentegen stond Discovery best vaak op in mijn tienerjaren. Scrapheap challenge, how it is made, etc.

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 23 juli 2024 18:16]

Tintel
@hackerhater11 januari 2023 13:52
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen (gelukkig) en die ondervinden dan last van de vooroordelen en stereotypering. Maar het is geen druk omdat men dat zo wil, het lijkt op druk maar is meer een gemak vanuit de aanbieder omdat we slecht begrijpen / niet goed weten wat een ander mooi of prettig vindt. Dan baseren we onze keuzes maar op vooroordelen.

Maar zo werken onze hersenen nu eenmaal.
We zien alle slangachtige dieren als gevaarlijk omdat ze letterlijk tot de dood kunnen leiden maar toch is dat een behoorlijke generalisering. Lang niet alle slangen zijn giftig of dodelijk voor de mens.

Daarnaast kan de voorkeur ook wel weer verschuiven en is het niet zo duidelijk gedurende de hele ontwikkeling:
“Biological differences give boys an aptitude for mental rotation and more interest and ability in spatial processing, while girls are more interested in looking at faces and better at fine motor skills and manipulating objects. When we studied toy preference, the differences we saw were consistent with these aptitudes,” she says. (Interestingly, the older toddler girls in the study also preferred the “male” toys over the “female” toys.)
"However, using state-of-the-art eye-tracking technology, we found that these gender-specific preferences are not present at five months, indicating that they are the result of physiological changes (e.g. their hormone levels), cognitive development or social pressure."
Make-up is overigens een vreemd fenomeen - dat gebruikten mannen eerst eigenlijk ook en toen weer niet en nu weer wel (maar wel minder). En als je make-up ruimer trekt - gezichts- en haar verzorging dan hebben gebruiken ook mannen dat wel.

Kleding en makeup zijn inmiddels een manier om je te onderscheiden en/of om jezelf aantrekkelijker te maken voor de andere (of dezelfde) sexe. Dat onderscheid kan op een gegeven wel vastliggen dus verandert er daar niet meer zoveel. En als een partner is gevonden dan kan ook de neiging om jezelf aantrekkelijker te maken, minder worden.
hackerhater @Tintel11 januari 2023 14:19
Een deel zal ongetwijfeld nature zijn, maar een flink deel nurture.
Ik ben meer dan eens een tomboy genoemd in mijn jeugd.
Als ouders hun dochter maar broeken laat dragen omdat ze maar in bomen blijft klimmen weet je genoeg. :+

Als kind heb ik nooit interesse gehad voor het typische meisjes-speelgoed. Ik ben van kinds af aan altijd al geïnteresseerd geweest in techniek, al viel ik daardoor buiten de groep.
Maar daarentegen lieten mijn ouders me ook vrij om mijn interesses te ontwikkelen. Wat krijg je als iemand als ik gedwongen wordt om "je als je geslacht te gedragen" ?
Tintel
@hackerhater11 januari 2023 14:31
Wat krijg je als iemand als ik gedwongen wordt om "je als je geslacht te gedragen" ?
Ellende...

(Ik heb ook een dochter die liever jongens/mannen kleren draagt - geen problemen mee :) )

Bijna elke groep / typering heeft een Normale Verdeling - dus het overgrote deel zit rond het midden en de rest zijn uitschieters maar er zijn dus altijd uitzonderingen.
orvintax @Tintel12 januari 2023 04:12
Ik begreep toch dat het niet helemaal waar (vanuit psychologisch onderzoek - bron heb ik zo niet helaas). Maar de stelling dat interesses puur door omgeving worden gevoed schijnt niet te kloppen. Jongens (niet allemaal natuurlijk) hebben een aangelegde (dus genetisch vastgelegd) voorkeur voor bijv. auto's i.p.v. poppen. Wat dus zeker niet betekent dat meisjes altijd van spelen met poppen zullen houden en niet met auto's.
Ik moet hier nog altijd de eerste bron over tegenkomen/vinden. Er is wel een studie geweest die dit soort dingen beweerden. Maar na meerdere peer reviews hebben de onderzoekers hiervoor een mea culpa uitgebracht.
Tintel
@orvintax12 januari 2023 09:57
Buiten de onderzoeken denk ik dat omgeving/maatschappij zeker een flinke invloed heeft maar de onderliggende verschillen tussen man en vrouw tellen echt wel mee (is mijn sterke overtuiging). Maar de mogelijke uitzonderingen zijn (gelukkig misschien) niet zo zeldzaam. Dus vrouwen dus wel van sleutelen aan auto's houden of mannen die poppen willen aankleden.
orvintax @Tintel12 januari 2023 14:57
Ik ben er ook mee eens dat de maatschappij een flinke invloed heeft en dat er onderlinge verschillen zijn. Maar het ging er mij over of dat die verschillen genetisch aangelegd zijn of niet.
Verwijderd @Coolstart11 januari 2023 06:45
het is makkelijker om het gros te bereiken middels en al opgebouwde dataset met daarin stereotypen.
Het blijft commercie uiteraard.

Het is lovenswaardig om helemaal opnieuw te beginnen met het opnieuw in kaart brengen van stereotypes, dat dan weer wel.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 18:16]

tweakuwe @Coolstart11 januari 2023 07:06
Al heb ik er zo mijn twijfels bij ook of bedrijven als Facebook en hun algoritmes onze ontwikkeling moeten bepalen, zijn stereotypen niet inherent slecht naar mijn mening. Het extreme individualisme waar we met de strijd tegen stereotypering heen gaan is niet persé een stap terug naar de menselijke natuur. Wij zijn sociale wezens en onze cultuur is een belangrijk deel van wie wij zijn, daar hoort in aanraking komen met bepaalde zaken door stereotype selectie ook gewoon bij. Nou vind ik het helemaal prima als mensen daar verder niets mee doen, die vrijheid moet er zijn. We moeten er echter voor waken dat in onze strijd tegen de grote hokjes (e.g. jongen/meisje) we mensen niet juist in veel kleinere hokjes gaan duwen op basis van specifieke voorkeuren in een bepaald moment in iemands leven. Zo raken mensen eerder geïsoleerd en dat is toch ook erg kwalijk. Culturen die over duizenden jaren zijn opgebouwd een vicieuze cirkel noemen is mij toch wat te kort door de bocht, als mensen hebben wij die cultuur toch echt nodig voor ons welzijn.
GF187um @Coolstart11 januari 2023 10:42
Of een opleiding tot programmeren. Als enkel mannen deze ad zien omdat de ad manager het mannelijke geslacht heeft ingesteld heeft dat impact. Minder vrouwen zien het, dus minder vrouwen melden zich aan en de men denkt dat vrouwen geen interesse hebben in programmeren waardoor de ad manager zijn ads weer op mannen richt. Een vicieuze cirkel.
Een opleiding tot programmeren voor vrouwen ligt veel lastiger dan alleen de advertentie zien. Ik ben al een tijd bezig op werk met een klein project erbij. Dat gaat over kinderen op de basisscholen enthousiasmeren voor programmeren. Een leuk project maar daarnaast ben ik erachter gekomen dat er op dit moment nog veel discriminatie naar vrouwen is op de IT werkplek. Vrouwen die de opleiding toch volgen, komen tijdens en na de opleiding veel in aanraking met mannen die ongepaste opmerkingen maken en discrimineren. Meer dan 1/3e van de vrouwen stopt ook met werken in de IT om deze reden, volgens Accenture. En minder vrouwen in de IT zorgt ervoor dat het ook echt een "mannenberoep" zal blijven.

Laten we hopen dat onze initiatieven op de basisscholen een blijvend effect hebben en dat kinderen in de toekomst meer zullen programmeren.
Tintel
@GF187um11 januari 2023 14:03
maar daarnaast ben ik erachter gekomen dat er op dit moment nog veel discriminatie naar vrouwen is op de IT werkplek. Vrouwen die de opleiding toch volgen, komen tijdens en na de opleiding veel in aanraking met mannen die ongepaste opmerkingen maken en discrimineren.
Volgens mij is dat een misvatting. De term 'ongepaste opmerking' is volledig afhankelijk of de vrouw gecharmeerd is van de maker van de opmerking. Discrimineren kun je ook vertalen naar: iedereen probeert de ander te overtroeven - omdat de beste nu eenmaal meer aanzien krijgt (en vermoedelijk ook een hogere beloning). Dus dat gedrag vertonen ook mannen onderling.
Dat vrouwen anders behandeld worden (door mannen), dan mannen dat is in elke omgeving het geval.
En daarnaast heb je te maken met het 'witte zwaan effect' als vrouwelijke IT-er - omdat er op dit moment weinig zijn, valt het des te meer op en lig je als vrouw misschien ook meer onder het vergrootglas maar ook dat is weer normaal. Hoe groter de afwijking van de Gemene Deler, hoe meer men dus opvalt en dat leidt tot ander gedrag jegens die persoon. Dat wordt pas minder naarmate de tijd verstrijkt.

Ik ben als westerling naar het oosten van het land verhuisd - dus niet eens al teveel fysieke kenmerken behalve een ander accent en toch gaf dat al opmerkingen. Dus een vrouw in een mannenwereld geeft net zo goed dat gedrag.
hackerhater @Tintel11 januari 2023 14:54
Er worden nog genoeg opmerkingen op werkvloeren gemaakt die onder ongepast of ronduit seksisme vallen hoor.
Ik kan heel goed begrijpen dat een flink deel van de vrouwelijke techneuten er weer mee stopt.
Ik trek me er weinig van ons en geef ze van repliek terug. Maar als externe kan ik me ook meer permitteren dan als werknemer.
Tintel
@hackerhater11 januari 2023 15:36
Er worden nog genoeg opmerkingen op werkvloeren gemaakt die onder ongepast of ronduit seksisme vallen hoor.
Maar stom genoeg accepteren we die eerder als we de opmerkingmaker accepteren omdat we deze aardig vinden. En mannen maken onderling ook genoeg opmerkingen waar je van wat van kan 'vinden' maar lijken dit te accepteren omdat 'dit erbij hoort'. Seksisme is niets meer dan een bepaald kenmerk van iemand 'uitbuiten' - dat kan ook zijn dat iemand dik of juist heel mager is. Bij seksisme is het dus het geslacht. Ongeacht de reden kan dit wel vervelend zijn en is ook vaak een uiting van onzekerheid van de opmerkingmaker of juist poging tot dominantie door de opmerkingmaker.
GF187um @Tintel13 januari 2023 11:48
Nog even en je gaat hier verkondigen dat opmerking over de huidskleur geen racisme is, maar ook een misvatting. Als de opmerkingen geaccepteerd zouden worden zouden deze vrouwen niet stoppen met werken. Je schrijft wel acceptatie maar het gaat hier om het negeren van slecht gedrag. Dat is totaal iets anders. Als het een enkel persoon zou zijn zou je een melding bij de leidinggevende kunnen maken. Maar wat als het de hele afdeling is en de leidinggevende ook?

Sommige mannen doen dit onderling. Als beide partijen hieraan meedoen kan je het misschien wel zien als acceptatie. Sommige vrouwen doen hier ook aan mee, zoals hackerhater wellicht. Zij heeft het geaccepteerd maar of zij het ergerlijk vind is een tweede vraag. Zij schrijft dat het begrijpelijk is dat vrouwen er om die reden mee stopppen. Dat is ook wat Accenture ook aangeeft in het onderzoek.

Maar wat ik niet begrijp van jou is dat jij het goed wilt praten door alles in stukken te hakken en dan uit te leggen wat de delen precies betekenen. Zoals jouw vreemde uitleg van seksisme en daarvoor de uitleg van discrimineren, hou eens op met die verwarring proberen te zaaien! Je zou in een politieke partij moeten gaan, want je reactie is slinks en praat het foute gedrag van mannelijke IT'ers goed.

Het is duidelijk aan wiens kant je staat. Misschien wordt het tijd om te luisteren naar wat de onderzoeken uitwijzen en de ervaringen zijn van de andere kant in plaats van gelijk te willen goed praten.
Tintel
@GF187um13 januari 2023 15:49
Hoho - dat is een beetje flauw. Hier schreef een vrouw dat andere vrouwen allerlei opmerkingen krijgen. Jij maakt je nu heel erg schuldig aan typisch politiek gedrag en de escalatie naar racisme. Want we de enige stelling is dat opmerkingen worden gemaakt, gericht is aan een vrouw (waarvan we de inhoud niet kennen) die mogelijk seksistisch zijn.

Ik probeer te stellen dat dit gedrag vrij veel voor komt en niet eens specifiek is voor man vs. vrouw. En dat het vervelend kan zijn idd. Maar ook dat verrassend veel mensen enorm lange tenen hebben. Een beetje wat jij nu ook aantoont idd.

Het belangrijkste wat ik probeer duidelijk te maken is dat mannen ook opmerkingen te verwerken krijgen die - zeker als ze uit context worden gehaald - behoorlijk ongepast lijken. Maar wonderlijk genoeg werken al deze mannen nog wel gewoon.
Het is anders als het stelselmatig pesten is maar dat is weer een stap verder.

Uit ervaring weet ik dat vrouwen het kunnen misbruiken (dus de opmerking was niet seksistisch en gelukkig waren er getuigen aanwezig!) en ik weet ook dat het letterlijk afhankelijk is van de maker van de opmerking (ander incident - andere personen). Dus dan kun je fijn aankomen met onderzoeken van Accenture maar helaas is dat geen afdoende bewijs.

Aan wiens kant sta ik dus? Aan de kant van de redelijkheid en die van een beetje kortere tenen. Want men is tegenwoordig bijzonder snel beledigd en - wonderlijk genoeg - gaan dan ook maar meteen andere mensen beledigen (zoals jij nu probeert te doen).
Het gaat dus niet om verwarring te zaaien....waar probeer ik verwarring te zaaien?

Nergens ontken ik dat er wel degelijk kwalijke zaken gebeuren maar ik geef aan dat het niet zo zwart-wit is als jij nu wil doen geloven. En aangezien ik ook vrouwelijke IT-ers ken durf ik ook wel te stellen dat een deel (man of vrouw dus) ernstig snel 'beledigd' is.

Ik heb ook nog wel een toevoeging: in sommige beroepen werken wel vrouwen en mannen. Zijn dat dan niet dezelde mannen als in andere beroepen? Of bestaat er dus een speciale ondersoort: IT-mannen? Waren zijn de mannen in die beroepen waar vrouwen wel werken dan anders?
Het lijkt erop dat vrouwen gewoon niet willen werken in bepaalde beroepen en tegenwoordig wordt de schuld daarvan bij 'de' mannen gelegd maar dat lijkt me toch onzin. Als vrouwen geen metselaar willen worden is dat dan omdat de mannen zich msidragen? Is het werkelijk zo dat alle mannen zich alleen maar kunnen misdragen rondom vrouwen? Of zou het misschien kunnen dat het niet zo is? Gezien het fout dat er toch beroepen zijn waar mannen en vrouwen werken durf ik te stellen dat het dus niet ligt aan 'de' man.

[Reactie gewijzigd door Tintel op 23 juli 2024 18:16]

GF187um @Tintel15 januari 2023 15:05
Echt weer een politieke flut reactie
Want we de enige stelling is dat opmerkingen worden gemaakt, gericht is aan een vrouw (waarvan we de inhoud niet kennen) die mogelijk seksistisch zijn.
Het gaat niet om mogelijk, het is overduidelijk. Weer probeer je tegendeel te bewijzen, verwarring te zaaien, etc...
Maar ook dat verrassend veel mensen enorm lange tenen hebben.
Het gaat niet erom of mensen lange tenen hebben. Het gaat erom dat ze grensoverschrijdend gedrag tonen wat er bij jou niet in komt, waarschijnlijk omdat je zelf ook zulke opmerkingen maakt.
Uit ervaring weet ik dat vrouwen het kunnen misbruiken (dus de opmerking was niet seksistisch en gelukkig waren er getuigen aanwezig!) en ik weet ook dat het letterlijk afhankelijk is van de maker van de opmerking (ander incident - andere personen). Dus dan kun je fijn aankomen met onderzoeken van Accenture maar helaas is dat geen afdoende bewijs.
Ja, dit kan je vergelijken met het zwarte pieten verhaal. Er is 1 zwarte die vindt het een racistisch gebeuren, maar vraag het aan de 100 blanken dan hoor je allemaal dat het helemaal niet racistisch is.
Aan wiens kant sta ik dus? Aan de kant van de redelijkheid en die van een beetje kortere tenen.
Oftewel, de mannen die ongepaste seksistische opmerkingen maken richting vrouwen. Zoek anders even op wat seksisme echt betekent. Want volgens mij snap je het niet goed of wil je het niet snappen.
Nergens ontken ik dat er wel degelijk kwalijke zaken gebeuren maar ik geef aan dat het niet zo zwart-wit is als jij nu wil doen geloven.
In mijn wereld is 35% zeker zwart-wit. Ik weet niet hoe je een percentage anders moet zien.
Of bestaat er dus een speciale ondersoort: IT-mannen?
Ik heb voor de IT in een andere beroepen gewerkt en kan zeggen dat er een zeker een verschil is. De IT-man is in mijn ervaring zeker een geval apart, in negatieve zin.
Gezien het fout dat er toch beroepen zijn waar mannen en vrouwen werken durf ik te stellen dat het dus niet ligt aan 'de' man.
Klopt, het ligt niet aan 'de' man, het ligt aan de kortzichtige, niet-ruimdenkende IT-man.

Mensen die het probleem zo hard willen wegduwen. Dit is een beetje hetzelfde als het hele Black Lives Matter verhaal. Jij zou zo iemand zijn die keihard loopt te verkondigen White Lives Matter Too!

Door het een te zeggen sluit je het ander niet uit. Het gaat om begrip voor de tegenpartij, wat bij jou volledig ontbreekt. De maatschappelijke norm waar jij zo aan hecht die is inderdaad veranderd. Racisme, seksisme, discriminatie, etc wordt niet meer geaccepteerd, waar dat voorheen wel werd weggelachen.

Veel van mijn opmerkingen zullen niet bij jou aankomen, omdat je aan de andere kant van de beleving staat, maar verandering is iets wat je niet tegen kan gaan. Misschien is dat de laatste tijd wel extreem omgeslagen maar de verandering moet ergens beginnen.
Tintel
@GF187um16 januari 2023 13:40
waarschijnlijk omdat je zelf ook zulke opmerkingen maakt.
Dat soort opmerkingen zijn tonen vooral aan dat jijzelf een nogal vreemde manier van discussieren erop na houdt...
Maar goed, positief gesteld zijn we het niet helemaal oneens. Jij stelt dat de tegenpartij niet wordt begrepen. Ik stel dat beide partijen gehoord moeten worden.

Jordan Peterson zei dat heel mooi: "Waarom worden tegenwoordig toch de slachtoffers meteen geloofd? Dat probleem hadden ze in het Wilde Westen ook en daarom waren er nogal wat ophangingen. Want het slachtoffer werd altijd direct geloofd - toen kwam men erachter dat dit niet goed gaat en is de rechtspraak uitgevonden."
Onschuldig tot schuld bewezen.
In mijn wereld is 35% zeker zwart-wit. Ik weet niet hoe je een percentage anders moet zien.
Kijk - jouw uitgangspunt is dus gekleurd. Wat is jouw wereld dan? Als daar zoveel incidenten plaatsvinden?
Oftewel, de mannen die ongepaste seksistische opmerkingen maken richting vrouwen. Zoek anders even op wat seksisme echt betekent.
Seksisme gaat 2 kanten op. Maar mijn stelling is dus dat vooral vrouwen zich tegenwoordig steeds sneller onheus bejegend voelen en mannen moeten vooral niet zeuren. Want ook onderling kun je seksistisch gedrag vertonen overigens (dus man jegens man). Maar dat is dan wel acceptabel? Mannen die tegen elkaar zeggen "niet zeuren want je bent toch een echte vent" ? Is ook gewoon seksisme namelijk.
Klopt, het ligt niet aan 'de' man, het ligt aan de kortzichtige, niet-ruimdenkende IT-man.
Dit is een verschrikkelijke generalisatie. IT-mannen zijn niet anders dan andere mannen.
De maatschappelijke norm waar jij zo aan hecht die is inderdaad veranderd. Racisme, seksisme, discriminatie, etc wordt niet meer geaccepteerd, waar dat voorheen wel werd weggelachen.
m.b.t de maatschappelijke norm:
Wat ik bedoel is dat het nu al seksistisch lijkt als een man tegen een vrouw zegt "mooie blouse" en de vrouw is niet gediend van desbetreffende man. En vervolgens komt dit ook nog eens in de statistieken als seksistisch gedrag.
Racisme is al jaren niet acceptabel. Discriminatie (dus niet naar ras) - welke vorm is/was dan wel acceptabel?
Feitelijk was het helemaal niet acceptabel om vrouwen aan te randen en nu doen we alsof we dit opeens accepteerden en dat dit moet stoppen. Aanranding is en was al lange tijd onacceptabel. Wat echter niet duidelijk is: Wat zien we als aanranding? Dat lijkt dus opeens te zijn verschoven naar "aanraking is aanranding" maar dat is natuurlijk niet waar.
jeroen79 @Tintel11 januari 2023 19:14
Volgens mij is dat een misvatting. De term 'ongepaste opmerking' is volledig afhankelijk of de vrouw gecharmeerd is van de maker van de opmerking.
Dat is deels waar.
Als ik een gewaagde opmerking maak en jij vind hem leuk dan is er niets aan de hand.
Vind je de gewaagde opmerking niet leuk dan is hij ongepast en ben ik fout.
Het is dan aan mij om voordat ik een gewaagde opmerking maak uit te vinden of jij hem leuk zal vinden.
Weet ik dat niet zeker dan moet ik de gewaagde opmerking misschien achterwege laten.

Aan de andere kant zijn er ook normale opmerkingen.
Als ik een normale opmerking maak en jij vind hem niet leuk dan is dat jouw gebrek aan humor/incasseringsvermogen/lange tenen/etc.
Ik hoef dan niet vooraf na te gaan of jij die normale opmerking zou waarderen.

Maar als ik vooraf al weet dat jij op een bepaald punt een gebrek aan humor/incasseringsvermogen/lange tenen/etc hebt en de opmerking niet leuk zal vinden dan is het misschien nog beter om hem maar niet te maken.
Tintel
@jeroen7912 januari 2023 08:55
niet leuk zal vinden dan is het misschien nog beter om hem maar niet te maken.
Maar daarvoor hadden we altijd een maatschappelijke acceptatie graad en die lijkt de laatste tijd volledig zoek.
grasmanek94 @Coolstart11 januari 2023 09:07
Voor zover ik het bericht goed lees is dit toch alleen op toepassing voor mensen < 16 jaar? Dus boven 17 kunnen ads wel m/v kiezen?
Verwijderd @Freeaqingme10 januari 2023 21:49
Alleen de titel gelezen?
Die proxies zijn er niet.
Er wordt op leeftijd en locatie gefilterd.
En mannen die geen maandverband reclame willen blokkeren deze ads.
singingbird @Verwijderd10 januari 2023 23:37
Of juist niet. Geef mij maar (voor mij) totaal irrelevante reclames, want die kan ik veel beter negeren.
HermaHemie @Freeaqingme11 januari 2023 08:56
Het is ook een soort aanval op rationeel denken, alleen de opmerkingen al zoals:"Mensen die zwanger zijn"..... Vrouwen dus.
Als je dat niet kan accepteren, moet je misschien bij jezelf te rade gaan.

Ik heb soms ook problemen, ipv dat ik iedereen opleg dat zij moeten veranderen, zoek ik mijn problemen gewoon uit.
robertlinke @HermaHemie11 januari 2023 10:02
er is wel een verschil tussen de biologie van het lichaam, en en de persoon die je wilt zijn.
als jij iemand oplegt dat ie zich moet gedragen naar hun biologie en niet naar hoe ie zich wil gedragen(binnen de perken van de wet uiteraard) dan heeft dat niet veel met hun problemen te maken

hun hoeven niet te veranderen, hun zijn al hunzelf
HermaHemie @robertlinke13 januari 2023 10:35
Als je ongeveer 10 miljoen jaar aan biologie wilt negeren, zeker.

Als ik nu naar de arts ga en zeg:"Ik voel mij een persoon met maar 1 arm, amputeer de linker" wordt ik opgesloten, en juist maar ook. Echter als iemand zeg maak mij even kapot, dan mag dat. Want geld. Binnen kort mag mijn belachelijke voorbeeld ook. Als er maar genoeg mensen zich bijzonder willen voelen.
robertlinke @HermaHemie13 januari 2023 10:43
sorry, maar deze reactie slaat wal noch kant..

als iemand zich niet wil zien als een vrouw of een man dan maakt dat voor jou, mij of wie dan ook geheel niet uit? en hoezo zou iemand kapot gaan daarvan, of een arts diegene kapot moeten maken?

als je hormoon therapie bedoelt dan gaat daar wel even een heel proces aan vooraf. gesprekken met psychologen, duidelijke beschrijving van de procedure en de mogelijke bijwerkingen etc. dat kun je niet even zomaar beslissen, en geen enkele dokter zou dat ook zomaar uitvoeren zonder dat proces, dat zou niet etisch zijn.

laat mensen in hun waarde. wat hun eigen waarde ook is. waarom is dat moeilijk te begrijpen?
HermaHemie @robertlinke18 januari 2023 11:33
laat mensen in hun waarde. wat hun eigen waarde ook is. waarom is dat moeilijk te begrijpen?
Waarom laat jij dan mij ook niet in mijn waarde?
bkor @HermaHemie11 januari 2023 13:50
Als je dat niet kan accepteren, moet je misschien bij jezelf te rade gaan.
Er is een verschil tussen sekse en geslacht/gender. Oftewel, iemand kan zich een man voelen en als sekse een vrouw zijn.
Ik heb soms ook problemen, ipv dat ik iedereen opleg dat zij moeten veranderen, zoek ik mijn problemen gewoon uit.
Net ervoor zeg je juist dat mensen met een ander sekse dan het geslacht maar moeten doen alsof dat allemaal hetzelfde is. Oftewel, je legt je mening op aan die mensen.

[Reactie gewijzigd door bkor op 23 juli 2024 18:16]

HermaHemie @bkor13 januari 2023 10:36
Oftewel, je legt je mening op aan die mensen.
Uhhh nee? Ik ventileer mijn mening, ik leg niets op. Er wordt mij wel opgelegd dat ik een mening moet hebben zoals u hierboven doet. Klein nuance verschilletje, groot praktisch verschil.
bkor @HermaHemie13 januari 2023 11:17
Uhhh nee? Ik ventileer mijn mening, ik leg niets op.
Je bent lekker bezig dan:
Het is ook een soort aanval op rationeel denken, alleen de opmerkingen al zoals:"Mensen die zwanger zijn"..... Vrouwen dus.
Als je dat niet kan accepteren, moet je misschien bij jezelf te rade gaan.
Je zegt in deze quote dat mensen maar moeten accepteren wat jouw mening is en zich anders bij zichzelf te rade moeten gaan. Nogmaals:
moet je misschien bij jezelf te rade gaan
Het woord "moeten" is iets later "ventileer mijn mening"? En zo stellig niet iemand anders een ander inzicht willen begrijpen is "alleen ventileren".
Er wordt mij wel opgelegd dat ik een mening moet hebben zoals u hierboven doet.
Complete onzin.

[Reactie gewijzigd door bkor op 23 juli 2024 18:16]

Ramoncito @Freeaqingme10 januari 2023 20:36
Daar zat ik ook meteen aan te denken, er zij toch talloze producten te bedenken die totaal niet relevant zijn voor het andere geslacht (of in zeer beperkte mate, er zijn simpelweg veel minder jongens geïnteresseerd in galajurken, topjes of pumps).
Verwijderd @Ramoncito10 januari 2023 20:56
alleen een minderheid, en daar zijn algoritmen gewoonweg niet op gebaseerd. En daarom faalt het concept.
brammetje1994 @Freeaqingme11 januari 2023 08:31
Er is een toenemende mate van mannen die geïnteresseerd zijn in make-up, nagellak, 'vrouwen' schoenen. Wellicht niet in ieders directe cirkel, maar wel in de jongeren generatie, wat deze maatregel specifiek treft.
Toettoetdaan @Freeaqingme10 januari 2023 20:36
Precies, het is een wassen neus.

Bovendien zijn er prima valide redenen om wel te selecteren op geslacht, reclame voor maandverband is een specifiek voorbeeld welke nu minder getarget zal zijn.
Nu koppel je dat gewoon aan interesse in verzorgings producten, maar categorie gebaseerde regels zouden hier een uitkomst hebben geboden.
The Zep Man
@Toettoetdaan10 januari 2023 21:13
Bovendien zijn er prima valide redenen om wel te selecteren op geslacht, reclame voor maandverband is een specifiek voorbeeld welke nu minder getarget zal zijn.
Maandverband is prima als verband te gebruiken, door ieder geslacht. ;)
honey @The Zep Man11 januari 2023 09:00
Pro tip:
Mijn vriend gebruikt maandverband tijdens het schaatsen als het heel koud is. Komt geen wind door en alles blijft op temperatuur.
Dus, je eens. 😅
LurkZ @honey11 januari 2023 10:40
Of maanverband onder de banden van een rugzak. Wel de Maxi Ultra natuurlijk :-)
honey @LurkZ11 januari 2023 10:58
Deze ken ik nog niet. Moet je niet te dunne hebben inderdaad. De vleugels kun je mooi om de banden vouwen. Ha, ga ik proberen in Noorwegen van de zomer. 😉
Cergorach @The Zep Man10 januari 2023 21:23
Ook prima te gebruiken als oorwarmers! ;)
Verwijderd @The Zep Man10 januari 2023 21:34
of tampons voor Russische militairen voor als ze schotwonden oplopen aan het Oekraiense front.
Multi-inzetbaar die dingen.
Je verzint het niet, daarom doen de Russen het ook.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 18:16]

Verwijderd @The Zep Man11 januari 2023 02:23
Of zelfs in de Sahara als je zonder schoenen zit, je kan deze perfect gebruiken als schoenzolen
Verwijderd @Freeaqingme10 januari 2023 20:54
damesschoenen, maat 39.
Daar zit je dan als transgender met mannenmaat 45. En dan?
Het werkt gewoon niet.
Het is een politiek correcte waanzin gebaseerd op onzin die alleen maar meer chaos veroorzaakt in de samenleving dan het hoopt op te lossen. Gebaseerd op een minderheid.
En alleen al 'reclame-algoritmen' bewijst dat.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 18:16]

jangel @Verwijderd10 januari 2023 22:49
Ik snap je punt niet echt. Zonder geslacht mee te nemen, kan een transgender die geïnteresseerd is in vrouwenschoenen alsnog vrouwenschoenen van maat 45 aangeboden krijgen. Er is zat data op te halen, waar deze mogelijke interesse uit blijkt.

Misschien dat het targeting voor merken die op vrouwen gericht zijn, zoals bijvoorbeeld Hunkemöller, lastiger maakt. Maar er zijn alsnog zat manieren om je ads zo in te richten dat het je doelgroep bereikt.
Verwijderd @jangel11 januari 2023 05:51
klopt, nadat er keuzes zijn gemaakt waar het algoritme wat mee kan.
Als er nog niet genoeg persoonlijke data bekend is, weet het algoritme niet wie het voor zich heeft.
Daarom wordt er gebruik gemaakt van stereotypen, zoals geslacht (met daar bijbehorende gemiddelden, waarbij maat 45 geen gemiddelde vrouwenmaat is).
jangel @Verwijderd11 januari 2023 11:45
Maar een transgender vrouw krijgt dan toch alsnog de te kleine schoenen voorgeschoteld als geslacht zo’n belangrijke weging heeft? Want een trans identificeert zich in dit geval als vrouw, dus zal zelf zoeken op vrouwenschoenen maar 45 of grote maten vrouwenschoenen. Je kunt vrouw dan wel gebruiken in dit geval voor het type schoen, maar dat zou je ook kunnen weglaten.

Ik snap niet waarom geslacht zo belangrijk is in de weging van het algoritme. Je hebt naast geslacht nog duizenden opties om op te targeten.
Verwijderd @jangel11 januari 2023 13:09
klopt, maar uiteindelijk zijn er een aantal groepen die globaal gezien veel overeenkomsten hebben.
Zoals geslacht. Maar ook afkomst. Zo al twee parameters waarmee je al flink wat mensen in je netje hebt gevangen voor reclame. Dat er een paar buiten de boot vallen danwel toch niet specifiek genoeg was is dan jammer. De grote vangst is dan inmiddels wel binnen qua doelgroep.
brammetje1994 @Verwijderd11 januari 2023 08:34
Maar dan de vraag: kunnen adverteerders zomaar een selectie maken van schoenmaat? Is dit wel een optie voor adverteerders om op te targetten?

Ook al is de data er, net zoals geslacht, betekend niet dat de adverteerders hier gebruik van kunnen maken.
Verwijderd @brammetje199411 januari 2023 08:38
je krijgt 'normaal gesproken' (gevaarlijke term tegenwoordig) een generiek aanbod op basis van stereotypen, wat vervolgens wordt gefinetuned op je profiel op basis van pageviews en clicks op specifieke zaken.
Met name in dit artikel wordt aangegeven dat de gebruiker zelf aangeeft ergens wel of niet in geinteresseerd te zijn. De gebruiker moet dus zelf handwerk verrichten in plaats van dat het algoritme dit zelf uitvindt.

Adverteerders hoeven niet perse gebruik te maken van die data. Dat doet het algoritme automatisch. Adverteerders bieden slechts hun product aan en het algoritme kruipt zich een weg naar relevante gebruikers met deze ads.
Iblies
@jangel11 januari 2023 11:36
Op het moment dat je aan
transgender
denkt terwijl een Mark Zuckerberg en zijn vrouw meer geld gaan verdienen bewijst gewoon dat de algoritmes schrikbarend goed werken.

Reclames worden betaald op basis van clicks en views.
Littlemarc 10 januari 2023 20:58
Geslacht hoeven we niet te weten. We kunnen genoeg correlerende factoren wel selecteren en denk dat we alleen op basis van die met een eenvoudig multi tobit model de kans van het geslacht nauwkeurig kunnen schatten.
Verwijderd @Littlemarc10 januari 2023 21:40
dus je hoeft het geslacht niet te weten, maar kan door middel van een model wel de kans van het geslacht nauwkeurig bepalen.
Kan je dan niet direct gewoon kijken naar het biologische geslacht? Werkt minstens zo goed.
De uitzonderingen blijven er gewoon.
RoestVrijStaal 10 januari 2023 22:40
Ik ben benieuwd hoe lang Meta dit vol gaat houden. Want met deze wijziging komen advertenties bij meer mensen aan die er niet geïnteresseerd zijn dan bij de mensen die dat wel zijn.

Op zowel Facebook als Instagram staat niet tl;dr of het Pay per View, Pay per Click of Pay per Engagement is. Maar mocht het Pay per View zijn, gaan adverteerders snel tegen Meta morren dat ze moeten betalen voor views door mensen die het product of dienst sowieso niet gaan aanschaffen.
nms2003 11 januari 2023 11:04
Heel goed. Hopelijk beperkt dit enigszins de mate van finetuning waarmee de onzekerheidsindustrie jongen mensen weet te beïnvloeden.
Tweddy 11 januari 2023 12:03
Dus advertenties kunnen nog wel op basis van leeftijd worden getarget?
Verwijderd 10 januari 2023 20:39
tja, op zich goed, want in theorie maakt het niet uit.

In werkelijkheid maakt het nog steeds uit want de interesses van de generieke jongen of meisje is volgens mij echt nog wel verschillend.

Lijkt me wederom een (linkse) politieke keuze (op basis van identiteitspolitiek).
Tweddy @Verwijderd11 januari 2023 12:27
Steeds meer jongeren zijn genderfluid dus dat heeft weinig met een politieke voorkeur te maken lijkt me.
Mensen targetten op hun persoonlijke keuzes is ook veel handiger dan op basis van slechts hun geslacht lijkt me.
Verwijderd @Tweddy11 januari 2023 13:05
zijn ze dat of willen ze dat zijn?
Iets met puberteit en hormonen enzo. Dan is elke tiener genderfluid.
Maar goed, da's een andere discussie.
Onderaan de streep hebben jongeren ook vaak dezelfde interesses.
Van 'netflixen' tot 'starbucks' tot weet ik veel wat.
Uiteindelijk houd je een aantal stereotypen over.
Roel1966 10 januari 2023 23:23
Leuk en goed dat ze tieners onder de 16 dan willen beschermen maar ook ik als volwassene wil ook niet constant geconfronteerd worden met onzinnige reclame. En ja ik weet dat je filters kan instellen maar dat heeft voor mijn gevoel weinig nut want evenzogoed krijg je dan nog allerlei nutteloze reclame te zien. Een tijd lang ook geprobeerd dan die reclame te melden als spam maar ook dat hielp niet.

En tja buiten de filters om gebeurd het ook vaak genoeg dat andere vrienden dan zich hebben laten misleiden en je dan alsnog een post van hun met reclame voor een of ander bedrijf te zien krijgt. Zou het een verademing vinden als bedrijven als b.v. Meta een ander verdienmodel vinden dan reclame. Of dan in elk geval dat je keuzes krijgt wat je wilt zien en dit ook daadwerkelijk werkt.
the iMad 11 januari 2023 08:38
Is het wel slim om doelgericht reclame aan bepaalde groepen voor te schotelen?
iAR 11 januari 2023 08:56
Ik heb laatst uit verveling weer eens een instagram account geopend. Na 2 weken kreeg ik zoveel gesponsorde content, influencer gekut en advertenties te zien dat ik het account weer heb opgeheven. Ik zou dan ook liever pleiten voor een algeheel advertentie verbod voor mensen onder de 18.
Maar goed, dan houd je alsnog alle fake levens van die mensen in stand. En ook daar wordt je echt niet beter van.
/zei opa :+
STK 11 januari 2023 16:17
Zo, dat wordt lekker punten scoren voor de ESG-rating. Een andere reden zal er waarschijnlijk ook niet zijn. Je moet toch iets om (nieuwe) investeringen aan te trekken voor een bedrijf dat qua aantallen eerder afneemt dan groeit.

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