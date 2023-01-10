Nederlandse overheid opent subsidiepot voor elektrische personenauto's in 2023

De door de Nederlandse overheid voor 2023 ter beschikking gestelde subsidieregeling voor de aanschaf of private lease van nieuwe elektrische auto's door particulieren is sinds dinsdag aan te vragen. Voor een nieuwe auto kan een subsidie van 2.950 euro worden aangevraagd.

De subsidiepot op basis van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren is dinsdagochtend om 9.00 uur geopend. Een nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto kan bij aankoop of private lease in aanmerking komen voor een subsidie van 2.950 euro. De totale subsidiepot die hiervoor beschikbaar is gesteld, bedraagt 67 miljoen euro. Vorig jaar was het budget 71 miljoen euro voor deze categorie en was er 3350 euro per auto beschikbaar.

Voor de aanschaf of private lease van gebruikte elektrische auto's kan dit jaar 2000 euro subsidie worden toegekend, waar een totaalbudget van 32,4 miljoen euro voor is uitgetrokken. Vorig jaar was dat een stuk minder. Voor tweedehandsauto's was toen was een totaalbudget van 20,4 miljoen euro beschikbaar. De hoeveelheid subsidie per auto was vorig jaar gelijk; ook toen bedroeg dat 2000 euro. Doordat de subsidiepot voor gebruikte elektrische auto's dit jaar een stuk hoger is, is er in 2023 in totaal meer subsidie beschikbaar dan in 2022.

Het gaat hier om de zogeheten Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren. Deze regeling beslaat de periode 2020 tot en met 2024. Voor deze vijf jaar is in totaal 252 miljoen euro aan subsidie gereserveerd, waarvan 152 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto's. De subsidie wordt alleen toegekend bij volledig elektrische personenauto's die volgens de WLTP-norm een bereik van minimaal 120 kilometer hebben en waarvan de catalogusprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt.