Nederlandse overheid opent subsidiepot voor elektrische personenauto's in 2023

Het probleem zijn mensen die (meestal door erfenissen) leven op de (nagenoeg) onbelaste inkomsten uit vermogen.
Dat is alleen maar een probleem omdat die erfenis zo hoog is en het mogelijk zou zijn om dan maar niet meer werken en dat past slecht in het huidige systeem. Feitelijk is het pertinent onjuist om iets waar je ouders voor hebben gewerkt en dus belasting over hebben betaald(!), weer te belasten. Tijdens een groot deel van je leven geven je ouders feitelijk geld terwijl jij daarvoor niet werkt. Ook dat geld is netto en wordt niet opnieuw belast op het moment dat het van eigendom verandert en dat zou de erfenis dus ook moeten zijn. Dankzij de absurde huizenprijzen erf je vaak heel veel als sprake is van een eigen huis.
Maar als jouw idee van het aantrekkelijk maken van werk zo belangrijk is dan heb ik slecht nieuws voor je; dat is al veel minder. Degenen die het meest verdienen, werken het minst. Als in: verrichten zelf het minste werk wat leidt tot een produkt. Het verhuren van een huis blijft een goed voorbeeld.
Dat gepensioneerden een eigen vermogen hebben geldt alleen voor hun huis dat eventueel grotendeels betaald is. Maar dat geld is niet beschikbaar. Het opgebouwde pensioen is juist niet in eigen beheer.
omdat het in een soort gigantische verzekering zit
Dat is het nu juist niet. Een vaste uitkering is het al lang niet meer voor zover ik weet. Ook is het zo dat je een deel inlegt (als werkende) en dat de pensioen beheerder dat geld dan probeert goed te beleggen zodat je tegen de tijd dat je met pensioen gaat, er voldoende is om een deel van je salaris te betalen. De inleg is dan belastingvrij maar de uitkering is dat niet.
En stellen dat de jongeren nu meer moeten werken komt vooral omdat in de pensioenpot is gegraaid en omdat de winst uit beleggingen nu niet bepaald gegarandeerd is. Ook zijn de kosten voor levensonderhoud toegenomen en is er altijd sprake van inflatie. Dat moet allemaal gecompenseerd worden met slim beleggen.
En het is ook goed mogelijk dat juist wel flink betaald is voor de pensioen opbouw en dus eigenlijk ruim voldoende beschikbaar zou moeten zijn voor die specifieke inlegger maar omdat het dus verdeeld moet worden over alle inleggers kan dat dus nogal anders uitpakken. Het is juist dus geen eigen vermogen. Het is een pot met geld die hopelijk genoeg is om de inleggers een bedrag uit te keren. Maar van die pot met geld worden ook nog de beheerders betaald.
Uitkeringen is toch het ontvangen van geld zonder daarvoor te hoeven werken? Zoals bijv. een werkeloosheiduitkering of arbeidsongeschiktheiduitkering.
Dat het niet goed voor de economie
maatschappij is om mensen te laten verhongeren lijkt me evident maar het zijn dus wel degelijk uitkeringen aan mensen die niet of minder werken.
En dat is het gevolg van een sociaal stelsel. Het is de bedoeling dat dit via de belastingen wordt betaald. Maar als op een gegeven moment de werkenden zoveel belasting moeten betalen dat ze dus minder geld ontvangen dan de uitkeringsgerechtigden dan valt de incentive om te werken wel weg.
Alleen al om die reden is een basisinkomen een slimme zet. Want dat betekent dat werken altijd meer
oplevert.
Dat is onzin. Alle grondstoffen op de aarde zijn algemene resources.
Eh... als je land bezit dan is dat jouw resource en gaat niet ten koste van anderen. Jij hebt die resource gekocht. Hoezo is dat een abstractie? Het gaat erom dat ook iemand die geen arbeid verricht in veel gevallen nog wel degelijk deelneemt aan de economie omdat hij/zij eten nodig heeft en nog steeds bepaalde zaken moet betalen (voor het gebruik van de wegen bijv.)
Als iemand dat in z'n geheel niet doet dan moet deze nogal wat moeite doen maar het zou kunnen.
Dus het belasten van een erfenis om zodoende de mensen aan het werk te houden is misschien een idee wat jou wel aanstaat maar het is niet houdbaar.
Alle grondstoffen op de aarde zijn algemene resources.
Wat? Natuurlijk niet. Resources zijn geclaimed of gekocht. Je kan toch niet zomaar resources toewijzen of gebruiken? Daar zit altijd een economische actie tussen. De enige uitzondering zou niemandsland kunnen zijn.
En wat bedoel je met 'het gebruik van land gaat ten kosten van anderen' ?
Algemene resources zijn: het elektriciteitsnet, het wegennet. Land dat iemand bezit is per definitie geen algemene resource.