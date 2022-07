Nederlandse subsidiepot voor tweedehands-EV's is na halfjaar leeg

Het Nederlandse subsidiebudget voor gebruikte elektrische auto's is overtekend. Dat betekent dat er meer aanvragen zijn binnengekomen dan dat er geld beschikbaar is. Nieuwe aanvragen worden daarom waarschijnlijk niet toegekend.

Nederlanders die een tweedehandsauto kopen of privé leasen, kunnen nog steeds een subsidieaanvraag doen, maar de kans is 'erg klein' dat er daadwerkelijk subsidie wordt toegekend. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, nu het budget dinsdag is overtekend.

Mogelijk krijgen mensen die nu een subsidie aanvragen, alsnog geld, als bijvoorbeeld een eerdere aanvrager zich terugtrekt of toch niet aan de voorwaarden voldoet. Voor mensen die op de dag dat het budget overtekend werd, een aanvraag hebben ingediend, gaat de RVO loten. Op basis van die loting bepaalt de Rijksdienst wie wel of geen subsidie krijgt.

Sinds januari dit jaar was er een totaal subsidiebudget van 20,4 miljoen euro voor gebruikte elektrische auto's. Aanvragers konden 2000 euro krijgen. Met de regeling was er dus subsidie voor ruim 10.000 auto's. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moesten auto's volledig elektrisch zijn en een actieradius van minimaal 120km op basis van de WLTP-norm hebben. Daarnaast moest de oorspronkelijke catalogusprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro liggen en mocht het geen omgebouwde EV zijn.

Een maand geleden was het budget voor nieuwe elektrische auto's al op. Dat betekent dat het hele bedrag van 91,4 miljoen euro dat dit jaar voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren beschikbaar was, overtekend is.

Vanaf 2 januari 2023 kunnen Nederlanders weer subsidie aanvragen voor een EV, maar dan alleen voor overeenkomsten die in of na 2023 zijn afgesloten. Het bedrag voor gebruikte EV's blijft met 2000 euro gelijk, maar dat voor nieuwe auto's ligt met 2950 euro 400 euro lager. Volgend jaar is er met 32,4 miljoen euro ook meer budget voor gebruikte EV's. Het totale budget voor nieuwe EV's daalt wel licht, tot 67 miljoen euro.