Williams Advanced Engineering onthult schaalbaar platform voor sportieve EV's

Williams Advanced Engineering heeft een schaalbaar platform onthuld voor sportieve EV’s. Het bestaat uit koolstofvezel, bevat een 85kWh-accu en een piekvermogen van 1650kW. De aandrijflijn leidt tot een voertuiggewicht van onder de 1800kg en een sprint van 0 tot 100km/u onder de 2s.

De accu bevindt zich volgens Williams Advanced Engineering in het midden van het EVR-platform, achter de zetel van de bestuurder en de passagier. Daardoor zou het zwaartepunt optimaal zijn. Het piekvermogen van 1650kW komt overeen met ongeveer 2243pk. Via snelladen zou de accu in maximaal twintig minuten op te laden zijn, al wordt het laadvermogen niet genoemd. Uiteindelijk zou een rijbereik mogelijk zijn van boven de 450 kilometer, al is niet bekend onder welke omstandigheden dit is vastgesteld.

Williams Advanced Engineering claimt een topsnelheid van boven de 400 km/u met een EV op het platform. Het platform bevat een accumanagementsysteem en sensoren die de rijbewegingen van de EV moeten monitoren zoals onder andere accelerometers. Het wordt mogelijk om tal van sensoren toe te voegen alsook 'geavanceerde torque vectoring'. Via deze techniek kunnen de aanwezige motoren onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Het is tevens mogelijk om meerdere configuraties van elektromotoren te installeren en het platform ondersteunt zowel vierwiel- als achterwielaandrijving.

Williams Advanced Engineering richt zich met EVR op track-only-vehicles, maar ook op sportieve EV’s die de baan op moeten kunnen. Het bedrijf stelt dat dankzij dit platform de ontwikkeltijden voor sportieve EV’s van autofabrikanten drastisch omlaag kunnen. Williams Advanced Engineering spreekt zelf van een ontwikkeltijd van twee jaar of minder. Het bedrijf meldt ook dat het werkt aan een variant die wordt aangedreven door waterstof en een brandstofcel. De prestaties daarvan zouden gelijk zijn aan de reguliere versie.