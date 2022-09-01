Netbeheerder VS vraagt Californiërs om ev's op bepaalde tijden niet op te laden

De CAISO, de netbeheerder in de Amerikaanse staat Californië, heeft inwoners van die staat gevraagd om elektrische auto's en andere elektronica niet op te laden tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds. Dat zou nodig zijn om het stroomnet te ontlasten.

Het verzoek is onderdeel van het Flex Alert van de CAISO, die van kracht is vanwege de hittegolf in het gebied. De CAISO zegt dat het verzoek nodig is, omdat de opbrengst van zonne-energie tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds minder is dan eerder op de dag, terwijl door de aanhoudende hitte er wel veel vraag is naar stroom. Bovendien komen veel mensen tussen die tijden terug van werk, waardoor ze thuis stroom gaan verbruiken.

Het op andere momenten laden van elektrische auto's is een van de verzoeken die de CAISO doet om de grote vraag op het stroomnet binnen de perken te houden. Zo worden Californiërs ook verzocht om hun huis eerder te koelen, waardoor er minder gebruik van airconditioning nodig is op die tijden. De hittegolf in het westen van de Verenigde Staten duurt minimaal nog het hele weekend.