Netbeheerder VS vraagt Californiërs om ev's op bepaalde tijden niet op te laden

De CAISO, de netbeheerder in de Amerikaanse staat Californië, heeft inwoners van die staat gevraagd om elektrische auto's en andere elektronica niet op te laden tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds. Dat zou nodig zijn om het stroomnet te ontlasten.

Het verzoek is onderdeel van het Flex Alert van de CAISO, die van kracht is vanwege de hittegolf in het gebied. De CAISO zegt dat het verzoek nodig is, omdat de opbrengst van zonne-energie tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds minder is dan eerder op de dag, terwijl door de aanhoudende hitte er wel veel vraag is naar stroom. Bovendien komen veel mensen tussen die tijden terug van werk, waardoor ze thuis stroom gaan verbruiken.

Het op andere momenten laden van elektrische auto's is een van de verzoeken die de CAISO doet om de grote vraag op het stroomnet binnen de perken te houden. Zo worden Californiërs ook verzocht om hun huis eerder te koelen, waardoor er minder gebruik van airconditioning nodig is op die tijden. De hittegolf in het westen van de Verenigde Staten duurt minimaal nog het hele weekend.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 11:39
239 • submitter: jordy-maes

01-09-2022 • 11:39

239

Submitter: jordy-maes

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Reacties (239)

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JVos90 1 september 2022 11:53
Qua timing wel bijzonder gezien recent verkoop van nieuwe benzine voertuigen per 2035 verboden zijn. Dit met tussendoelen van 35% in 2026, 68% in 2030 qua uitstoot voor nieuwe voertuigen.
En hoewel het alleen Californië betreft, zijn voorgaande voertuigemissiewetten door 40% van de andere staten overgenomen in de VS.

Bron: https://www.nbcnews.com/b...wered-cars-2035-rcna44855

[Reactie gewijzigd door JVos90 op 22 juli 2024 21:24]

Guus... @JVos901 september 2022 13:12
Inderdaad ook wel bijzonder qua timing omdat het in de zomer die door de verbrandingmotor in auto's veel warmer is dan normaal waardoor airco's veel harder moeten werken. Overigens zijn er al jaren rolling blackouts in Californië. Er moeten structurele dingen gebeuren in de wereld maar iedereen doet nog alsof je het kan oplossen met losse regeltjes.
Zoijar @Guus...1 september 2022 15:12
Inderdaad ook wel bijzonder qua timing omdat het in de zomer die door de verbrandingmotor in auto's veel warmer is dan normaal waardoor airco's veel harder moeten werken
Daar heb jij (men) echt nul bewijs voor. Global warming gaat over ordes van grootte van 1 graad de laatste honderd jaar. Het kan heel goed gewoon een warm jaar zijn: we hebben wel eerder warme of koude jaren gehad. Dat wil trouwens niet zeggen dat we er niet alert op moeten zijn, voor ik dat over me heen krijg, maar laten we nou eens stoppen met al die misinformation en fear mongering alsof climate change het ineens 45 ipv 35 graden maakt, want dat is gewoon niet zo of althans totaal niet aantoonbaar.
Guus... @Zoijar1 september 2022 16:19
Als jij gemiddeld een halve graad warmer bent heb je meerdere keren per maand koorts. Die ene graad vertegenwoordigt een enorme hoeveelheid energie die niet op elk moment gelijk verdeeld is over de aarde. Dus zoals de onderzoeken al aangeven krijgen we meer extreem weer. Dus langere droogtes en warme periodes waarbij de airco aan moet en de energievoorziening onder druk komt te staan.

De airco moet harder werken, 1 graad is heel veel energie, en de energiecentrales kunnen minder energie opwekken. Om een hoog rendement te halen in een gestookte centrale heb je namelijk koelwater nodig, als dat te warm wordt mag je het niet meer gebruiken omdat de rivieren anders te warm worden. (nu ga je zeker aankomen dat 1 graad in een rivier niet uitmaakt)
davidov2008 @Guus...2 september 2022 07:49
Het zou op zich al enorm helpen als Amerikanen de airco niet op 16 graden zetten terwijl het buiten 40+ is, en adersom in de winter op 24 als t buiten ver onder nul is. En liefst met de deuren open, natuurlijk.

Ik merk nu in Nederland al dat de laadsnelheid van publieke AC palen regelmatig wordt teruggeschroefd naar 4-5kW ipv 11 voor een groot deel van de dag (met name tussen 12 en 22u). En dat is dan bij een schijntje aan elektrische auto’s. Ik zie niet hoe het netwerk hier binnen een paar jaar flink op aangepast wordt. Ondertussen is per 2025 ook MRB voor EVs en er is nog geen enkel teken dat er iets van compensatie komt voor het accu gewicht, wat EVs ongeveer zo duur maakt als diesels. Vervolgens is de bijtelling 22% dan, terwijl EVs voorlopig echt nog wel een stukje duurder blijven (de voorspelling toen de regels gemaakt werden was anders). Als dan ook de elektriciteit prijs flink oploopt … dan zie ik niet wie er nog nieuwe EVs wil kopen. Heel jammer hoe de overheid zo’n kortzichtig beleid heeft. Ik rij nu voordelig EV, naar grote tevredenheid ondanks de kleine beperkingen die het met zich meebrengt. De overheid hoeft dit niet te blijven sponseren dat EVs 40% ofzo goedkoper zijn in total costs dan ICE, maar als het in één klap duurder wordt dan een diesel of benzine …? Als de aanschaf van nieuwe EVs niet gestimuleerd wordt, is er nooit afdoende tweedehands markt voor particulieren met een gemiddeld budget. En zo modderen we gewoon door.
Osiummaster @Zoijar1 september 2022 15:52
Ik herinner me vroeger naar school te fietsen in ijzige winters waarvan de weg vaak onder sneeuw lag. Tegenwoordig hebben we nog een paar daagjes per jaar een klein laagje, Nederland is een stuk tropischer geworden de laatste jaren.
nightgold @Osiummaster1 september 2022 16:43
De middeleeuws warme periode ook, tot het zuiden van Scandinvaië exporteerde men wijn :)
https://www.nationalgeogr...dering-in-de-middeleeuwen
https://canvastv.pageflow...osa-de-hittegolf-van-1540

Jezus had* het heel wat warmer dan ons :)
https://en.wikipedia.org/...es_Vinther_et_al_2009.png

Ik denk dat weinigen durven te ontkennen dat we mildere winters en warmere zomers ervaren de laatse jaren/decenia (behalve de zomer van vorig jaar dan). Maar onze mensenleventjes zijn veel te kort om onze persoonlijke ervaringen mee te nemen in het bredere klimaat plaatje.
Mochten we in een klimatologisch koude periode zitten zou die graad extra zeer welkom zijn!

Of je nu ontkenner bent of niet, denk ik dat we allen maar kunnen toejuigen dat we duurzamer proberen te leven. Iedereen heeft liever schone lucht en minder plastic op de stranden.

[Reactie gewijzigd door nightgold op 22 juli 2024 21:24]

MennoKopinga @nightgold1 september 2022 21:14
Onderstaande Xkcd geeft een mooi perspectief op het temperatuurverloop waar we nu in zitten.
https://xkcd.com/1732/
Kort: ja het is eerder warmer en kouder dan nu geweest. Alleen zo snel als het nu gaat is het niet eerder gegaan.
Mooraalkikker @MennoKopinga1 september 2022 22:21
En wat is dan precies de bron? Ik kan hem niet vinden

[Reactie gewijzigd door Mooraalkikker op 22 juli 2024 21:24]

jfdaniels @Mooraalkikker2 september 2022 00:06
Staan ergens tussen 16.000 en 15.500 BC
MennoKopinga @Mooraalkikker1 september 2022 22:27
Hij noemt zijn bronnen rechts boven op de afbeelding. Heb ze zelf niet gecheckt.
redbullzuiper @nightgold1 september 2022 20:08
Dank voor het delen, dit wist ik nog niet en veranderd ook eigenlijk mijn kijk op het huidige beeld dat geschetst wordt, namelijk dat dit nog nooit eerder heeft plaats gevonden.

Zo zien we maar weer hoe weinig de meesten maar weten over het klimaat van het verleden.
karelvandongen @redbullzuiper1 september 2022 21:02
Het is vaker warm geweest, maar wat dan vaak vergeten word, is dat dat dit in het verleden tot vele hongersnoden, oorlogen, en ook uitsterven van veel voorganger van mensachtigen heeft geleid. En dat nu veel delen van de wereld zo opwarmen, of onder zeespiegel verdwijnen dat ze voor langere tijd niet meer bewoonbaar zullen zijn. Daarom zal het aantal vluchtelingen de komende decennia verveelvoudigen, zonder goede klimaat maatregelen. bedenk ook dat Syrische opstand begon, vanwege jaren lange misoogsten door een warmer klimaat. En dat Rusland vooral geïnteresseerd is in de graanvelden, vanwege de erg goede grond. En de olie/gas is de kers op de taart.

[Reactie gewijzigd door karelvandongen op 22 juli 2024 21:24]

nightgold @karelvandongen1 september 2022 22:37
Het heeft enorm veel voorspoed gebracht in het westen in het Middeleeuws klimaatoptimum, de hongersnoden begonnen pas wanneer de overgang naar de kleine ijstijd begon.
En hoewel in Noord-Afrika het omgekeerde gebeurde en het tot 5 graden kouder was, heeft de dierenpopulatie zich opvallend goed aangepast en stand gehouden.
Wel hebben stijgende zeespiegels mensen in bepaalde gebieden gedwongen om te imigreren naar het binnenland. Iets wat door onze ze veel hogere populatie aantallen wel wat moeilijker ligt in de huidige tijd.
redbullzuiper @karelvandongen1 september 2022 21:38
Maar we moeten dan niet vergeten dat sinds 1800 de mensheid bijna verachtvoudigd is. Dan is het ook niet heel gek dat er sneller voedseltekorten komen. Ons hele voedselsysteem is afhankelijk van kunstmest, sinds de uitvinden en het gebruik van kunstmest is de bevolking op deze aardkloot geëxplodeerd.
karelvandongen @redbullzuiper1 september 2022 22:29
En als je dus bedenkt, dat klimaat veranderingen bij een veel kleinere populatie al grote gevolgen heeft. Dan is het in een steed meer verbonden wereld, een logisch iets dat de gevolgen een stuk groter zijn. zie bv de gevolgen van het tekort aan grote schepen voor containers, op de juiste plekken. De fabrieken die moeten sluiten in bv china omdat er onvoldoende water is. enz. En kunstmest moeten echt zo veel mogelijk afbouwen, en daarom ook veel minder dieren (want die hebben heel veel eten nodig!) eten, want de hoeveelheid energie die het maken van kunstmest kost is immens !.
redbullzuiper @karelvandongen1 september 2022 21:43
Oh en wat betreft de oorzaak van de syrische opstand, heb je een bron dat dit veroorzaakt werdt door hongersnood? Voor zover ik weet was de aanloop hiervan de arrestatie van 15 kinderen.
karelvandongen @redbullzuiper1 september 2022 22:23
https://www.hier.nu/thema...n-syrie-een-klimaatoorlog En arrestaties zijn meer de lont in het Kruidvat, media denken no altijd dat het een gebeurtenis is die het in gang zet. terwijl het altijd een mengeling is !.
redbullzuiper @karelvandongen1 september 2022 23:32
Ik vindt die site wel een beetje biased hoor, en ook erg ver gezocht. Ik denk dat weinig experts het hierover eens zijn, dat zou ik nog wel eens willen zien.
karelvandongen @redbullzuiper1 september 2022 23:50
https://www.vice.com/nl/a...e-warmed-syria-up-for-war
https://downtoearthmagazine.nl/35877-2/
https://www.bjmgerard.nl/...-door-klimaatverandering/

En nog heel veel achter betaal muren. Maar het is vrij duidelijk dat klimaat verandering een van de hoofd redenen was van de oorlog.
VinzZ73 @Zoijar2 september 2022 15:43
Ik ben verwonderd hoeveel er hier meegaan met de klimaathoax. Niet beseffende dat die klimaathysterie alleen wordt aangewend om ons in het gareel te houden.
Batur @Zoijar4 september 2022 16:04
Meerde factoren moeten meegewogen worden:
1. Het komt weliswaar eens in de paar decennia dat de temeperaturen hoger zijn, echter denk ook aan de zeespiegelstijging.
2. Hogere zeespiegel leidt tot verandering magnetische velden van de aarde, wat leidt tot klimaatverandering in delen van de wereld, wat leidt tot warmer klimaat op koudere plekken en kouder klimaat op warme plekken.
3. + hevige regens daar waar het droog normaal droog is en droogte daar waar het normaal gesproken regenachtig is.
4. + extreem stormachtig daar waar het rustig is en rustig daar waar het normaal stormachtig is.
5. Aantal mensen stijgt, dus verbruik omhoog van alles - > we moeten over duurzame energie - > overheden moeten industriën dwingen te verbeteren, laatste geschiedt te weinig waardoor onwetende burgers worden belast met maatregelen
6. Wellicht kunnen meer factoren genoemd worden... Branden, overstromingen, minder groen, - > maakt alles weer erger...
harrytasker @Guus...1 september 2022 13:21
Inderdaad structureel oplossen, maar dan ook een realistisch tijdspad daaraan koppelen.
Mariekeb @harrytasker1 september 2022 14:17
Een realistisch tijdpad is : het had gisteren al klaar moeten zijn.
Iets met te laat begonnen en de deadline is al voorbij
Ludewig @Mariekeb1 september 2022 15:49
De grap is wel dat de mensen die dat roepen zelden bereid zijn om hun andere wensen opzij te zetten om dat snellere tijdspad te bereiken. Zo mag er niet gekozen worden voor kernenergie, of voor ondergrondse opslag van CO2.

In plaats daarvan maken mensen de keuze om de strijd aan te gaan met hun politieke tegenstanders, waarbij de ander dan maar hun wensen moeten opgeven. Die gaan dan natuurlijk niet akkoord en gaan er tegenin. Vervolgens komen de verwijten op tafel dat het de schuld van de ander is dat het niet opschiet.

De keuze om andere wensen niet te willen opgeven, is ook een signaal dat men de grote woorden over het klimaat niet serieus meent, want anders was men wel bereid om zelf wat op te offeren.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 21:24]

freaq @Ludewig1 september 2022 16:20
Dan ga je ervanuit dat de andere partij niet gewoon de grens verlegt zodra je een concessie doet.

Als iemand die in amerika gewoond heeft, kan ik je zeggen dat het daar minder politiek en meer getouwtrek is, en land opgeven of compromis betekent dat de andere kant gewoon nog lastiger gaat doen.

[Reactie gewijzigd door freaq op 22 juli 2024 21:24]

Ludewig @freaq1 september 2022 16:41
Dan ga je ervanuit dat de andere partij niet gewoon de grens verlegt zodra je een concessie doet.
Dat is natuurlijk gewoon een generieke reden om geen handreiking te willen doen. Het enige alternatief wanneer je geen compromis wilt sluiten is om de absolute meerderheid te bereiken en dan je eigen wil door te kunnen drukken. De kans dat dat lukt is echter niet zo groot.
freaq @Ludewig2 september 2022 05:38
Je hebt maar 51% nodig
Dus dat is geen probleem. Ze doen dat ombeurten.

En ja elke keer als er een handreiking gedaan wordt wordt dat misbruikt in de vs.

Helaas maar is zo.
Frij5fd @Mariekeb1 september 2022 21:35
Inderdaad, in de 80er jaren was de wetenschapper Carl Sagan al in het Amerikaanse congres om bij de hearings over het greenhouse effect uit te leggen wat er zou gaan gebeuren. Video is nog op YouTube te vinden. Jarenlang is er weinig mee gedaan, vanaf de jaren '90 is de uitstoot zelfs versneld
bed76 @Guus...1 september 2022 16:46
Die stelling is wel heel dun. Auto's zijn 13% van de totale CO2 uitstoot (in Nederland). Dus volgens mij valt het wel mee dat zij de oorzaak zijn. Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat we er niks aan moeten doen, maar mijn insteek zou zijn om eerst de grootste veroorzakers eerst aan te pakken.

"In 2020 werd van de totale hoeveelheid broeikasgassen 32 procent door de industrie uitgestoten, 20 procent door de sector elektriciteit, 19 procent door de sector mobiliteit (binnenlands verkeer en vervoer), 16 procent door de landbouw en 13 procent door de gebouwde omgeving (vanwege het stoken van aardgas voor ruimteverwarming)" Bron: CBS

19% CO2 door mobiliteit, waarvan 13% personenauto's en dan is luchtvaart niet meegenomen in deze cijfers dus het daadwerkelijke aandeel van auto's is nog lager.

Edit: ik snap dat het om California gaat, deze cijfers zijn alleen om aan te tonen om wat voor deel het eigenlijk gaat binnen het hele verhaal.

[Reactie gewijzigd door bed76 op 22 juli 2024 21:24]

freaq @bed762 september 2022 05:40
De grootste veroozraker zijn….
Transport, cement en agricultuur.

De laatste 2 nogal moeilijk aan te pakken… dus blijft over auto’s waar we iig een optie hebben.

De rest komt ook.

Is ook niet een geval dit maar niet dat. Het moet allemaal om.

En ja dan dus ook alle kleinere kosten zoals huizen verwarming en kantoren en en en en.
Maar dat zijn de grootste 3.

[Reactie gewijzigd door freaq op 22 juli 2024 21:24]

bed76 @freaq2 september 2022 09:22
Op basis waarvan concludeer jij dat transport, cement en landbouw de meest vervuilende zijn?

Alle gegevens die ik vind wijzen er op dat industrie en energie opwekking het meeste vervuilen.

Daarnaast zeg ik ook expliciet dat we niet niks hoeven doen, maar dat we moeten beginnen bij de grootste vervuilers. Niet bij de kleinste, daarnaast is het elektrisch rijden helemaal niet zo milieuvriendelijk, simpelweg gezegd; er zijn niet genoeg grondstoffen om al die batterijen te produceren en het winnen van die grondstoffen gaat op alles behalve een milieuvriendelijke manier. Dus eigenlijk zijn we water naar de zee aan het dragen...
freaq @bed762 september 2022 16:57
Ipcc rapport. Lijkt erop dat u energie opwekking heeft gekeken terwijl ik kijk naar verbruik per sector.

En 3-4x zo zuinig is electrisch rijden gemiddeld, dus niks water naar de zee dragen.
bed76 @freaq5 september 2022 13:59
Ik naar uitstoot, jij naar verbruik.

Elektrisch kan, mits rationeel beredeneerd, nooit 3-4x zuiniger zijn dan een brandstofmotor.
1. Elektriciteit wordt voor 80% opgewekt met gas en koolcentrales (ergo fossiele brandstof), daarna pas omgezet in kinetische energie in een elektrische motor.
2. Het productieproces van een elektrische auto is veel minder duurzaam, met name door de batterij
3. Het geschatte verbruik van mijn oude diesel, lag veel dichter bij de werkelijkheid, dan dat van mijn huidige Tesla.

Dus 3-4x zoveel zuiniger lijkt mij erg onwaarschijnlijk.
freaq @bed765 september 2022 17:42
Een ice motor is grofweg 20-25% efficient. Als hij optimaal draait.
Dan is er nog koppeling, en andere verliezen.
Maargoed laten we optimitisch 20% zeggen

Het kraken van olie kost ook enorm veel energie, vergeet men vaak, maar laten we dat negeren.

Een gascentrale is zo’n 60-70% efficient in energie omzetten naar electriciteit.

Dat moet dan vervoerd worden, in amerika met grote afstanden is dat 8-12% verlies maar hier veel minder.

Maar laten we dat aanhouden,
Dan hebben we de accu en acdc converter. Deze zitten beide over de 95% net zoals de motor,
Dus zeg groefweg 85%

Wat hebben we dan in het meest pessimistische geval 0.6*0.9*0.85
0.459

Dat is the worst case scenario.
Dat tet niet regeneratief remmen,
Of alle extra kosten met ice,
Maar is al 46% efficiient tegen 20%

En dat gaat ervanuit dat alle electrische energie van fossiele brandstof komt, wat ook niet zo is.

De realiteit is nog veel pijnlijker voor ice’s.

En ja een electrische auto kost meer om te bouwen, maar veryit de meeste energie is gebruik van de auto niet productie.

Ik werk aan auto’s voor me werk.
Electriwche auto’s zijn inderdaad echt zoveel beter.
Is geen speld in te krijgen,
Ik was eerst ook sceptisch want elke keer als je energie transformeert heb je verlies.
Dus hybride lokala is beter.

Maar de efficientie van een ice power train is zo bagger tenopzichte van een centrale turbine dat je dat nooit wint.

Anyways er is genoeg over te vinden, hier bijv: https://www.researchgate....ain-systems_fig4_51499127

Resultaat 14% efficient voor ICE
68% voor BEV.

Dat is dus ruim 4x
Dit is ook waarom waterstof geen kans maakt met totale efficientie van 20% dankzij electrolyse en compressie, gaat het altijd veel duurder zijn dan direct electriciteit.
(Iig coor passagiers autos)
bed76 @freaq6 september 2022 11:02
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Mooi onderbouwd. Reden te meer om voor kernenergie te gaan, als alle andere opties inefficiënter, grillig (wind en zon) of milieuonvriendelijker zijn.
freaq @bed766 september 2022 16:56
Meer kern energie is idd een goede optie,
Maar met meer bev’s lunnen we ook pieken en dalen van wind en zon opvangen,

Er moet gewoon meer van alledrie komen.
bed76 @freaq7 september 2022 09:55
Enige probleem blijft voorlopig de batterij. De grondstoffen zijn beperkt, dus er is te weinig om alles om te zetten. En het winningsproces van die grondstoffen gaat ook niet heel duurzaam. Dus nu maar hopen dat die zoutbatterij genoeg soelaas biedt. En het belangrijkste issue is, dat de huidige batterijen (ook in BEV's) maar voor 3 dagen energie kunnen opslaan. Prima voor de zomer, maar voor de winter nog geen oplossing.
freaq @bed767 september 2022 13:23
Een accu van een bev houdt zijn lading een paar maanden zonder problemen hoor :)

Maar idd als je een accu wil hebben om zomer overschot in de winter te gebruiken dan heb je iets grootschaligers nodig,

Mogelijk waterstof of thermal batteries etc, maar dat is een ander probleem.

En we moeten dan ook eerst echt een overschot hebben aan groene energie en dat gaat ook nog wel even duren.

Eerst eens de nacht doorkomen op groene energie, winter is stap 2

En als we alleen fossiel verbranden in de winter ipv elke nacht ook in de zomer, is dat al een flinke verbetering.
en nucleair is mooi, maad nieuwe capaciteit kost letterlijk 10-15 jaar om online te krijgen.

Daarom ook zo jammer om duitsland het te zien afbouwen. Imho echt een vergissing.

[Reactie gewijzigd door freaq op 22 juli 2024 21:24]

bed76 @freaq8 september 2022 15:41
Ik weet dat een bev accu prima stroom vasthoudt (ik heb er zelf een), alleen een bev die een paar maanden stil staat schiet ook zijn doel voorbij ;)
neo_mkl @Guus...1 september 2022 19:07
Ik denk dat je de rol van de auto een beetje overschat. Volgens het IPCC van de V.N. zal het ongeveer 0.0001C uitmaken als alle landen dit decennium hun EV doelen halen. Voor meer info:
https://m.youtube.com/watch?v=SgMWejbE6jw
Guus... @neo_mkl2 september 2022 10:15
Deze maatregelen gaan over de verkoop van nieuwe auto's die pas volledig is ingevoerd na het decennium. Lijkt me heel logisch dat het geen impact heeft op het huidige decennium.

Je overschat misschien hoe belangrijk ik EV's vind. Ik vind dat de eerste comment met opzet de context van de regelgeving en de energieproblemen in Californië weglaat. Daarnaast geef ik volgens mij duidelijk aan dat dit soort regels mij niet bekoren en dat ik liever structurele oplossingen zie.
gimbal @JVos901 september 2022 16:43
Het kan dan ook niet opgelost worden door er 1 stuk techniek tegenaan te gooien; elektrische autos met batterij die je moet opladen via netstroom dat is meer een goed bedoelde tussenoplossing dan een permanente oplossing. We zijn er nog niet om de doelstellingen te kunnen halen.

De toekomst zal toch bepaald moeten gaan worden door waterstof en nucleair. En weer afstappen van het model van 1 auto per persoon.
YoMarK @gimbal1 september 2022 17:08
Hoe komen mensen toch steeds bij de stelling dat een auto laden via een stekker een 'tussenoplossing' is?
Waarom is voor andere apparatuur een stekker prima, maar voor een auto niet?
Ik rij geen EV, maar ik kan me geen reden bedenken waarom ik relatief milieuonvriendelijk(want: elektrolyse, omzetverlies, enz) waterstof in m'n auto zou moeten 'willen' tanken bij een of ander tankstation, terwijl dat ook gewoon thuis met een stekker kan zonder dat ik erop hoef te wachten.
mpkossen @YoMarK1 september 2022 23:52
Mensen zien een stekker als tussenoplossing omdat ze denken dat je een EV net "laadt" als een ICE, namelijk als 'ie leeg is. Bij een ICE is het logisch, anders sta je elke dag twee keer bij een tankstation. Bij een EV wil je altijd laden als het kan. Als je die mindset hebt, is een stekker prima inderdaad. Maar als je graag je batterij helemaal leeg rijdt, en dan gaat laden, tja... dan is een stekker geen goede oplossing.
Clevergyno @gimbal1 september 2022 19:20
Ja man, nucleaire reactor of waterstof tank op erg hoge druk in elke auto. En dan nu wel klagen dat een accu zogenaamd met elke scheet in de fik vliegt "nee dat is echt niet de oplossing, moet wel veilig". 8)7

Waterstof is ook niet zo rooskleurig trouwens, die tanken met waterstof moeten op hoge drug komen om het te kunnen transporteren. Wanneer 5 mensen vlug getankt hebben sta je daar 40 minuten voordat het weer kan. Dan is de nieuwe quick charge in 10 minuten ineens niet zo erg meer.

[Reactie gewijzigd door Clevergyno op 22 juli 2024 21:24]

karelvandongen @gimbal1 september 2022 21:14
Wanneer je een manier vind om waterstof omzetting niet met 50% verlies te doen.. Iets wat ze in 40 jaar nog niet gelukt is !. En het niet zo zou lekken en onder hoge druk zou moeten worden opgeslagen. Dan zou het interessant kunnen zijn. Maar voorlopig is het alleen voor industrie/vliegtuigen/winter opslag in de toekomst interessant. En de bouw en het onderhoud van nuclear kost zo verdomd veel, dat het al lang niet meer met zon/wind kan concurreren, waarom denk je dat de staat heel veel subsidie moet geven voordat iemand dit wil bouwen.... We kunnen veel beter investeren in manieren om stroom voor langere tijd op te slaan.
GertMenkel @JVos901 september 2022 13:18
Hoe is dat bijzonder? De stroomvoorziening staat juist door al die verbrandingsmotoren onder druk, ze zijn alleen wat laat met hun benzineautoverkoopstop. De stroompiek daar wordt grotendeels veroorzaakt door airco's die laat in de middag op volle toeren draaien.

Dat over 13 jaar alle nieuwe auto's elektrisch moeten zijn (en de oude auto's dus nog makkelijk tien of twintig jaar door kunnen rijden) terwijl er nu door droogte en tekort aan infrastructuur veel druk op het stroomnet staat, lijkt me niet echt gerelateerd.

Bovendien is de stroom daar 's nachts vaak veel goedkoper dus zie ik ook helemaal geen reden om je auto niet in te stellen 's nachts op te laden.
JVos90 @GertMenkel1 september 2022 14:05
Veel mensen zijn niet of nauwelijks nog geïnformeerd over de elektrische auto's.
Nu lijkt het dat de overheid elektrische auto's pusht, maar anderzijds laat zien dat je niet kan laden (wat gezien kan worden als niet zomaar lange afstand rijden).

Aan de hand van voorspelbare prijsdaling van batterijen en de toename in percentage voertuigen in sommige vooruitlopende landen, is het goed te voorspellen dat deze percentages mogelijk ook zonder wetten gehaald gaan worden.

In plaats van met regels voor te schrijven wat wel/niet mag, is het beter om initiatieven te hebben die elektrisch rijden aantrekkelijker maken zoals:

[Reactie gewijzigd door JVos90 op 22 juli 2024 21:24]

Tha Render_2 1 september 2022 11:47
Dit is bij ons (in België) ook al zo, ze smeren het alleen niet uit in de media. Bij ons op kantoor zijn er de afgelopen maanden 400 elektrische leasewagens besteld (hadden een serieuze achterstand qua bestellingen), we hebben in totaal 8 laadpalen maar hebben er 4 moeten uitschakelen gezien de voorziening in de industriezone op zijn maximum zit. Op de vraag wanneer die zal verhoogd worden komt geen antwoord.

Meerdere collega's hebben een aanvraag gedaan bij hun gemeente om een laadpaal te mogen installeren voor hun huis (rijhuis) maar geweigerd gezien de stroomvoorziening in de straat daar niet op voorzien is, er staat er al eentje bij iemand anders, heel de straat moet die maar gebruiken. Wederom geen antwoord als je vraagt wanneer er wel voldoende stroomvoorziening zal zijn om palen te plaatsen.
multikoe
@Tha Render_21 september 2022 11:54
Dit is een wezenlijk ander probleem. In California hebben ze een probleem met het opwekken van energie door de aanhoudende droogte. Jullie hebben een probleem met het transport van die energie. Het resultaat is hetzelfde, de oplossing anders.
Oon @multikoe1 september 2022 12:16
Californië zit toch al veel langer met droogte? Vreemd dat die nog zoveel op water rusten voor energie, vooral omdat daar ook veel zon is en dus zonnepanelen bijna de hele dag vol vermogen leveren.
multikoe
@Oon1 september 2022 12:23
De droogte is al langer aan de gang, waardoor het niveau van de stuwmeren langzaam steeds minder wordt. Minder volume betekent minder opbrengst. Als daarnaast de temperaturen ook nog eens steeds hoger worden, dan heb je uiteindelijk een steeds groter probleem.

Ze doen al veel met zonne-energie (en ook wind overigens), maar de mix leunt (kennelijk) nog erg zwaar op andere bronnen.
Caayn @Oon1 september 2022 12:24
Dit jaar is het extremer dan normaal. Een flink deel van de energie voor Californië wordt geproduceerd door de Hoover Dam welke door de extreme droogte (in combinatie met de afgelopen droge jaren) moeite heeft om aan de vraag te voldoen. In juni dit jaar draaide de dam al op halve kracht.

Edit:
@thijssie83 ik zou je graag een plus één geven maar dat mag helaas niet.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 21:24]

thijssie83 @Caayn1 september 2022 17:04
wel nee, de hoover dam doet niet zo veel voor de hele staat. Zo hard wordt er niet op hydro geleund. California is wel bezig met het sluiten van Nuclear plants en watermanagement in het algemeen is niet heel goed geregeld. Ik woon zelf nog geen 100 mijl van de continental divide en kan je vertellen dat aan mijn kant (oost) er bakken met neerslag zijn gevallen dit jaar. Ten weste van de coitnnentaldevide is het droger de afgelopen paar jaar.
Bron energie voorziening Cali: https://www.energy.ca.gov...ystem-electric-generation
edit:
@Caayn Thanks, behalve hoeveel energie de dam opwekt blijft je punt dat het knetter droog is aan de CA kant volledig valide en heeft zeker een grote impact.

[Reactie gewijzigd door thijssie83 op 22 juli 2024 21:24]

powerbug @Oon1 september 2022 13:59
Een dag is 24 uur waarvan de zon hoogstens 10 uur op vol vermogen schijnt.
Vanwaar moet de energie die andere 14 uur komen?
Guru Evi @multikoe1 september 2022 13:19
België (Europa algemeen) heeft ook problemen met de opwekking zeker nu we ons zelf de gas aan het afsluiten zijn van ons “tankstation met een (Rus)land”

Groene opwekking heeft half een triljoen euro gekost in Duitsland en blijkbaar schijnt de zon en blaast de wind nooit genoeg want nu beginnen ze weer naar ligniet te graven.

Zolang we niet op grote schaal naar nucleaire reactors overschakelen zullen we blijven olie verbranden. En je mag dan wel auto’s verbannen, dan ga je situaties zoals Cuba krijgen waar ze nog steeds met jaren 50 auto’s rondrijden.
B_FORCE @Guru Evi1 september 2022 13:58
"blijkbaar schijnt de zon en blaast de wind nooit genoeg want nu beginnen ze weer naar ligniet te graven"

Nee hoor dat was al vele jaren bekend bij ongeveer alle wetenschappers en technici.
Helaas draait het merendeel van politici puur op emotie en is het iedere keer weer dweilen met de kraan open. Of men durft gewoon niet de waarheid te verkondigen dat het (zeer) drastische anders moet op een manier die de meesten linksom of rechtsom niet leuk gaan vinden.

Met reclame borden uitzetten kom je er ook niet. |:(
multikoe
@Guru Evi1 september 2022 13:53
Iedereen die graag kernenergie als energiebron wil heeft kennelijk ook een enorm grote portemonnee. Kernenergie is veruit de duurste vorm van energieopwekking.
1Mark @multikoe1 september 2022 14:07
Nu is de privatisering van energie-opwekking niet heel handig.

De transitie gaat nu dus zo snel als de economische haalbaarheid in plaats van visie-gedreven. En uiteindelijk is die transitie alsnog even duur, omdat we (overheden) nu veel extra geld uitgeven aan lastenverzwaring.
Xander2 @multikoe1 september 2022 14:50
We hebben ook geen brandstof of plekken voor afval waar niemand er last van heeft. Laat staan lange-termijn visie die nodig is voor nucleaire energie.

Het lijkt me beter de huidige gasinfrastructuur te handhaven, het elektrische netwerk in tussentijd upgraden en vol inzetten op batterij/terugleverstations door het land.

Wat je nu ziet is dat particulieren/kleinbedrijf druk bezig zijn met investeren in hout-/pelletkachels en propaangasinstallaties uit noodzaak (prijs); dit is echt verspilling van middelen op lange termijn met averechts effect op milieu.

Hoe dan ook een taak voor de overheid waarvan we eigenlijk al weten dat dit niet gaat gebeuren omdat het liberale gedachtegoed daarin niet voorziet.
_JGC_ @multikoe1 september 2022 15:24
Kernenergie kan met de huidige energietarieven gewoon winstgevend zijn en is op dit moment waarschijnlijk goedkoper dan gas of kool.
Probleem is alleen: we moeten nog 10 jaar wachten op de kerncentrale die dat gaat produceren en tegen die tijd kan het er wel heel anders uitzien.
multikoe
@_JGC_1 september 2022 17:01
Zon en windenergie zijn op dit moment al goedkoper is dan gas en kolen en worden nog steeds goedkoper. Kernenergie zal qua prijs nooit kunnen concurreren met deze energiebronnen. Dat betekent dat kernenergie noodzakelijkerwijs gebruikt gaat worden om energietekorten op te vullen of om energieopslagen te vullen. Beide zijn zeer nadelig voor het rendement en daarom ook voor de energieprijs.
Bron
LongTimeAgo @multikoe1 september 2022 13:09
California heeft ook een enorm probleem met infrastructuur in vele wijken dat totaal niet up-to-date is en enorme achterstand heeft door enorme bezuinigingen en vertrek van vele 'lage arbeiders' om de klussen uit te voeren. Vele vertrekken naar andere staten om hun heil te zoeken.
multikoe
@LongTimeAgo1 september 2022 13:19
Dat klopt, maar dat is niet waarom nu gevraagd wordt stroom te besparen.
ELD @multikoe1 september 2022 13:33
Wel grappig aangezien Californië veel zon heeft en flink wat wind langs de kust.
mpkossen @ELD1 september 2022 23:46
De wereld gaat komende jaren, of zelfs decennia, niet aan de energiebehoefte kunnen voldoen met zon, wind, en water. Daar moet kernenergie bij. Nu heeft CA een aantal weken terug gestemd om een oude kerncentrale langer open te houden, om aan de aanvraag te voldoen. Naar mijn weten komen er in de toekomst kleinere kerncentrales bij.
Sp3ci3s8472 @multikoe1 september 2022 17:10
Dat opwekken wat voor 10% gebeurt door een stuwdam; waar nu langzamerhand een watertekort is.
Denk dat het ook niet helpt dat steeds meer mensen airco nemen. Zet s'avonds als het koel is de ramen open (installeer gewoon wat horren als je last hebt van insecten) en gebruik overdag een ventilator (indien mogelijk natuurlijk).
Marve79 @multikoe1 september 2022 18:20
Pffff als ik al die EV berichten de laatste tijd lees ben ik blij dat ik op het laatste moment toch maar een phev heb besteld :)
multikoe
@Marve791 september 2022 18:47
Weer zo'n ontzettend nietszeggend bericht..... Welke berichten? Wat stond er in? Waarom is een PHEV beter dan een EV? Je hebt echt moeite om je gedachten om te zetten in worden is het niet? Je wil erg graag gehoord worden, maar die eerste stap is lastig...
zanza006 @Tha Render_21 september 2022 12:25
In Belgie ligt in veel straten nog het oude 3x230V. Daar mee kun je niets aanvangen bij elektrisch laden.
Je kan dan maar max 1x32A laden, dus 7,5kW. En het onbreken van de neutre laad niet toe om een elektrische renault op te laden, zonder scheidings tranfso.
Michael_OsGroot @zanza0061 september 2022 12:53
Weet iemand of die stroomvoorziening in de pratijk voldoende is? Ik zie twee redenen waarom het eventueel niet zou kunnen:

1) 7.5kW is niet genoeg om de accu vol te laden. Ditl ijkt me in de praktijk niet aan de orde, in zeg 10 uur heb je een accu wel vol. Precies genoeg dus om 's nachts op oma-tempo op te laden.Daarbij zul je in de praktijk bijna nooit allemaal tegelijk van volledig 0 naar 100% willen laden

2) Ergens anders treden bottlenecks op. Ja, jouw aansluiting is 7.5kW maar als de hele straat de hele nacht lang dat volle vermogen pakt, dan zit vast ergens anders een schakeling die daar niet op gebouwd is.
Guru Evi @Michael_OsGroot1 september 2022 13:30
Als jij 3x220 of zelfs 3x400 krijgt, dan is dat meestal gedeeld met de de straat. Net zoals Internet zit er dus een maximum voor de wijk, ze mogen dan wel gigabit aanbieden, als de straat op 10G staat, heb je 100-200 huizen op 10G.

Vroeger was dat geen probleem, iedereen gebruikt het niet op hetzelfde moment. Tegenwoordig met het overschakelen op elektriciteit gaan je autos binnenkort al 10-20kW nodig voor 12u (een grotere batterij, een voor jouw en de vrouw en misschien later nog een kind) je verwarming voor huis en warm water is ook niet langer gas dus die verbruiken ook al tientallen kW. De 1000A voor 200 huizen gaat echt niet lang mee.

Ik heb het eens uitgerekend om een tankstation met 20 plaatsen om te zetten naar snel laders om te tanken zoals we van onze benzine wagens verwachten (40kW in 5-10 minuten) heb je de voorziening van een volledige hoogspanningsmast nodig. Per tankstation, kijk maar eens uit hoeveel er zijn.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 21:24]

josttie @Guru Evi1 september 2022 14:40
Maarja als je 40km op een dag rijdt heb je dat met een oma lader er zo in. Je hebt waarschijnlijk geen 11kw lader thuis nodig (althans, ik niet, en ik heb sinds februari 11000 kilometer elektrisch gereden). Ik zou zeggen, laadt gewoon lekker met 3kw op thuis (kan je huis al prima aan) en als je echt een keer sneller moet laden koop geen paal á 1000-1500 euro maar gebruik dat geld om je auto ergens anders op te laden in de buurt.
Guru Evi @josttie18 september 2022 03:00
150kWh batterij op 3kW = 50u. Daar heb je maar 2 Tesla’s voor nodig. Meeste mensen rijden een beetje verder dan 40km en kunnen slechts 4-8u laden, vooral als het net overbelast wordt en er dingen moeten afgesloten worden (zie California vandaag)

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 21:24]

josttie @Guru Evi18 september 2022 15:22
Het gemiddelde in California (en Nederland) is minder dan 40km per dag, dat is juist de grap... Iedereen denkt dat je een auto nodig hebt voor 600km die ze denkbeeldig rijden per dag. En iedereen denkt dat je auto ten alle tijden op 100% opgeladen moet zijn. Dit is dus complete onzin, een accu laadt je niet elke dag op tot 100% als je wilt dat hij langer dan een paar jaar mee gaat. Hetzelfde als met normale ritjes: Als jij 500km range hebt met je Tesla, hoef je hem dus 1x per week op te laden waarschijnlijk (tot 70% of 80%). Of elke dag een klein beetje, je hoeft dus niet elke dag 150kwh opladen met je 2 Tesla's (hoeveel mensen hebben er nu 2?).
Yggdrasil @Michael_OsGroot1 september 2022 13:41
Ik laad mijn Tesla Model 3 thuis op aan het gewone stopcontact. 230V 13A = 3kW laden. Ik rijd tussen 100 en 200 km per dag. Auto is geprogrammeerd om alleen tijdens daluren te laden dus vanaf 21 uur en is 's ochtends weer 90% vol, wat ik als limiet heb ingesteld. Als ik eens een dag veel meer rijd dan is hij misschien niet helemaal vol maar dan laadt de rest de volgende nacht wel bij. Ik ga heel sporadisch naar de Supercharger.
MarkieNL @Yggdrasil3 september 2022 10:59
Heb je hiervoor buiten een stopcontact of rol je elke dag een verlengkabel/haspel uit om stroom naar je auto te brengen?

Voor dit soort doeleinden lijkt mij 3kW laden inderdaad ruim voldoende. Waarom wordt er dan zoveel aandacht gelegd op ‘ik moet een paal voor de deur’ ?
Yggdrasil @MarkieNL6 september 2022 10:48
Ik heb een gat in de muur van mijn garage laten boren met een pvc pijp erin gekit waardoor ik het laadpistool naar buiten kan leiden. De "mobile charger" laat ik dus binnen ingeplugd zitten en de kabel gaat door de muur naar buiten.

Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat zo'n mobile charger niet gemaakt is voor dagelijks gebruik dus misschien minder lang mee gaat. Ook kun je met een laadpaal makkelijker de kosten declareren bij je baas via pasjes of zo, hoewel ik gewoon een tellertje op die groep heb zitten en zo mijn verbruik bijhoud.
dclrcq @zanza0061 september 2022 12:47
Wat is het nieuwe dan? Ik dacht dat 3x230V voldoende was om thuis te laden.
Femme UX Designer @dclrcq1 september 2022 13:11
Hij doelt op een 3x 230V net waarbij er geen nulleider aanwezig is en er tussen de fasen een spanning van 230V staat. In Nederland hebben we 3x 400V met nulleider. Dit geeft een spanning van 230V tussen nul en fase en 400V tussen de fasen.
djunicron @Tha Render_21 september 2022 11:56
Oh geen idee dat het zo'n probleem was in België op het moment.

Hier twee provincies naar boven staan in nieuwe wijken palen en thuis laadpunten in ieder blok. Tuurlijk is het wel druk voor de installateurs, maar "nee je mag niet" krijgen mensen nog niet vaak te horen.

Voor bedrijven is het wel en punt, zeker als veel mensen de auto voor werk nodig hebben (tijdens werktijd dus). Ik kan bij lease goed voorstellen dat van die zeg 800 auto's maar een handje vol thuis een lader wil overwegen, maar als je dan dagelijks heen en weer moet is 8-12 laders wel wat mager. En dan steeds wisselen tijdens de dag wordt dan een soort nieuwe rookpauze...
mikeyfire643 @Tha Render_21 september 2022 12:53
Ik zou ze laten ombouwen naar loadbalacing. Kun je meer auto’s aansluiten die meteen geladen worden als er capaciteit is.
JayPe @mikeyfire6431 september 2022 23:38
En het dak van t kantoor vol leggen met panelen. Overdag staat de wagen voor het kantoor zon te laden. IPv thuis s nachts kolenstroom laden als de zon uit is.
derooke @Tha Render_22 september 2022 11:03
Hey. In België kan je gewoon een (traag) laadpunt laten installeren zonder aanvraag tot 4 of 6 KW (wat een enkele fase zou kunnen. Kan de stad of gemeente niets aan doen aangezien er geen vergunningsplicht is
Verwijderd 1 september 2022 12:08
Weet je wat goed zou werken? Subsidie geven voor huis-accus en vehicle-to-grid voertuigen onder contract dat de netbeheerder de bovenste 20% van de accu mag gebruiken om het net te balanceren. De subsidie moet compenseren voor de extra afschrijving met daar bovenop wat extra geld als motivatie en om de investering makkelijker te maken voor mensen met weinig spaargeld.
Verwijderd @Verwijderd1 september 2022 12:14
of de netbeheerder regelt zelf wijk-accu's? ;)
Verwijderd @Verwijderd1 september 2022 12:28
Ze hebben geen bodemloze put met geld, mijn voorstel is een direct implementeerbare tussenoplossing
Darksteel83 @Verwijderd1 september 2022 13:05
Het is denk handiger om te gaan voor en wijk-accu's en veel slimmer omgaan met de EV's via vehicle-to-grid. Dus beide opties.

Netbeheerders hebben de staat nu ook voor financiering. Alleen de staat maakt die wijk-accu's nog niet mogelijk op grote schaal door onhandige regels.
frank.w98 @Verwijderd1 september 2022 13:06
De wetten en regels omtrent componenten voor energieopslag of -opwek maken het lastig/onmogelijk voor netbeheerders om zelf deze oplossingen te realiseren. Ze weten dondersgoed dat een accu veel stabilisatie kan brengen en zouden het ook graag willen.
Verwijderd @frank.w981 september 2022 14:14
Wetten en regels belemmeren ook al jaren de uitbreiding van het net...
Dus de oplossing ligt in Den Haag vrees ik.
frank.w98 @Verwijderd1 september 2022 15:19
Daar ligt inderdaad het probleem, maar het is logisch want met de privatisering van netbeheerders zijn afspraken gemaakt om regels op te stellen zodat de netbeheerders zelf niet de markt konden overnemen door zelf energie centrales etc. te bouwen en exploiteren.
Dus de regels waren noodzakelijk maar moeten aangepast en bijgesteld worden.
computerjunky @Verwijderd1 september 2022 12:57
ik heb het uitgerekend maar een thuis accu van 6-10 kwh moet zakken naar een whopping 850 euro wil ik het ooit terugverdienen voor de garantie termijn voorbij is. En gezien er 60+ kwh in een ev gaat verlicht dat de druk het net niet heel veel.
vinkjb @computerjunky1 september 2022 13:11
Hoezo moet je perse iets terug verdienen? Het meeste geld wat je ergens aan uitgeeft verdien je niet terug. Met een accu helpt je vooral jezelf.
computerjunky @vinkjb1 september 2022 13:18
Ja dat moet anders ga ik toch geen geld investeren in iets... En hoe help ik mezelf door MEER geld uit te geven zonder voordelen? Ik kan net zo goed stroom van het net zuigen als het minder kost.

Om het nog maar niet over de ruimte die zon ding vreet te hebben. Hij zal hoe dan ook ergens in de weg hangen.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 22 juli 2024 21:24]

Yggdrasil @computerjunky1 september 2022 13:44
Je hoeft niet direct 60kWh aan thuisaccu's te nemen. Vaak is 20 bijv. al genoeg om de piekbelasting weg te nemen.
LurkZ @Yggdrasil1 september 2022 15:45
"Ik neem een thuisaccu om de piek af te vlakken" is prima kroegpraat.
In de echte wereld is het: "Hoeveel bespaar ik met zo'n accus?"
Verwijderd @computerjunky1 september 2022 15:22
Jep, dat word dan heel veel subsidie wil zo'n programma effectief zijn :P
multikoe
@Verwijderd1 september 2022 12:24
Tesla gebruikt hun thuisaccu's in California al om het net te stabiliseren.
Verwijderd @multikoe1 september 2022 12:29
Hee gaaf, weer wat geleerd. Het is dus ook al bewezen tech, dat maakt het nog makkelijker om zo'n initiatief te beginnen.
Dancing_Animal @Verwijderd1 september 2022 12:58
Belachelijk dat het nodig is. Je electriciteitsnet aanvullen met accu's. Zeer slecht voor het milieu.
Verwijderd @Dancing_Animal1 september 2022 15:22
Hoezo? Als je hier zonne en windenergie in opslaat, beter dan het opstoken van centrales.
multikoe
@Dancing_Animal1 september 2022 13:19
Leg eens uit en zet de oplossing met accu's ook af tegen andere oplossingen.
multikoe
@Dancing_Animal1 september 2022 13:59
Als je het mij niet kan uitleggen dan snap je het zelf niet. Basisregel in het onderwijs en eigenlijk overal.
Bovendien ben ik met jou in gesprek, niet met Google.

Overigens, al eens gezocht op "olie" en "milieu"? Of, ook interessant, "gasproductie" en "milieu"?

Laat ik het (wel) uitleggen:
Accu's zijn slecht voor het milieu. De winning van grondstoffen is een probleem, maar ook het restafval als ze aan het eind van hun levensduur zijn.
Echter: je kunt daarover blijven soebatten en de oude situatie in stand houden. Dat is een keus. Met die keus komt het in stand houden van enorme milieuvervuiling bij het winnen, verwerken en verplaatsen van olie en enorme milieuvervuiling bij het verbranden ervan. Ook bij de verwerking van olie wordt bijvoorbeeld Cobalt gebruikt en hele volksstammen worden uitgebuit en komen om als gevolg van de oliewinning.
Daarnaast: accu's kunnen prima gerecylced worden. Brandstoffen niet.
Je kunt kernenergie aandragen als oplossing, maar dat hebben we niet op de rit binnen 10 jaar en die tijd hebben we eigenlijk niet.
Dus, samenvattend, we moeten alles aangrijpen om de totale uitstoot terug te brengen en windmolens, zonne-energie, EV's, warmtepompen, isolatie, minder rijden en hogere prijzen voor energie helpen daarbij. Wachten op de perfecte oplossing is zo'n beetje het domste wat je nu doen kunt.

[Reactie gewijzigd door multikoe op 22 juli 2024 21:24]

Dancing_Animal @multikoe1 september 2022 14:09
Ik geef aan dat het jammer is dat naast het electriciteitsnet ook accu's gebruikt moeten worden. Beter zou zijn dat de accu's daar niet extra bij nodig zijn. Dan hoeft dat product niet gemaakt en gerecycled te worden.
multikoe
@Dancing_Animal1 september 2022 15:04
Helemaal waar, maar je ging er met gestrekt been in ("belachelijk" en "Google maar op accu en milieu") en dan wordt een goede discussie voeren al wat lastig. Bovendien ontbrak een niet onbelangrijk stuk: "het lijkt me beter om....". Dan hadden we een betekenisvolle discussie kunnen hebben.
Welke oplossing stel jij dan voor waar je geen accu's voor nodig hebt?
Verwijderd @Dancing_Animal1 september 2022 15:20
Nou als jij ff zorgt dat het altijd constant waait en de zon eindeloos blijft schijnen zijn we je eeuwig dankbaar. Tot die tijd zetten we buffer accu's in om de grillige output van hernieuwbare energiebronnen af te vlakken.
cbr600f4i @multikoe1 september 2022 15:07
Je kunt kernenergie aandragen als oplossing, maar dat hebben we niet op de rit binnen 10 jaar en die tijd hebben we eigenlijk niet.
Je kan ook zeggen dat kernenergie al tientallen jaren actief tegengehouden wordt. Dat hadden dus we allang op de rit kunnen hebben. In je samenvatting noem je het ook niet als oplossing dus over 10 jaar als we ons allemaal in de energie-armoede bevinden zullen we wederom zeggen dat we het binnen 10 jaar niet op de rit hebben.

[Reactie gewijzigd door cbr600f4i op 22 juli 2024 21:24]

multikoe
@cbr600f4i1 september 2022 16:57
Ik ben niet volledig geweest zie ik nu. Kernenergie wordt soms aangedragen als oplossing in plaats van zon en wind. Dat is wel fijn, want dan hoef je nu nog even niets te doen, alleen geld steken in de bouw van nieuwe kerncentrales. Als die klaar zijn is alles opgelost.
Wat nodig is op dit moment is dat we *alles* aangrijpen en zeker ook de korte termijnoplossingen. Kernenergie kan best onderdeel zijn van de oplossing, maar we moeten er niet op wachten.
satya @multikoe1 september 2022 14:17
Nog mooier, het bijna complete energienet in Australie wordt er mee gestabiliseerd, gebouwd door Tesla.
LurkZ @satya1 september 2022 15:50
Lang geleden zei Musk dat het energienet, niet de Tesla, zijn echte doel is.
De Tesla is slechts een middel om dat doel te bereiken.
Guru Evi @Verwijderd1 september 2022 13:43
Waarom zou ik extra moeten betalen om een huis-accu te hebben? Het is de overheid die ons zegt dat we groen moeten zijn, daarvoor betalen we al meer dan 50 jaar milieubelastingen en ze maken er niets beter mee.
Verwijderd @Verwijderd1 september 2022 13:07
Huis accu’s is een slecht idee, elektriciteit is net als water het gaat naar het laagste, punt lees meeste vraag. Jij gaat heerlijk je accu laden voor een hoge energieprijs om het vervolgens bijna gratis te gaan leveren.
DeBassie @Verwijderd1 september 2022 13:21
Dat je accu zomaar op elk moment vol of leeg stroomt, is onzin.
Vanzelfsprekend kun je zelf bepalen, wanneer een accu geladen of ontladen wordt.

Verdiep je er anders even in, voordat je een mening aanneemt
ELD @DeBassie1 september 2022 13:37
Sterker nog, je kunt in Nederland met de salderingsregeling laden op het daltarief en teruggegeven met de accu op het normale tarief. Verschil is nu te klein om het rendabel te maken.
Verwijderd @DeBassie1 september 2022 13:45
Jij kan met het laden niet behalen waar elektriciteit vandaan komt of waar het heen gaat niemand garandeert dat de energie die van je zonnepanelen komt gebruikt word om je accu te laden. Je in het namelijk niet taggen
dwaallicht @Verwijderd1 september 2022 16:00
Weet je wat goed zou werken?

Elektriciteitsprijzen variabel per uur. Veel levering aan het net en weinig afname is lage prijs en vice versa. We krijgen dit vanzelf deels bij het vervallen van de salderingsregeling: vaatwasser en wasmachine aan als de zon schijnt zodat je zelf je energie verbruikt.

Overdag de auto opladen in plaats van 's avonds, apparaten op timer gebruiken, etc.
ari3 @dwaallicht1 september 2022 19:54
Elektriciteitsprijzen variabel per uur
Dat is een slecht (en naief) idee. Energiemaatschapijen zetten liever windmolens stil dan dat ze tegen dumpprijzen stroom leveren aan huishoudens. Het principe van winstmaximalisatie geldt ook voor de electriciteitsmarkt.

Omdat iedereen in zijn naiviteit de slimme meter geactiveerd heeft gelaten weten energieproducenten precies hoeveel stroom er nodig is en zullen zij hun productie zo reguleren dat er geen grote overschotten zijn en de marktprijs dus altijd goede marges voor hun oplevert.
balblas @ari37 september 2022 16:06
Jij weet blijkbaar niet hoe de energiemarkt in elkaar zit. Er zijn allang prijzen die per uur varieren, juist vanwege de variabele opbrengst van wind- en zonnenergie. Ze zetten echt geen windmolens stil om vervolgens aan de vraag te kunnen voldoen met een gascentrale om de winst te maximaliseren.

De oplossing voor dit probleem is gewoon slim laden, slim verwarmen (van warmwarer boiler), slim wassen etc. Er zijn al oplossingen, zoals bijvoorbeeld Jedlix, die slim laden en waar je als afnemer nog wat mee kunt verdienen ook.
ETH0.1 1 september 2022 11:42
Het ziet er naar uit dat wij de komende jaren die kant ook op gaan door de tekorten die overal ontstaan in het hoofdnet. Het automatisch uitschakelen zoals we met zonnepanelen zien als het net voltage boven de 253 volt uitkomt is onwenselijk je zal immers maar met spoed je auto moeten laden.
Sissors @ETH0.11 september 2022 11:55
Als het net boven de 253V uitkomt kan jij dus probleemloos je auto opladen, want op wijkniveau is er een overschot aan elektriciteit.

En natuurlijk, idealiter wordt het net verder geupgrade zodat er dan elektriciteit aan andere wijken geleverd wordt. En dat moet ook gebeuren. Tegelijkertijd, hoeveel procent van onze elektriciteit opwekking verliezen we hier nu echt door? Ik vermoed dat dat echt gerommel in de marge is. Het gebeurd zeker, maar dat we bij absolute pieken aan opwekken het wet afvlakken, tja.

(Overigens wil je uiteraard nog wel dat zonnepanelen uitschakelen boven de 253V, je wil alleen niet dat het gebeurd).
qazwsx @ETH0.11 september 2022 11:49
Electrische auto's zouden slim moeten laden: als er zon is laden, als er geen zon is of overbelasting netwerk dan uitzetten of zelfs terugleveren.
_nethack @qazwsx1 september 2022 11:56
Zeer zeker niet.
Hoe weet die auto dat als ik bijvoorbeeld om 1600u uit het werk thuis kom met een half lege accu, ik dan niet 's avonds nog weg moet? Zo'n functie moet op zijn minste overbrugd kunnen worden wanneer de berijder dat aangeeft.
Ik heb gelukkig geen EV, maar geloof toch echt niet dat het netwerk of de zon gaat bepalen wanneer ik mijn auto 'tank'...
Wesleymaur @_nethack1 september 2022 12:29
Dat gebeurt al. Ik gebruik met m'n Tesla de app Jedlix. Deze geeft mijn auto een seintje dat hij moet gaan laden als er overproductie is of als er behoefte is vanuit STEDIN. Daar krijg ik zelfs voor betaald. Ik vul de dag in dat ik m'n auto opgeladen (80%) wil hebben en de app laadt dan slim m'n auto op.
Johan1995 @Wesleymaur1 september 2022 17:31
Als je alles zo ver vooruit kan plannen, dan kan je beter met het OV gaan.
Dat is ook waar bedrijven als Tesla heen willen, jij als passagier in een auto zitten, EV's in een colonne en de AI van Tesla bepaalt waar de reis naar toe gaat en welke route hen het beste uit komt.
Schumpeter @Wesleymaur1 september 2022 22:07
Ja werkt erg makkelijk. Bizar trouwens hoeveel dat nu ook op levert... Met Tesla (en andere EVs) met een bereik van 400 a 500 kilometer is dat plannen natuurlijk allemaal niet zo spannend. Ik laad met enige regelmaat, maar eigenlijk alleen als ik ver op vakantie gaan moet ik echt even plannen en nadenken.
svennd @_nethack1 september 2022 13:01
Tenzij je s'avonds nog 800K moet rijden (wat uitzonderlijk is) heb je ruim voldoende. Als je dan toch je vakantie plant zet je de functie gewoon uit... De vraag is natuurlijk hoe je daar voor vergoed wordt, want die batterij slijt natuurlijk sneller hierdoor ...
misterbennie @svennd1 september 2022 21:46
want die batterij slijt natuurlijk sneller hierdoor ...
Zolang je tussen de 20 en 80% accucapaciteit blijft is de degradatie te verwaarlozen. Maar er zijn natuurlijk ook verliezen (laad- en ontlaad verliezen). Die zijn hoogstwaarschijnlijk veel groter dan de degradatie.
svennd @misterbennie2 september 2022 09:22
Ah, dat wist ik niet. bedankt!
migjes @_nethack1 september 2022 13:03
oke, ik doe dit nog niet met mijn auto (geen EV).
maar al wel met mijn huis, en preciezer met mijn warmtapwater zo.

simpel 2 elementen, 1 voor een basis last (heb ik nu 4kWh gebruik in 1,5 jaar.)
1 onder in de boiler op een iets hogere temperatuur die alleen aangaat als de zon schijnt.
(heb ik nu 900kWh gebruikt in 1,5 jaar.)
mijn warmtapwater is zo een soort van (enkele kant op) accu.
gewoon een iets grotere boiler (200l) en klaar altijd genoeg warm water in huis ook als hij maar half is geladen.

ben nu nog bezig dit ook voor de fiets te doen.
maar dat wil nog niet helemaal lukken (kan lastig zijn met die laders soms, en dit is een lastige heb ik al gemerkt).
mocht ik een EV hebben, dan zou ik dat toch ook zo doen als het kon.
grofweg 50% volle accu is voor mij een 95% van het jaar geen probleem, geeft me nog een 50% accu capaciteit die leuk inzetbaar is.

maar misschien ben ik wel een extremist: eigen stroom eerst.
het leuke van eigen stroom is: hij is gratis (alles is al geTVTed), en dat is leuker als tanken. ;)
Johan1995 @migjes1 september 2022 13:34
Warm tapwater kan ook met een zonneboiler. Warmt inderdaad alleen op als de zon schijnt, maar dat is effectief 100% van de tijd.

Maaruh... over die EV, als je 95% van de tijd een accu van 10000 euro niet gebruikt, is dat niet een beetje zonde van dat kapitaal?
migjes @Johan19951 september 2022 15:21
jep warm tapwater kan zeker met een zonneboiler en is zeker niet slecht.
(heb er wel al een spiraal voor in de boiler, maar nog geen test tijd gehad dit uit te gaan bouwen.
komt nog wel een keer, kan niet alles te gelijk. er is nog een leuk hoekje over dus komt wel.
het hoekje heeft iets meer schaduw, maar daar hebben zonnecollectors minder last van als zonnepanelen. ;) )

maar toch, het werkt beter als verwacht.
waarom: door dat ik 7kWp aan zonnepanelen heb, wat grof weg 32m2 aan paneel is.
zelfs in de zomer met bewolking een ruime 1000+W op.
en in de winter kom ik zelfs boven de 500W voor toch een aantal uren, het voordeel van 32m2 aan paneel concentreren op 1 taak.
de boiler verwarmt met de laagste W element wat ik kon vinden dat was een 333W element.
dus ja zo krijg ik ook in december en januari nog steeds mijn boiler op puur zonkracht op temperatuur.
en dat gaat helaas niet met een zonneboiler of je moet de collector weer zo groot maken dat ik weer minder PV op het dak kan installeren en heb ik in de zomer een kokende boiler, wat ook weer snel zonde is.
ik kan dus de grote oppervlak van de PV beter in de winter concentreren op een enkele taak als ik met een zonneboiler zou kunnen.
(maar dit maakt een kleine zonnecollector er bij niet fout natuurlijk. ;) )

de EV, ja natuurlijk is dat zonde (ik zei al ik heb geen EV, maar dat kan nog wel gaan veranderen als er iets op de markt komt wat ik wil.).
het is dat ik alles kan na rekenen, de vrouw houd alle km standen bij en alle tank beurten.
(ik geen rijbewijs, ik heb chauffeur die dubbelt als vrouw, dus met bennefits.)
en zo kan ik het goed uitrekenen, dus ja eigenlijk zou ik een EV moeten kopen die maar 25kWh accu heeft, maar waar ik soms voor 50kWh extra accu aan zou kunnen hangen/koppelen.
maar die heb ik nog niet gevonden.
(toyota had wel eens iets als proef ballonnetje laten zien, nooit meer wat van gehoord.
daar kon je een extra accu van 19kilo extra in de auto plaatsen.)

[Reactie gewijzigd door migjes op 22 juli 2024 21:24]

Gamebuster @_nethack1 september 2022 13:30
Zelfs als je alleen de 70-90% bereik van je EV gebruikt voor terugleveren heb je al een gigantische hoeveelheid energie beschikbaar om terug te leveren en zal je zelden tekort hebben om op je werk te komen
mac1987 @_nethack1 september 2022 13:58
Je zou dit natuurlijk selecteerbaar kunnen maken en zelfs aan je agenda kunnen koppelen. Je loopt dan uiteraard wel een risico als je onverwacht een lange rit moet maken. Dan zul je langs een dure snelle lader moeten.
josttie @_nethack1 september 2022 14:46
Ja want als het die ene keer op de 100 niet kan, laten we het dan maar gewoon helemaal niet doen... Kortzichtigheid ten top!
LurkZ @_nethack1 september 2022 15:57
Het is gewoon een voorzetje voor prijsverhogingen.
Het net ontlasten door mensen door hogere prijzen te stimuleren in de avond te laden.
De daluren in de avond zijn dat 'plotseling' geen daluren meer en kunnen dan ook een hoger prijskaartje krijgen.
TheVivaldi @qazwsx1 september 2022 11:53
"Hallo baas, ik kan vandaag niet naar mijn zorgbehoevende cliënten in de kleine dorpen rijden want er was geen zon en het netwerk was overbelast, dus mijn auto doet het niet."
xzaz @TheVivaldi1 september 2022 11:55
"Hallo werknemer, dat is prima hoor, Jantje heeft zijn auto wel op 100%, jij kan met het OV naar de grote stad voor client x".
TheVivaldi @xzaz1 september 2022 12:01
Dat hangt van je zorgberoep af. Er zijn ook beroepen waar je met vaste cliënten moet werken omdat de cliënten bijv. niet makkelijk met verandering kunnen omgaan.

Daarbij moet je zelfs in de door jouw gestelde situatie dan ook nog geluk hebben dat Jantje inderdaad zijn auto op 100% heeft. Als Jantje met hetzelfde probleem zit, dan heb je al twee zorgmedewerkers minder, en dat in een branche waar toch al een tekort is.
En dan nog zit je met werktijden. Ik ben een en al voor OV, maar in dit geval kun je niet altijd een directe route reizen, dus kan het best zijn dat je bepaalde cliënten niet kunt zien. Of dat erg is of niet hangt van de zorgvraag af, maar het is wel iets waar de werkgever mee geconfronteerd wordt.
SVMartin @TheVivaldi1 september 2022 12:48
Gelukkig hebben veel mensen een beroep waarin het wel mogelijk is om flexibel te laden. Je zou ook nog het zo kunnen regelen dat de auto ervoor zorgt dat hij tenminste X % opgeladen is en daarboven flexibel kan laden/ontladen.
TheVivaldi @SVMartin1 september 2022 12:52
Gelukkig hebben veel mensen een beroep waarin het wel mogelijk is om flexibel te laden.
Klopt en het was ook niet mijn bedoeling te zeggen dat het voor iederéén een probleem zou zijn - ik gaf alleen een voorbeeldsituatie waarin het wél een probleem zou kunnen zijn.
Je zou ook nog het zo kunnen regelen dat de auto ervoor zorgt dat hij tenminste X % opgeladen is en daarboven flexibel kan laden/ontladen.
In mijn voorbeeld zou je dan wellicht nog steeds cliënten moeten afzeggen, maar het zou zeker helpen. :)
Yggdrasil @TheVivaldi1 september 2022 13:49
Dat is in problemen denken, niet in oplossingen. Het grote merendeel van de rijders rijdt slechts zo'n 45km per dag gemiddeld. Door spreiding van hun laadgedrag kan het net dus aanzienlijk ontlast worden. Voor de uitzonderlijke gevallen die jij noemt zal een andere oplossing (of geen) moeten komen.
LurkZ @Yggdrasil1 september 2022 15:58
Wegkijkdenken heeft nog nooit wat opgelost.
Yggdrasil @LurkZ1 september 2022 16:45
Wat bedoel je daarmee, in deze context?
TheVivaldi @Yggdrasil1 september 2022 14:12
Het was niet mijn bedoeling om te probleemdenken - ik gaf alleen een voorbeeldsituatie waarin het wél een probleem zou kunnen zijn. Daar zul je ook rekening mee moeten houden, zeker omdat de zorg een van de belangrijkste sectoren is.
jbhc @TheVivaldi1 september 2022 16:11
Als de zorg echt zo belangrijk zou zijn dan was er wel een fatsoenlijke vergoeding geweest voor het personeel in plaats van applaus. (Sorry offtopic)
TheVivaldi @jbhc1 september 2022 16:37
Als zorg niet belangrijk was, dan zou Nederland nu een derdewereldland zijn. Die vergoeding staat helemaal los van of zorg belangrijk is of niet.
qazwsx @TheVivaldi1 september 2022 14:16
Ja maar een intelligent laadsysteem houdt rekening met al dit soort dingen.
Femme UX Designer @xzaz1 september 2022 14:05
Daarom moet smartchargen altijd gepaard gaan met een goede controle over het proces voor de gebruiker.

In een EV met +300km hebben de meeste Nederlanders meer dan genoeg flexibiliteit om het laden uit te voeren op het moment dat de kosten gunstig zijn en het net er niet door wordt overbelast. Voor de paar keer per jaar dat je korte termijn maximale range nodig hebt zou je makkelijk moeten kunnen ingrijpen via een appje of een knop op de laadpaal.
SuperDre @xzaz1 september 2022 19:06
Grapjas, OV en kleine plaatsen, jij woont zeker in het centrum van een grote stad waar het OV om de 10 minuten rijdt, buiten de stad mag je tegenwoordig al blij zijn als die om het uur rijdt waar je dan eerst vaak nog lang moet fietsen/lopen om bij de halte te komen.
xzaz @SuperDre1 september 2022 19:48
Helaas, ik woon in één van de kleinste buurtgemeenschappen van Nederland.
680x0 @xzaz7 september 2022 09:45
"Hallo werknemer, dat is prima hoor, Jantje heeft zijn auto wel op 100%, jij kan met het OV naar de grote stad voor client x".
Dat noemen ze dan technologische vooruitgang..
xzaz @680x07 september 2022 11:09
Wie heeft dat zo genoemd?
680x0 @xzaz7 september 2022 11:52
Al die EV nadelen zijn plots toch 'voordelen' voor de veiligheid en uw welbehagen?
xzaz @680x07 september 2022 13:56
Ik heb geen idee wat je bedoeld.
680x0 @xzaz7 september 2022 16:27
Uren extra reis (wacht en laadtijd) zijn bijvoorbeeld plots 'positief voor de veiligheid van de bestuurder'.

Dat mensen soms een verdubbeling van hun reistijd op vakantie hadden is plots bijzaak.

Een kennis die al jaren enkele malen per jaar naar hun vakantiewoning net over de Spaanse grens rijden, deden hier steeds ongeveer 14u over. Met zijn nieuwe EV dit jaar 19 uur LANGER.

Wat een vooruitgang..
xzaz @680x07 september 2022 17:51
Dus sneller bij je bestemming = vooruitgang?
680x0 @xzaz7 september 2022 18:25
Meer dan dubbel zo lang als anders is blijkbaar vooruitgang?
xzaz @680x07 september 2022 19:03
Als het minder uitstoot zeker wel. Het is geen wedstrijd wie het snelst op bestemming kan aankomen.
680x0 @xzaz8 september 2022 00:33
Ah kijk.. Weer een EV fan die probleemloos uren of dagen tijd verlies plots als een meerwaarde in zijn leven ziet..

Hoe absurd kan je zijn..
xzaz @680x08 september 2022 08:49
Ah kijk Weer een niet-EV fan die probleemloos de aarde naar de knoppen helpt die als meerwaarde ziet om 18 uurtjes eerder aanwezig te zijn op vakantie.
680x0 @xzaz8 september 2022 12:12
Inderdaad. Als je door deze 'vooruitgang' 2 dagen extra van je vakantie kwijt bent aan wachten, dan gaat het grondig fout..
xzaz @680x08 september 2022 12:13
Nou nou nou zeg wat een problemen hebben we toch. Die 94% van de wereld die nooit op vakantie kan zal medelijden met je hebben.
Kevinns @TheVivaldi1 september 2022 12:54
Dat is probleemdenken. Het overgrote deel van de mensen zit tussen 7.00 en 9.00 op de weg en dan weer tussen 15.00 en 18.00. Daartussen heb je nog 19 uur om laadsessies over te verspreiden. Je moet op de auto kunnen instellen hoe ver je minimaal wilt kunnen rijden op welk moment. De auto kan dan op basis van aanbod op de optimale momenten laden. Voor sommigen zal dat betekenen dat de auto alsnog op piekmomenten zal laden, maar voor de overgrote meerderheid is dat helemaal niet het geval.
TheVivaldi @Kevinns1 september 2022 12:55
Het was niet mijn bedoeling om te probleemdenken - ik gaf alleen een voorbeeldsituatie waarin het wél een probleem zou kunnen zijn. Daar zul je ook rekening mee moeten houden, zeker omdat de zorg een van de belangrijkste sectoren is.
Zer0 @Kevinns1 september 2022 16:10
Daartussen heb je nog 19 uur om laadsessies over te verspreiden.
Klopt, maar dan moet je auto dus die 19 uur constant aan de laadpaal hangen, en aangezien er vaak al niet genoeg parkeerplaatsen beschikbaar zijn, laat staat laadpunten, is dat voorlopig nog beperkt tot de avond en nacht (wanneer er geen zon schijnt) als je zo gelukkig bent een eigen parkeerplek voor de deur te hebben.
Kevinns @Zer01 september 2022 19:16
Helemaal waar, maar dat is iets dat denk ik makkelijker te realiseren is dan het net compleet overhoop gooien. Daarnaast, normaal gesproken hoef je niet iedere dag te laden en laad je of overdag (bijv. thuis of op locatie) of ‘s nachts (thuis). Daarmee wordt de piek ook gedempt.
mpkossen @TheVivaldi1 september 2022 23:43
Dat is traditioneel denken. Je laadt een EV niets zoals een benzine-auto, en je rijdt 'm al helemaal niet bijna leeg. Het wordt 'laden wanneer het kan' en niet 'laden wanneer het moet'. Als je op je werk je auto oplaadt, en je rijdt naar huis, zit er voor 98% van de mensen nog meer dan genoeg in de accu om nog een paar keer op en neer te kunnen.
Tubby @qazwsx1 september 2022 11:54
Dat werkt alleen als de gebruikers van die auto's de auto daadwerkelijk aan de lader hangen.

In mijn geval hoeven we de auto maar 1x per week op te laden en dan kies ik dus wel bewust een moment dat de zon op mijn panelen staan ja :)
Darksteel83 @qazwsx1 september 2022 11:57
Electrische auto's zouden inderdaad de day ahead of de onbalans markt standaard meer moeten volgen met eventuele lokale zonnepanelen erbij.

Het zou al heel veel schelen als het doel wordt om te promoten bij je werkgever op te laden. Tenminste als je daar overdag werkt.
merethan @qazwsx1 september 2022 11:58
Het is de laadpaal die de limiet communiceert naar de auto. Wat je voorstelt kun je prima zelf maken als je dat wil.
JayPe @ETH0.11 september 2022 11:47
Met spoed je auto opladen doe je maar bij een snellader. Een Fastned bijvoorbeeld.

Waar het hier omgaat is opladen thuis. Met rond de 16Ampere of 3x16Ampere bijvoorbeeld.


Los van een financiële incentive, is het helemaal niet nodig om je hier druk om te maken: in de zomer wordt ook gevraagd om zuinig te zijn met water (geen zwembadjes laten vol en leeglopen etc etc).

Zo lastig vind ik het niet (als EV rijder) om m'n auto pas later in de avond aan te sluiten. Minder onpraktisch dan duiken in een leeg zwembadje ;-)

(En als de netspanning boven de 253volt uit komt, dan kan je juist het beste je auto opladen: dan dipt de spanning voldoende om je panelen weer te laten aanschakelen!)

[Reactie gewijzigd door JayPe op 22 juli 2024 21:24]

djunicron @JayPe1 september 2022 11:51
Tja inderdaad. En wat daarnaast een optie is, is natuurlijk juist aansluiten als ze zon wel schijnt. Ook als dat maar b.v. 1kW is, kan je het ampèrage van je AC lader omlaag gooien.
Deze zomer regelmatig in de avond nog even op 4kWh ipv 11 geladen, omdat dan 50-70% zonne energie is en dus "gratis".

Het wordt wat anders als je straks bij de 300kWh staat langs de snelweg en deze uitgeschakeld is wegens overbelasting. Dan krijg je toch wel vervelende situaties, dan sta je potentieel effectief gewoon vast.
multikoe
@JayPe1 september 2022 11:58
Als de nood aan de man is, zijn we opeens allemaal heel erg flexibel :)
Zeker als er een financiele prikkel bijkomt.

Maar het gaat in California wel om een andere oorzaak: de energieopwekking loopt gevaar, niet het transport. En dat wordt op dit moment helemaal niet veroorzaakt door de variabiliteit in wind en zon, maar doordat de stuwmeren en daarmee de generatoren zonder water komen te staan.
680x0 @JayPe7 september 2022 09:45
Zo lastig vind ik het niet (als EV rijder) om m'n auto pas later in de avond aan te sluiten. Minder onpraktisch dan duiken in een leeg zwembadje ;-)
Blijft toch opmerkelijk hoe EV rijders ernstige, praktische ongemakken plots helemaal geen probleem vinden..
JayPe @680x07 september 2022 12:52
Klopt. Ik was zelf ook verbaasd. Vooraf vond ik het ook eigenlijk niet aan mijzelf te verkopen: Ik ging van een ICE Polo die gemakkelijk 600km op één tank reed, over naar een e-up! met een range van krap 125 km. Ik leverde allemaal (denkbeeldig) comfort in, maar het was wel de beste keuze ever.


Maar on-topic: Ik heb thuis een laadpaal, en ik kan het prima programmeren dat ie pas ná 11 uur 's avonds te gaan laden,.. Echt geen praktische ongemak. En zeker niet ernstig.
SinergyX 1 september 2022 11:44
Nu heb je in de zomermaanden nog in ieder geval opbrengst tijdens die 16.00-21.00 periode, maar straks in de winter ga je met 16.00 al richting schemering, ik vraag me dan af hoe ze dan omgaan met de druk op het netwerk. Uitgaande dat buiten airco daar verwarming inmiddels ook electrisch wordt gedaan, kan dat nog een leuke periode worden.
SillieWous @SinergyX1 september 2022 11:54
Op dit moment is het net (voor zover ik weet) berekend om piek vraag aan te kunnen. Ofwel zelfs als iedereen zijn aansluiting maximaal benut op hetzelfde moment kan het net dit aan. Daarvoor zullen wel alle centrales aangeslingerd moeten worden.

In de toekomst gaat dit grotendeels prijs gestuurd zijn. Je kan dan in principe om 16:00 altijd je auto gaan opladen. Echter zal dit dan 10x duurder zijn dan op andere tijden. Of je kan dan kiezen om het tegenovergestelde te doen en terug te leveren en de volgende dag overdag laden.
Femme UX Designer @SillieWous1 september 2022 12:04
In Nederland is het netwerk in woonwijken uitgelegd op een continu vermogen van 1,6 kW per aansluiting. In nieuwe woonwijken zal dit allicht al wat meer zijn. Het netwerk is dus er dus niet op berekend dat iedereen gelijktijdig de vermogensruimte in z'n 1x 35A of 3x 25A aansluiting benut. Die ruimte is oorspronkelijk bedacht voor piekgebruik van bijvoorbeeld inductiekookplaten, ovens en wasmachines met een geringe gelijktijdigheid tussen verschillende huishoudens.
netappie @Femme1 september 2022 13:55
In nieuwbouwwijken rekenen ze het verbruik tegenwoordig door om te bepalen hoeveel woningen er aan een gedeelde kabel kunnen en wat de kabeldikte daarvan moet zijn om veilig, voldoende en zonder al te verlies te kunnen leveren..

Dit omdat de woningen met warmtepompen, inducfieplaten, wasdrogers, waterkokers en electrische ovens al vele malen meer vragen dan de 1.6 kW norm van de vorige eeuw.

Eigenlijk is de piekvraag van EV's daar meestal nog niet eens in meegenomen, omdat de meeste nieuwbouw wijken toch geen eigen parkeerplaats hebben.

Per wijk is het opschalen wel eenvoudig te doen.

De enige vraag is waar die energie vandaan moet komen, want echt groene energie is in Nederland korter houdbaar dan een softijsje in de sahara.
gfive @Femme1 september 2022 19:25
In de usa is het wat anders, ons huis heeft een meterkast voor 400A (en wordt volledig gebruikt)
911GT2 @SinergyX1 september 2022 11:48
Het is Californië ik denk niet dat het 1. al schemert om 16:00. 2. er verwarming nodig is om 16:00. Beide aangezien het noordelijkste puntje van de staat ongeveer overeenkomt met het noordelijke puntje van Spanje.
TheVivaldi @911GT21 september 2022 11:57
https://www.sunrisesunset.../los-angeles-december.htm

In december gaat de zon daar rond 16:45 onder, dus ja, het zal om 16:00 al schemeren.

Edit: zie hieronder. Neemt niet weg dat het licht rond 16:00 wat zal tegenvallen voor de opbrengst.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 21:24]

TerraGuy @TheVivaldi1 september 2022 12:20
Schemering begint na zonsondergang ;) Al zal het niet bijzonder licht zijn in het uur daarvoor inderdaad, weinig opbrengst van de zonnepanelen.
TheVivaldi @TerraGuy1 september 2022 12:21
O ja, dat is waar. Maar feit blijft dat het er wel degelijk vroeger donker wordt in de winter en er inderdaad niet veel opbrengst zal zijn in het uur daarvoor.
911GT2 @TheVivaldi1 september 2022 12:33
Ah dat had ik niet verwacht. I stand corrected.
SinergyX @911GT21 september 2022 11:50
Ging toch maar even op maps kijken, ik had altijd het idee dat het relatief tot europa veel hoger lag, maar het is inderdaad veel meer niveau zuid europa dan noord.
gfive @911GT21 september 2022 18:50
En de hittegolf werkt ook niet mee. (Airco’s en HVAC’s draaien overuren. (Particulier, supermarkten en bedrijven)
White Feather @SinergyX1 september 2022 11:50
Laatste regel van het artikel:

“ De hittegolf in het westen van de Verenigde Staten duurt minimaal nog het hele weekend.”

Het is dus een uitzonderlijke situatie.
Iblies @White Feather1 september 2022 14:08
Nou 😄
Het is een combinatie van factoren,
zo draaien de waterdammen al praktisch de hele zomer niet maximaal omdat het water zo laag stond.

Nu kom je langzaam in de situatie waar de zon eerder ondergaat, de dammen nog steeds niet maximaal draaien, en windenergie valt ook nog eens vies tegen.


De vraag is wat er vervolgens gaat gebeuren,
in Texas had je een uitzonderlijke koude periode gehad waardoor windturbines niet meer konden/mochten draaien waardoor het ook mis ging,
https://www.forbes.com/si...d-wave-the-answer-is-now/

Gaan ze nu in california soortgelijk doen is de vraag, bepaalde blokken uitzetten om te voorkomen dat er een kettingreactie gaat ontstaan.
divvid 1 september 2022 11:49
Ik hoop dat er gauw geinvesteerd gaat worden in ‘batterij’ buffer opslag. Denk aan gravity batteries, de aqua battery spinoff van TU Delft of andere non-Li oplossingen

Ergens zou een deltaplan voor energie nodig zijn dat al die ‘kleine’ spelers verenigd
ex87 @divvid1 september 2022 12:27
Langere opslag via waterstof, wat dan omgezet kan worden in korte termijn stroom (batterijen) voor auto's.

https://www.tno.nl/nl/aan...g-en-transport-waterstof/
qless @ex871 september 2022 13:51
Waterstof heeft 2 grote problemen:
1) het lekt. zeer kleine moleculen, waardoor iets 100% dicht maken heel moeilijk is.
2) brandbaar / explosief, dus extra eisen aan opslag.

En dan natuurlijk nog de verliezen van het maken en terug omzetten.
divvid @qless1 september 2022 14:13
men doet altijd veel te moeilijk. Een gravity battery kun je morgen bouwen bij wijze van spreken.
https://www.bbc.com/futur...r-energy-storage-problems

Hier net over de grens bij Julich liggen hele grote bruinkool gaten in een vern*kt landschap (fijn hè dat afschakelen van kerncentrales) waar je prima zoiets zou kunnen bouwen.
habbekrats 1 september 2022 11:50
Tijd voor de oude spits tarieven die je als bedrijf in 1985 ook nog betaalde als je in de "spertijd' meer gebruikte als afgesproken.
wim.hanzens 1 september 2022 11:53
Zie ook een artikel op teslarati.com van gisteren over het terugleveren van stroom vanuit de Tesla powerwall's in California. https://www.teslarati.com...ant-california-heat-wave/
Verwijderd 1 september 2022 12:14
Even instellen op de paal of auto en dat moet te regelen zijn :)
Met Jedlix of soortgelijke app kan dat eventueel ook.
PhilipsFan 1 september 2022 12:49
Boter bij de vis. Als je niet wil dat mensen hun auto op bepaalde tijdstippen opladen, dan moet je energie goedkoper maken op andere (gunstige) tijdstippen. Dan gaan mensen vanzelf hun auto op een ander moment opladen.
computerjunky @PhilipsFan1 september 2022 12:55
niet als je op die tijden niet thuis ben maar je wel x uur nodig heb om op te laden. Dit hele EV gebeuren gaat nog mega problemen opleveren. Er moet echt serieus hard gezocht worden naar andere alternatieven anders gaat dit hele ev gebeuren nooit werken.
Darksteel83 @PhilipsFan1 september 2022 13:34
Het is ook nog wel erg handig als het opladen automatisch op de goedkoopste/efficiëntste momenten gebeurt.

Ik hoop eigenlijk dat het WiTricity wireless charging systeem echt een standaard wordt. Vooral als het op een manier wordt gedaan dat het altijd goed werkt. Dan hoef je alleen maar te parkeren en geen stekkers meer aan te sluiten. En wordt je EV opgeladen of juist een stukje ontladen als het net daar behoefte aanheeft.

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