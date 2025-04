Mercedes en Rivian komen met joint-venture om elektrische bestelwagens te bouwen

Mercedes en Rivian gaan een joint-venture oprichten om samen elektrische bestelwagens te produceren. De twee bedrijven willen de kosten delen om de productie van elektrische bestelwagens te kunnen opvoeren. Die productie zal in Europa plaatsvinden.

De twee autofabrikanten hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend over een strategische samenwerking. Hieruit moet vervolgens een joint-venture uit voortvloeien. Volgens de twee bedrijven komt er 'over enkele jaren' een nieuwe fabricagehal op een van de productiesites van Mercedes-Benz in Europa. Mercedes spreekt zelf van een site in “Centraal- of Oost-Europa”, maar deelt verder geen details over de locatie of omvang van de te bouwen fabriek.

Er zullen aanvankelijk twee type bestelwagens gebouwd worden: een op het MB Vans Electric Architecture-platform van Mercedes en de andere op, het Rivian Light-platform van de tweede generatie. Wanneer de eerste bestelwagens van de band moeten rollen, is niet bekend.