Mercedes: elektrische opvolger G-klasse wordt in 2024 geïntroduceerd

De Duitse autofabrikant Mercedes zal in 2024 de elektrische opvolger van zijn G-klasse-terreinwagen introduceren. Volgens de voorzitter van het bedrijf wordt het prototype van de wagen momenteel uitvoerig getest in de testfaciliteiten van Mercedes.

Voorzitter Ola Källenius deed de uitspraken volgens Autoblog tijdens een onderhoud met de media. Volgens de man zal de nieuwe elektrische G-klasse midden of eind 2024 geïntroduceerd worden. Er werd geen precieze datum meegedeeld. Källenius verklapte overigens dat hij een jaar geleden al een testrit met een prototype had gemaakt. Hij deed dat in een testfaciliteit van Mercedes in Oostenrijk waar huidige G-klasse-voertuigen aan tests worden onderworpen.

De Duitse autofabrikant toonde in september 2021 voor het eerst een conceptwagen van wat de elektrische opvolger van de G-klasse moest worden, de Concept EQG. Het is onduidelijk of het ontwerp van de nieuwe suv in lijn zal liggen met de conceptwagen die toen werd voorgesteld.

Mercedes heeft al enkele elektrische suv's te koop. Begin dit jaar introduceerde de autofabrikant de EQS-suv, dat is de suv-versie van de EQS-liftback. Vorig jaar kondigde het bedrijf ook de EQB-suv en de EQA-suv aan voor de Europese markt. Vanaf 2025 wil het merk voor elke brandstofauto in zijn portefeuille een elektrische variant kunnen aanbieden als alternatief. Het bedrijf zal dat jaar drie platforms introduceren waarop het elektrische voertuigen zal baseren. Vanaf 2039 wil Mercedes enkel nog CO₂-neutrale auto's produceren.