Mercedes-Benz brengt elektrische EQB-suv met bereik van 419km uit in Europa

Mercedes-Benz gaat de eerder in China geïntroduceerde EQB later dit jaar in Europa uitbrengen. De twee edities van deze suv die in eerste instantie uitkomen, hebben volgens de fabrikant beide een bereik van 419km.

In Europa komt de Mercedes-Benz EQB uit met motorvermogens van 168 en 215kW. In beide gevallen bedraagt het opgegeven bereik 419km volgens de WLTP-norm. Dat is op basis van een 66,5kWh-accu. Er komen ook nog andere versies, waaronder een langeafstandsversie die een groter bereik zal hebben. Daar geeft de fabrikant nog geen nadere details over.

Met de interne lader en wisselstroom is de accu te laden met een vermogen van maximaal 11kW, maar dat loopt op tot 100kW in het geval van gelijkstroom bij een snellader. In dat geval is de accu van tien tot tachtig procent te laden in iets meer dan dertig minuten. Er zal ook een versie komen die een laadvermogen van meer dan 200kW haalt, maar dat beduidend hogere snellaadvermogen is niet beschikbaar bij de twee versies die in eerste instantie in Europa uitkomen.

De EQB, die beschouwd kan worden als een concurrent van bijvoorbeeld Tesla's Model Y en de Volkswagen ID.4, is in feite een geëlektrificeerde versie van de GLB, een zevenzitter. De EQB komt beschikbaar als vijf- en zevenzitter. Bij de zevenzitter komt er een additionele rij bij met twee inklapbare, individuele stoelen, waar ruimte is voor passagiers met een maximale lengte van 1,65m.

De productie van de EQB begint in oktober op twee locaties: in de Hongaarse Mercedes-Benz-fabriek in Kecskemét voor de Europese en wereldwijde markt, en via de Duits-Chinese joint venture BBAC in Beijing voor de Chinese markt. De accu's zijn afkomstig van de eigen Mercedes-accufabriek in het Duitse Kamenz en het Poolse Jawor. De fabrikant heeft nog geen prijzen bekendgemaakt. De auto's moeten ergens eind dit jaar in Europa uitkomen.