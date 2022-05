Mercedes onthult elektrische suv met bereik van 426km en prijs van 50.000 euro

Mercedes-Benz heeft een relatief compacte, elektrisch aangedreven suv onthuld. Het gaat om de EQA. Deze auto krijgt een prijs van rond de 50.000 euro en heeft een opgegeven bereik van 426km. Ergens in de lente van dit jaar moet de auto beschikbaar komen.

Mercedez-Benz geeft de EQA een accu met een capaciteit van 66,5kWh. Dat moet leiden tot een actieradius van 426km op basis van de Europese WLTP -norm. Daarvoor worden accu's van Accumotive ingezet, een dochter van de autofabrikant die in de buurt van het Duitse Dresden is gevestigd. Gaandeweg zal ook de accufabriek in het Poolse Jawor worden ingezet om accusystemen te leveren voor de verschillende EQ-modellen van Mercedes-Benz.

Het accupakket kan via de interne lader met een vermogen van 11kW worden geladen. In dat geval duurt het volgens de fabrikant 5 uur en 45 minuten om de accu van tien tot honderd procent te laden. Bij snelladen met gelijkstroom met een vermogen tot 100kW duurt het laden 30 minuten, uitgaande van de situatie dat de accucapaciteit van tien tot tachtig procent wordt verhoogd.

In eerste instantie wordt de suv op de markt gezet in de vorm van een enkel model, te weten de EQA 250, met een vermogen van 140kW en een maximaal koppel van 375Nm. Daarmee is de sprint van 0 tot 100km/u af te leggen in 8,9 seconden. Dit voorwielaangedreven model krijgt in Nederland een consumentenadviesprijs van 49.995 euro. Een iets luxere versie gaat 50.985 euro kosten. Vanaf het voorjaar van 2021 is de EQA 250 verkrijgbaar bij Europese dealers.

Op een later moment komt er ook een EQA-model 'met een actieradius van meer dan 500km' en deze variant zal ook een hoger motorvermogen hebben. Wanneer dit model uitkomt en welke prijs daarbij hoort, is nog onbekend. Volgens de website Elektrek is de huidige capaciteit van 66,5kWh slechts de bruikbare capaciteit en is een totale capaciteit van 79kWh mogelijk. Er zou dus sprake zijn van een flinke buffer. Wellicht dat het nog uit te komen model met de grotere actieradius een accu met een capaciteit krijgt die in buurt van de 79kWh komt.