Red Hat gaat RHEL gratis aanbieden aan kleine ontwikkelaarsteams

Red Hat gaat Red Hat Enterprise Linux gratis weggeven voor kleine productieomgevingen. Dat doet de organisatie nadat het vorige maand besloot te stoppen met werken aan CentOS 8. Ontwikkelaars kunnen RHEL voortaan op zestien machines gebruiken.

RHEL, of Red Hat Enterprise Linux, is per 1 februari gratis te gebruiken via het Red Hat Developer-programma, schrijft de organisatie. Dat is alleen te gebruiken voor kleine teams, al kunnen die wel groter zijn dan eerst. Een Individual Developer-abonnee kan voortaan niet slechts één, maar maximaal zestien systemen gebruiken. Daarmee is RHEL geschikt voor gebruik bij kleine producties, schrijft Red Hat. Het bedrijf zegt ook dat het programma niet bedoeld is om later alsnog meer software te verkopen.

Met het uitgebreidere RHEL-programma kunnen ontwikkelaars ook zelf hun applicaties uitrollen naar cloudplatformen zoals AWS, Azure of Google Cloud. Het wordt daarnaast ook mogelijk voor betalende RHEL-klanten om hun hele ontwikkelaarsteam zonder extra kosten aan het programma toe te voegen.

Red Hat neemt de stap na ophef die vorige maand ontstond. Toen zei het bedrijf dat het zou stoppen met CentOS-ontwikkeling, een rebuild van Red Hat Enterprise Linux. Gebruikers waren daar boos over, omdat Red Hat hen altijd had voorgehouden dat CentOS nog tot 2029 zou blijven bestaan.