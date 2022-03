Microsoft gaat hardware voor industrie maken die AI via Azure draait

Microsoft heeft een hardware- en softwareplatform aangekondigd waarmee gebruikers kunstmatige intelligentie in Azure ook buiten het cloudplatform kunnen gebruiken. Daarmee kunnen met name bedrijven AI inbouwen in producten zoals liften of kassa's.

Het nieuwe platform heet Azure Percept. Het bestaat uit verschillende hardwaremodules die worden gecombineerd met software die met Azure AI kan worden gebruikt. Zo zijn er een audiomodule en een Percept Vision, waarmee fabrikanten spraak- of beeldherkenning kunnen implementeren in verschillende omgevingen. Die apparaten leggen verbinding met clouddienst Azure, maar kunnen ook on-device berekeningen uitvoeren als er bijvoorbeeld geen snelle internetverbinding beschikbaar is. Er is daarnaast een Trusted Platform-module beschikbaar, die kan worden gebruikt om netwerken te beveiligen.

De hardware verbindt met een developmentkit. Daarmee kunnen ontwikkelaars Cognitive Service en machinelearningmodellen van Azure op loslaten. Ook is het mogelijk de hardware te trainen met andere AI-modellen uit de opensourcegemeenschap, zegt Microsoft.

Microsoft zegt dat het platform bedoeld is om AI-implementaties in winkels en industrie makkelijk inzetbaar te maken. Microsoft werkt voor het platform ook samen met andere ontwikkelaars en fabrikanten. Die kunnen dan hun eigen apparaten bouwen die onder het Azure Percept-platform vallen. Daar zijn op dit moment nog geen voorbeelden van bekend. Microsoft wil daar 'in de komende maanden' meer over bekend maken.

Azure Percept wordt geleverd met een developmentkit met daarin de Percept Vision. Andere modules zijn los te koop. De hardware is gemaakt volgens een 80/20 T-slot-frame. Die standaard maakt het eenvoudig de hardware in veel industriële toepassingen te implementeren. De prijzen en leverbaarheid van de hardware zijn nog niet bekend.