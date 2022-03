Nubia kondigt gametelefoon Red Magic 6 met 165Hz-oledscherm aan

De Chinese smartphonemaker Nubia heeft de Red Magic 6 en 6 Pro aangekondigd, de nieuwste generatie van zijn gametelefoon. De Red Magic 6-telefoons hebben onder meer een oledscherm met een verversingssnelheid van 165Hz.

Het scherm van de telefoons heeft een diagonaal van 6,8", een verhouding van 20:9 en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het gaat om een scherm van 15,8x7,1cm met een oppervlakte van 112 vierkante centimeter. Het scherm kan tot maximaal 165Hz, maar schakelt als gebruikers dat willen, automatisch tussen 165, 120, 90 en 60Hz. Het registreren van aanrakingen gebeurt 500 keer per seconde met een enkele vinger en 360 keer per seconde met multitouch. Dat verlaagt de responstijd tot 8ms, zegt Nubia.

De Red Magic 6-telefoons hebben een Qualcomm Snapdragon 888-soc, met 8 of 12GB Lpddr5-geheugen en 128 of 256GB UFS 3.1-opslag. Koeling gebeurt net als bij vorige generaties met een kleine, ingebouwde ventilator die tot 20.000 omwentelingen per minuut kan maken. Het geluid daaruit is ongeveer 28dB, met 59 bladen die elk 0,1mm dik zijn en met een maximale snelheid van 14 meter per seconde kunnen draaien. Ook is er een vapor chamber van 0,3mm dik en koperen folie over de accu voor koeling. De behuizing zelf is gemaakt van een aluminiumlegering die door de fabrikant is uitgezocht vanwege de mogelijkheid om hitte af te voeren. De gametelefoon heeft ook schouderknoppen en een gameknop op de behuizing om de gamemodus in de software te starten.

Een verschil tussen de telefoons zit onder meer in de accu. De Pro heeft een capaciteit van 4500mAh en kan opgeladen worden met 120W; de reguliere Red Magic 6 heeft een 5050mAh-accu die met 66W kan worden opgeladen. De telefoon heeft verder drie microfoons en een 3,5mm-jack. De Red Magic 6 kost in China 3799 yuan, omgerekend rond 482 euro. De Pro heeft meer geheugen, meer opslag en een kleinere accu die sneller kan worden opgeladen, en kost omgerekend rond 563 euro. De telefoons komen volgende week uit in China. Over twee weken is de aankondiging van de wereldwijde versie van de telefoons.