Nubia brengt RedMagic 6-gamesmartphone op 15 april uit vanaf 599 euro

Nubia brengt zijn RedMagic 6 op 15 april uit in Europa. Het Android-toestel met Snapdragon 888-soc is voorzien van een ingebouwde ventilator en heeft een 6,8"-oledscherm met een refreshrate van 165Hz. De gamesmartphone kost minimaal 599 euro.

Nubia brengt in Europa een reguliere RedMagic 6 en een 6 Pro-variant uit. Beiden krijgen Qualcomms Snapdragon 888-soc met geïntegreerde 5G-modem en het oledscherm met hoge refreshrate. Het reguliere model heeft 12GB Lpddr5 en 128GB UFS 3.1-flashopslag, bij de honderd euro duurdere Pro-versie is dat 16GB en 256GB.

In de behuizing zit een kleine ventilator ingebouwd, die 59 bladen heeft en tot 20.000 omwentelingen per minuut kan maken. Volgens de fabrikant gaat dat gepaard met een geluidsproductie van zo'n 28dB en gaat de ventilator 30.000 uur mee. In combinatie met een vapor chamber moet dit systeem de smartphone koel houden tijdens intensief gebruik.

De behuizing heeft afmetingen van 179,9x77,2x9,7mm, weegt 220 gram en is gemaakt van aluminium. Dat materiaal is gekozen om de hitte goed af te kunnen voeren. Net als eerdere RedMagic-telefoons heeft het nieuwe model schouderknoppen en een gameknop op de behuizing om de ingebouwde gamemodus op te starten.

Net als de RedMagic 5S hebben de nieuwe modellen drie camera's. Nubia gebruikt nu een Samsung-sensor voor de primaire 64-megapixelcamera. Dat is de S5KGW3, een relatief kleine 1/1,97"-sensor met een oppervlakte van ongeveer 31 vierkante millimeter en pixels van 0,7 micron. Verder heeft de RedMagic 6 een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 'macrocamera' met 2-megapixelsensor.

De telefoons hebben een 5050mAh-accu en ondersteunen snelladen met maximaal 66W, maar Nubia levert een 30W-lader mee in de doos. De in Azië uitgebrachte variant van de RedMagic 6 Pro had ook ondersteuning voor snelladen tot 120W, maar dat is bij de Europese versie niet het geval. Verder heeft de Europese versie nfc, waar de Chinese versie dat niet heeft.

De RedMagic 6 en 6 Pro zijn vanaf 9 april te bestellen op de Europese website van de fabrikant. De reguliere versie kost 599 euro en de Pro-variant met meer ram en flashopslag kost 699 euro. Nubia levert de toestellen vanaf 15 april.