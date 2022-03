Red Magic 5S komt volgende week uit in Europa voor 579 euro

Nubia brengt zijn eerder aangekondigde Red Magic 5S-gamesmartphone vanaf 2 september uit voor een prijs van 579 euro. De nieuwe telefoon heeft onder andere een Snapdragon 865-soc aan boord en beschikt over een 144Hz-oledscherm.

Momenteel is Red Magic 5S alleen nog vooruit te bestellen, maar vanaf 2 september komt de telefoon wereldwijd beschikbaar. In Europa hoort daar een prijs van 579 euro bij. Die prijs geldt voor de variant met 8GB lpddr5-geheugen 128GB ufs 3.1-opslag, terwijl aan de variant met 12GB ram en 256GB opslag een prijskaartje van 649 euro hangt.

Het Ice Dock-accessoire op de Red Magic 5S.

De telefoon heeft een oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels en een diagonaal van 6,65". Het scherm is 15,4x7,1cm groot, heeft een oppervlakte van 109 vierkante centimeter en een beeldverhouding van 19,5:9.

Het toestel is volgens Nubia voorzien van een verbeterd koelsysteem, waar onder meer een ventilator voor actieve koeling en een verzilverde cooling pad deel van uitmaken. Die ventilator, die tijdens zwaar gebruik en het snelladen zal draaien, zou een verbeterde ventilatie van 4,3 procent met zich meebrengen. Het apart aan te schaffen en specifiek voor de Red Magic 5S ontworpen Ice Dock-accessoire kost 44,90 euro en is bedoeld om de temperatuur van de telefoon in toom houden tijdens intensieve gamesessies. Het accessoire werkt via een usb-c-aansluiting en kan aan de telefoon bevestigd worden.

Door middel van het geïntegreerde X55-modem van Qualcomm is er ondersteuning voor 5g-verbindingen en de behuizing is voorzien van capacitieve schouderknoppen, die volgens de fabrikant door hun 320Hz-specificatie sneller reageren en accurater zijn. Nubia's Red Magic 5S beschikt over een accu met een capaciteit van 4500mAh. Snelladen wordt tot 55W ondersteund, al is via de meegeleverde Quick Charge 3.0-lader een maximaal laadvermogen van 18W mogelijk.

Tweakers publiceerde eerder dit jaar al een review van de Red Magic 5G. Die telefoon had bij de Europese introductie ook een prijs die bij 579 euro begon. De nieuwe Red Magic 5S draait op het op Android 10 gebaseerde Red Magic OS 3.5 en is wat de specificaties betreft grotendeels gelijk aan de Red Magic 5G, op het licht verbeterde koelsysteem en de update naar ufs 3.1-opslaggeheugen na.