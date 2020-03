RedMagic 5G-gamesmartphone met 144Hz-scherm en Snapdragon 865 verschijnt

Nubia heeft in thuisland China de Redmagic 5G aangekondigd, een nieuwe versie in zijn lijn van gamesmartphones. Het apparaat heeft onder andere een scherm met een maximale verversingssnelheid van 144Hz.

Het 144Hz-scherm betreft een amoledpaneel met een diagonaal van 6,65". Dit is ook de hoogste verversingssnelheid die de processor van de smartphone, de Snapdragon 865 met de Adreno 650-gpu ondersteunt. De smartphone ondersteunt daarnaast 5g-connectiviteit, via de X55-modem van Qualcomm.

Het toestel heeft drie camera's aan de achterkant. De voornaamste camera is een 64-megapixelmodel met Sony IMX686-sensor. Daarnaast is een 8-megapixelcamera met groothoeklens en een 2-megapixelcamera voor een Bokeh-effect aanwezig. De frontcamera is een 12-megapixelmodel.

Nubia claimt dat de actieve koeling met ventilator beter presteert dan bij vorige toestellen en onder andere zou de airflow geoptimaliseerd zijn. Daarnaast is de claim dat het reactievermogen van de triggerknoppen verbeterd is.

Verder is er 2GB lpddr5 en tot aan 256GB ufs 3.0-opslag aanwezig. De accucapaciteit bedraagt 4500mAh en er is ondersteuning voor snelladen met 55W. Vanaf donderdag 12 maart is de RedMagic 5G in China verkrijgbaar voor een startprijs van 3799 yuan voor de versie met 8GB ram en 128GB opslag. Dat is omgerekend en met btw 583 euro. In april moet de wereldwijde release volgen, maar de daadwerkelijke europrijzen zijn nog niet bekend.