RedMagic brengt draadloze Cyberpods-oortjes uit voor 50 euro

RedMagic, een merk van de Chinese smartphonefabrikant Nubia, brengt zaterdag draadloze bluetoothoortjes uit. Het bedrijf noemt die RedMagic Cyberpods en claimt dat ze een lage latency hebben in combinatie met smartphones van hetzelfde merk.

RedMagic noemt een latency van 39ms, maar zegt dat dit alleen zo is in een Game Mode in combinatie met RedMagic-smartphones. Over de latency bij koppeling met andere smartphones of andere bluetoothapparaten, zegt de fabrikant niets.

De draadloze oortjes zijn voorzien van leds en de meegeleverde oplaadcase is dat ook. De oortjes hebben 8mm-drivers, gebruiken bluetooth 5.0, wegen vijf gram per stuk en halen volgens de fabrikant een accuduur van 4 uur. De oortjes kunnen nog eens drie keer opgeladen worden in het meegeleverde doosje. Het Chinese RedMagic verkoopt de Cyberpods op zijn eigen website vanaf zaterdag voor 49,90 euro.