Nubia RedMagic Watch met 1,39"-amoled is nu in Benelux te koop voor 99 euro

Nubia is gestart met de wereldwijde verkoop van de RedMagic Watch, een smartwatch met een 1,39"-amoledscherm en een accuduur van vijftien dagen. Het horloge is in België en Nederland in het zilver of zwart verkrijgbaar voor 99 euro.

Het scherm van de RedMagic Watch heeft een resolutie van 454 bij 454 pixels. De 420mAh-accu moet 15 dagen meegaan bij 'normaal gebruik', of 23 dagen in een energiebesparingsmodus. Wordt het horloge buiten in een van de sportmodussen gebruikt, dan is er een accuduur van vijftig uur. De RedMagic Watch heeft zestien sportmodussen, waaronder fietsen, hardlopen, voetbal en zwemmen. Verder heeft het horloge een 5ATM-rating, waarmee het horloge waterbestendig tot een diepte van zo'n 50 meter zou moeten zijn.

Volgens GizmoChina heeft het horloge een Sony CXD5605 GNSS-chip om onder meer gps te kunnen ontvangen. Ook is er een Goodix GH3011-sensor om continu het hartritme en de hoeveelheid zuurstof in het bloed te kunnen meten. Naast de twee kleuren hebben consumenten de keuze uit vijf leren en siliconen horlogebanden. Het horloge weegt tot slot 30 gram.