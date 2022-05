Nubia-telefoon krijgt als eerste Android-toestel magnetisch draadloos laden

De Nubia Z40 Pro zou de eerste commercieel verkrijgbare Android-telefoon worden met magnetisch draadloos laden. De iPhone 12- en 13-telefoons hebben dat, maar de functie kwam sindsdien nog niet voor bij andere telefoons.

Nubia Z40 Pro-teaser

Nubia maakte de functie bekend in een teaser voor de telefoon. De op maandag geposte teaser met Valentijns-thema toont een ronde draadloze lader; die vorm komt overeen met Apples magnetische draadloze lader voor iPhones. Er zijn geen afbeeldingen van het magnetische systeem in de telefoon of in de lader. Daardoor is onbekend hoe het werkt.

Realme, het zustermerk van OnePlus en OPPO, heeft al wel een magnetische draadloze lader aangekondigd, maar er is nog geen telefoon die gebruikmaakt van het MagDart-laden. Mogelijk gaat het daarbij om de Flash, een telefoon die Realme wellicht over enkele weken zou willen presenteren. Realme heeft een evenement aangekondigd dat rond 28 februari plaatsvindt, maar zegt niet wat het dan wil presenteren.

Nubia heeft al eerder gezegd dat de Z40 Pro een camera krijgt met 35mm-lens. Smartphones hebben veelal primaire camera's met lenzen tussen 24 en 28mm in 35mm-equivalent. Het is onbekend waarom Nubia kiest voor de iets krappere beeldhoek. Het gaat om een Sony IMX787, een voor Nubia gemaakte sensor. De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-soc.

Update, dinsdag: Zoals diverse tweakers opmerkten, hadden diverse andere telefoons in het verleden al magneten om de draadloze lader uit te lijnen, waaronder de Palm Pre uit 2009 en Nexus 5 uit 2013. De bewoording in het artikel is daarop aangepast.