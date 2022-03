RedMagic 6S Pro-gamesmartphone met Snapdragon 888+ kost 599 euro

Nubia presenteert een iets snellere variant van zijn RedMagic 6 Pro-smartphone. De 6S Pro krijgt een Snapdragon 888+-soc, verbeterde koeling en de touch sampling rate van het scherm gaat omhoog naar 720Hz. Het toestel is vanaf 27 september verkrijgbaar.

De RedMagic 6S Pro is in grote lijnen gelijk aan het toestel dat Nubia begin dit jaar uitbracht, maar de fabrikant belooft hogere snelheden en betere koeling. Het 6,8"-oledscherm heeft nog altijd een refreshrate van 165Hz, maar de touch sampling rate voor gebruik met meer dan één vinger is nu 720Hz. Dat was 360Hz bij de RedMagic 6 Pro. Dat toestel ging tot 500Hz bij één vinger. De touch sampling rate bepaalt hoe vaak per seconde een scherm input kan verwerken van een vinger. Een hogere waarde moet een snellere respons mogelijk maken.

Net als de voorganger is de RedMagic 6S Pro een Android-smartphone die gericht is op gaming. Als gebruikers de telefoon horizontaal houden, treffen ze aan de bovenkant aan weerszijden een capacitieve schouderknop met een touch sampling rate van 450Hz. De 6S Pro heeft een derde knop aan de achterkant; die zat niet op de reguliere 6 Pro.

Volgens Nubia is de RedMagic 6S Pro ook wat sneller dan het eerste model. Dat komt door het gebruik van Qualcomms Snapdragon 888+ en een verbeterd koelsysteem. Net als de voorganger heeft de 6S Pro een ingebouwde ventilator. De telefoon heeft een 5050mAh-accu, USB-C-aansluiting en 3,5mm-jack. Het toestel draait op RedMagic OS 4.0, dat is gebaseerd op Android 11. Vanaf 27 september levert Nubia het toestel in drie uitvoeringen, van 599, 699 en 729 euro. De duurste uitvoering heeft een transparante behuizing.