Qualcomm Snapdragon 888 Plus heeft hogere kloksnelheid en krachtigere AI-chip

Qualcomm introduceert de Snapdragon 888 Plus-soc, een verbeterde versie van de Snapdragon 888 van vorig jaar. De nieuwe soc heeft een maximale kloksnelheid van 2,995GHz en heeft een krachtigere AI-processor die 32TOPS kan leveren.

Net als de Snapdragon 888 heeft de 888 Plus een Qualcomm Kryo 680-cpu met acht kernen. Het gaat om vier Cortex-A55-kernen met maximaal 1,8GHz, drie Cortex-A78-kernen met een kloksnelheid van 2,42GHz en een krachtigere Cortex-X1-kern. Deze 'prime'-kern leverde in de 888-soc een kloksnelheid van maximaal 2,84GHz, in de Plus is deze maximaal 2,995GHz, aldus Qualcomm.

De tweede verbetering is dat het Plus-model een zesde generatie Qualcomm AI Engine krijgt met Hexagon 780-processor. Deze levert in de Plus 32TOPS, twintig procent meer dan in het 'reguliere' 888-model. Deze snellere AI-processor maakt AI-taken zoals 'AI super resolution' en op AI-gebaseerde noisecancellation beter, stelt Qualcomm.

Verdere specificaties zijn gelijk, zo krijgt het Plus-model hetzelfde Snapdragon X60 5G-modem als de normale 888-soc met ondersteuning voor onder meer mmWave-frequenties. Ook heeft het Plus-model dezelfde Spectra-ISP voor de verwerking van foto's en video's, die 2,7 gigapixels per seconde kan verwerken. Dat zou het mogelijk moeten maken om 120 foto's van 12 megapixel per seconde te kunnen verwerken.

De eerste telefoons met de 888 Plus-soc verschijnen volgens Qualcomm in de tweede helft van het jaar. Vlaggenschipmodellen van merken als ASUS, Honor, Motorola, vivo en Xiaomi krijgen de nieuwe soc. Qualcomm stelt verder dat er 130 apparaten in ontwikkeling of al aangekondigd zijn die de Snapdragon 888 of Snapdragon 888 Plus krijgen.