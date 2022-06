Qualcomm introduceert compacte ontwikkelaars-pc voor Arm-versie Windows 10

Qualcomm brengt deze zomer in samenwerking met Microsoft een kit uit die ontwikkelaars op weg moet helpen om software te testen op Windows 10 voor Arm. Wanneer de ontwikkelaarskit uitkomt en hoeveel die moet kosten is nog niet bekend.

Een prijs is op het moment van schrijven nog niet meegedeeld, noch de specifieke details over het werkgeheugen, de opslag of de Snapdragon-soc die in het toestel zal zitten. Toch stellen de twee bedrijven dat de ontwikkelaarskit betaalbaarder en handiger zal zijn voor ontwikkelaars in vergelijking met de alternatieven die nu op de markt zijn.

Qualcomm kondigde gisteren ook de tweede generatie van zijn Snapdragon 7c-socs aan. De 7c Gen2-socs draaien volgens Anandtech op een iets hogere kloksnelheid in vergelijking met de eerste generatie en moeten voornamelijk in budgetlaptops terechtkomen.

Sinds december vorig jaar is Microsoft begonnen met een publieke test waarbij de arm-versie van Windows 10 (previewbuild 21277) x64-programma’s kan emuleren. Bij de release van Windows 10 voor Arm konden enkel 32bit-programma’s via emulatie draaien.