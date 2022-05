Qualcomm dicht kwetsbaarheid die afluisteren smartphonemodem mogelijk maakt

Qualcomm heeft vorig jaar december een patch aan smartphonefabrikanten verstrekt voor een kwetsbaarheid die toegang gaf tot zijn modems. De kwetsbaarheid zou dertig procent van alle mobiele telefoons ter wereld treffen, claimt beveiligingsbedrijf Check Point.

In een verklaring aan Amerikaanse media zoals Ars Technica maakt Qualcomm bekend in december 2020 fixes beschikbaar gesteld te hebben. Het bedrijf adviseert gebruikers van Android-smartphones om de laatste updates van de fabrikanten door te voeren.

De kwetsbaarheid zit in het Qualcomm MSM Interface-protocol. Een aanvaller kan een heap overflow uitvoeren in apparaten die een Qualcom Mobile Station Modem gebruiken via de Qualcomm MSM Interface-api. De kwetsbaarheid werd ontdekt door onderzoekers van Check Point Research. Zo'n MSM zit in high-end Android-telefoons van veel fabrikanten. De onderzoekers vonden de kwetsbaarheid vorig jaar in de Snapdragon 855 van een Google Pixel 4. Qualcomm bevestigde Check Point in oktober de kwetsbaarheid te kunnen reproduceren.

Die Interface-api geeft Android de mogelijkheid om met de MSM te communiceren en via die interface kan de MSM met andere onderdelen van een smartphone communiceren, zoals met de camera en vingerafdrukscanner. Maar voor die communicatie zet het logische poorten open richting de cpu van de telefoon. Het verkeer daarop kan onderschept worden als een aanvaller toegang heeft tot de firmware van die MSM.

Check Point heeft de kwetsbaarheid bij Qualcomm op 8 oktober vorig jaar gemeld. In december werd de kwetsbaarheid door Qualcomm gedicht en fabrikanten die de chip gebruiken, zijn ingelicht. Volgens Qualcomm is er nog geen actief misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid. Om de kwetsbaarheid te vinden, moest Check Point onder andere Qualcomms realtime OS, of QuRT, reverse engineeren.