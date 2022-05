Beveilingsonderzoekers vinden 21 kwetsbaarheden in e-mailserversoftware Exim

Beveiligingsonderzoekers van Qualys hebben een serie kwetsbaarheden gevonden in e-mailserversoftware Exim. Het gaat om 21 kwetsbaarheden die samen bekend staan als 21Nails. Die kunnen zowel lokaal als van een afstand worden ingezet.

Van de 21 bugs in Exim kunnen er elf lokaal worden uitgebuit, maar tien ook van een afstand. In sommige gevallen gaat het om een Lokaal privilege escalation, maar in andere gevallen om de mogelijkheid om bestanden aan te maken of juist te verwijderen. Qualys waarschuwt dat de verschillende bugs aan elkaar kunnen worden gekoppeld om een volledige, ongeauthenticeerde remote code execution op afstand uit te voeren.

Sommige van de bugs zijn al vrij oud. Zo is er een bug, CVE-2020-28017, die uit een Exim-versie uit 2014 komt. Volgens Qualys treffen de kwetsbaarheden alle Exim-versies vóór 4.94.1. Het bedrijf heeft in oktober al contact opgenomen met de beheerders van Exim. Dat heeft inmiddels patches uitgebracht, en raadt beheerders aan die zo snel mogelijk door te voeren.

Exim is populaire software om mailservers te beheren. De software draait naar schatting op 3,6 miljoen servers. In 2019 werden kwetsbare servers al aangevallen door een lek dat root-toegang via ssh gaf.