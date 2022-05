Windows Defender-gebruikers klagen over bug die tienduizenden bestanden aanmaakt

Een bug in Windows Defender zorgt ervoor dat sommige gebruikers zonder aanleiding tienduizenden bestanden in een map op hun C-schijf zien verschijnen. Sommige gebruikers klagen dat er gigabytes aan opslagruimte door wordt ingenomen.

Het probleem komt volgens verschillende gebruikers op het Microsoft-forum voor op allerlei verschillende Windows-apparaten. Ze zien de bestanden op zowel Windows 10-computers verschijnen als op Windows Servers, zowel versie 2016, 2019 als 2021 R2. De bug lijkt te komen door Windows Defender, specifiek met engine-versie 1.1.18100.5.

Door een nog onbekend probleem in die software zet Defender tienduizenden of zelfs honderdduizenden bestanden in C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store . Een gebruiker zegt dat hij 400.000 bestanden ziet, een andere zelfs 950.000. Het gaat om bestanden van een of twee kilobyte groot, maar samen nemen ze gigabytes aan ruimte in op schijven. Volgens de getroffen gebruikers levert dat ook problemen op met het maken van back-ups.

Microsoft zegt op het forum dat het op de hoogte is van het probleem. Een fix volgt later op donderdag.