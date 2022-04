Microsoft toont vernieuwde Windows 10-iconen en versnelt opstarten Sandbox

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 10 vrijgegeven met onder andere een vernieuwde weergave voor meerdere iconen binnen het besturingssysteem. Daarnaast is de runtime voor containers geoptimaliseerd voor snel starten van bijvoorbeeld de Sandbox.

De vernieuwde weergave is zichtbaar in Windows 10 Insider Preview Build 21343, die Microsoft voor het dev-kanaal heeft vrijgegeven. Microsoft licht de gewijzigde icoontjes in de verkenner voor bureaublad, documenten, downloads en afbeeldingen uit. De icoontjes voor mappen geven bijvoorbeeld geen schuin opengeslagen map meer weer. De weergave betreft voortaan mappen met tabbladen recht van voren, met verschillende kleuren. Ook het icoontje van de prullenbak is gewijzigd. Ook deze is niet meer schuin georiënteerd, maar recht, en hetzelfde geldt voor die van een aangesloten opslagschijf.

Microsoft begon vorig jaar met het vernieuwen van de icoontjes voor Windows 10 en inmiddels hebben meer applicaties een nieuw icoon gekregen, zoals Kladblok. Microsoft stelt meer visuele wijzigingen in het vooruitzicht, die naar verluidt onderdeel zijn van een project met de naam Sun Valley.

Microsoft meldt verder met de nieuwe buildversie de runtime voor zijn containerimplementatie in Windows 10 geoptimaliseerd te hebben. Deze zou de runtime lichtgewicht maken en voor snellere starttijden van de Sandbox en Defender Application Guard zorgen. Daarnaast is de op Chromium gebaseerde Edge-browser nu ook aan de Sandbox toegevoegd.