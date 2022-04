Remaster van Total War: Rome verschijnt op 29 april

SEGA en Creative Assembly kondigen Total War: Rome Remastered aan. De opgepoetste versie van het zeventien jaar geleden verschenen rts-spel verschijnt op 29 april dit jaar en bevat ook de Alexander- en Barbarian Invasion-uitbreidingen.

Total War: Rome Remastered bevat voor 4k-weergave geoptimaliseerde beelden en opnieuw gemodelleerde gebouwen, objecten en omgevingseffecten zoals stofwolken. De in-game-camera biedt meer mogelijkheden en zoomniveaus en bij gevechten is een nieuwe tactische plattegrond te gebruiken. In totaal zijn er 38 speelbare facties in de remaster en er is een nieuwe agent: de Merchant, die de speler op handelsreis kan zenden. SEGA en Creative Assembly sommen alle wijzigingen ten opzichte van het origineel in een faq op.

Het spel verschijnt 29 april voor Windows, Mac en Linux met de mogelijkheid voor cross-platformmultiplayer. Het spel is vanaf die datum via Steam te krijgen, maar komt enkele weken later in de Mac App Store. Er zijn geen plannen om het spel in de Epic Games Store uit te brengen, aldus de uitgever en ook zouden er geen verdere plannen voor remasters van klassieke Total War-games zijn.

De remaster bevat de Alexander- en Barbarian Invasion-dlc en kopers krijgen in aanvulling daarop de originele Rome: Total War-collectie, al is die alleen op Windows speelbaar. Het spel kost 30 euro maar wie het origineel heeft, krijgt tijdelijk 50 procent korting.