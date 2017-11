Total War: Rome II krijgt Empire Divided-dlc

Creative Assembly brengt vier jaar na de release van Total War: Rome II een nieuw uitbreidingspakket uit voor het spel. Het campagnepakket voor Total War: Rome II heet Empire Divided en bevat nieuwe 'heroische' facties en culturen

Empire Divided speelt zich af in de periode vanaf 270 na Christus, waarin het Romeinse Rijk in crisis zit door economische tegenspoed en interne conflicten. Onder andere het Perzische rijk van de Sassaniden probeert gebruik te maken van de verzwakte positie.

De dlc brengt nieuwe campagne-elementen naar het spel, zoals culten en plagen. Daarnaast zijn er tien facties over vijf culturen, bekende leiders uit die tijd en nieuwe gebouwen. Wat facties betreft zijn er 'heroische' klassen, die niet dood kunnen gaan en verhalende campagnes hebben rond enkele leiders.

Creative Assembly maakt Empire Divided 30 november beschikbaar voor 17 euro. Tegelijk kondigt het bedrijf de gratis Power & Politics-update aan, die het politieke systeem uitbreidt voor Rome II, inclusief alle dlc, op Ceasar in Gaul na. Op woensdag start de open bèta hiervoor. De ontwikkelaar zegt het spel uit 2013 nog uit te willen breiden omdat er nog veel spelers zijn, er interessante tijden in het Romeinse Rijk waren die nog niet aanwezig waren in het spel en het een mogelijkheid biedt om verbeteringen door te voeren.