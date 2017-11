Cryorigs monitorstandaard-behuizing verschijnt in eerste helft 2018 op de markt

Ondanks het niet behalen van de Kickstarterdoelen komt de monitorstandaard-behuizing Taku van Cryorig toch op de markt. Mensen die de gelden voor de behuizing hadden toegezegd op de website kunnen de kast in december als eerste geleverd krijgen. Europeanen kunnen vermoedelijk in de eerste helft van 2018 de Taku kopen.

Cryorig had een doel van 100.000 dollar gesteld waarna de behuizing in productie zou gaan. Uiteindelijk is daarvan maar ongeveer de helft toegezegd door gebruikers. Desondanks zegt Cryorig nu dat de Taku 'genoeg backers, feedback en populariteit heeft vergaard om een productrelease te rechtvaardigen'. Die release vindt plaats in samenwerking met Lian Li.

Het centrale idee van de Taku is dat de kast stevig genoeg is om een monitor er bovenop te plaatsen en dat de pootjes lang genoeg zijn en de voetafdruk groot genoeg is om een fullsize-toetsenbord met 104 toetsen eronder te plaatsen. Hiermee wordt ruimte bespaard op het bureau.

De behuizing heeft ruimte voor een mini-itx-moederbord, een sfx- of sfx-l-voeding, een 3,5"-drive en twee 2,5"-drives. Videokaarten kunnen maximaal 280 millimeter lang zijn en passen in de behuizing met behulp van een riser card. Dualslot-kaarten passen ook. Volgens Cryorig is het dus mogelijk om een high-end-pc te bouwen in de kast. Aan de voorzijde zitten twee usb 3.0-poorten en 3,5mm-audiopoorten. Later moet ook een upgradekit met usb-type-c-poort voor de voorzijde uitkomen. Tot slot wordt ook een 92mm-fan meegeleverd. De binnenkant van de behuizing bestaat uit een tray die uitgeschoven kan worden voor makkelijke inbouw van onderdelen.

Als eerste komt de behuizing in de VS, Japan en Taiwan op de markt. Dat begint in december, maar backers van de Kickstartercampagne hebben wel voorrang en voor hun wordt levering voor het eind van december gegarandeerd. Ook krijgen zij een Cryorig C7-processorkoeler erbij. Vermoedelijk is Europa in de eerste helft van 2018 aan de beurt. Dan gaan Cryorig en Lian Li 'andere markten' bedienen. In de VS kost de Taku 299 dollar. Een prijs in euro's is nog niet bekend.