Cryorig is op Kickstarter een campagne gestart voor de verkoop van een monitorstandaard-behuizing: de Taku. Het is een combinatie van een monitorstandaard en een platte pc-behuizing en is bedoeld voor het besparen van ruimte. Leveringen moet in september beginnen.

De Taku werkt via een uitschuifsysteem waarbij gebruikers als het ware een lade uit de behuizing kunnen schuiven waar alle verschillende hardwarecomponenten in worden gemonteerd. Deze tray is verdeeld in verschillende compartimenten om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare ruimte. De behuizing staat op pootjes zodat een standaardtoetsenbord eronder kan worden geschoven.

De behuizing biedt plaats aan een mini-itx-moederbord, een videokaart van maximaal 280mm, twee 2,5"-ssd's, één hdd in 3,5"-formaat en een processorkoeler van maximaal 48mm. Dit maakt de monitorbehuizing volgens Cryorig volledig geschikt voor de bouw van een hoogwaardige game-pc. Een ventilator van 92mm wordt standaard meegeleverd. Er zijn twee usb 3.0-poorten aanwezig; een usb c-aansluiting volgt in een latere versie van de Taku.

Ook is er gedacht aan kabelmanagement: door middel van speciale deksels kunnen kabels worden weggewerkt, wat de luchtverplaatsing volgens de fabrikant zal verbeteren. De Taku kan monitor met een gewicht van maximaal 15kg ondersteunen. De behuizing is ontworpen door Cryorig en wordt gebouwd door Lian Li.

De campagne loopt nog tot 28 juni en heeft inmiddels ruim 7000 dollar opgehaald. Het doel is het halen van 100.000 dollar. Mensen die 299 overmaken krijgen de standaardversie in het zilver. Voor enkele tientallen dollars meer kan ook de Taku met een rode of zwarte behuizing worden besteld.