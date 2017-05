Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 12:04, 9 reacties • Feedback

Cryorig heeft bekendgemaakt dat de H7 Quad Lumi-processorkoeler, die in samenwerking met NZXT is ontwikkeld, in juni uitkomt voor zestig euro. De koeler heeft rgb-leds die zijn ge´ntegreerd in de heatsink en die met de CAM-software van NZXT zijn aan te sturen.

In de heatsink is een rgb-ledcontroller verwerkt, gebaseerd op de Hue+-controller van NZXT. Gebruikers kunnen verschillende lichteffecten instellen. De verlichting van het logo en leds aan de onderkant van de heatsink kunnen afzonderlijk van elkaar ingesteld worden. Dat kan met de meegeleverde software, die ook beschikbaar is als app vor iOS en Android.

Er zijn aanvankelijk negen effecten beschikbaar, maar via software-updates kunnen later meer lichteffecten worden toegevoegd. De H7 Quad Lumi is gebaseerd op de bestaande H7-processorkoeler van Cryorig, maar voorzien van een extra heatpipe. Daarmee komt het totaal uit op vier heatpipes van 6mm dik. Volgens de fabrikant maakt dat de koeler geschikt om cpu's met een tdp tot 160 watt te koelen.

Het gewicht zonder ventilator is 594 gram en de afmetingen bedragen 98x123x145mm. De processorkoeler kan gemonteerd worden op moederborden met alle recente Intel- en AMD-sockets. Inclusief de meegeleverde QF120-ventilator, die over witte leds beschikt, is het gewicht 728 gram. De pwm-ventilator draait op 300 tot 1600rpm.

Cryorig en NZXT kondigden de H7 Quad Lumi al een jaar geleden aan. De processorkoeler had al eind 2016 moeten verschijnen, maar dat gebeurde niet. Waarom de release is uitgesteld, is niet bekend. Volgens Cryorig komt de koeler in juni wereldwijd beschikbaar voor een adviesprijs van 59,99 euro.