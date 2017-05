Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 13:30, 35 reacties • Feedback

Netflix gaat een dramaserie maken van The Witcher. De serie is gebaseerd op de boeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski, die ook als inspiratie dienden voor de drie games van ontwikkelstudio CD Projekt Red.

Het gaat om een Engelstalige dramaserie. Wanneer de serie op Netflix te zien zal zijn en uit hoeveel afleveringen deze bestaat, is nog niet bekendgemaakt. Het Poolse bedrijf Platige Image, dat gespecialiseerd is in digitale effecten, schrijft over de komst van de serie in een persbericht.

Onder andere de Poolse regisseur Tomek Baginski zal meewerken aan de totstandkoming van de serie, die is gebaseerd op de acht boeken uit de saga. Schrijver Sapkowski stelt dat hij blij is dat er een dramaserie komt die trouw blijft aan het bronmateriaal en de thema's uit zijn boeken. Hij is in aangesteld als creative consultant voor de serie.

De The Witcher-saga is een boekenreeks van de Poolse schrijver Sapkowski, die vertaald is in meer dan twintig talen. In 2001 werd er al een Poolse miniserie en een film gemaakt op basis van de boeken; die verscheen onder de naam The Hexer, of in het Pools Wiedzmin. In 2007 bracht CD Projekt Red de eerste game uit op basis van de saga. Tot nu toe zijn er drie The Witcher-games verschenen, de derde kwam in 2015 uit.

Eind 2015 waren er plannen voor een nieuwe The Witcher-film die in 2017 uit zou moeten komen. Ook deze film zou door Baginski geregisseerd worden en ook Platige was erbij betrokken. Of dat project nu van de baan is door de komst van een dramaserie is niet bekend.

The Witcher 3: Wild Hunt, de meest recente game gebaseerd op de The Witcher-saga