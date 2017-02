Door Joris Jansen, maandag 27 februari 2017 21:05, 12 reacties • Feedback

Netflix-ceo Reed Hastings heeft tijdens het Mobile World Congress gezegd dat Netflix helpt bij het bestrijden van piraterij. Volgens Hastings levert Netflix hier een bijdrage aan, omdat mensen via de dienst op een goedkope manier een alternatief hebben voor illegaal downloaden.

De topman van Netflix verwees hierbij specifiek naar Nederland. "Een service zoals Netflix helpt omdat er nu deze geweldige content is. Nederland was een van de grote hotspots voor piraterij, maar consumenten stappen meer en meer over op legale en betaalbare alternatieven om aan content te kunnen komen", aldus Hastings.

Hastings maakte tijdens de vraag- en antwoordsessie na zijn keynote ook bekend dat Netflix werkt aan het verbeteren van de videokwaliteit op relatief lage bandbreedtes, zodat de dienst geschikter is voor mobiel gebruik. "We hebben geïnvesteerd in codecs die het mogelijk maken dat je geweldige beeldkwaliteit krijgt op een halve megabit per seconde. We kunnen nu een goede beeldkwaliteit leveren op 300Kbps, maar we hopen dit op den duur ook mogelijk te maken bij 200Kbps. Op die manier zijn we efficiënter voor het gebruik via mobiele netwerken".

Echter, Hastings gaf daarbij ook aan dat Netflix niet specifiek video's voor mobiel gebruik produceert, maar wel probeert het bekijken van video's op bijvoorbeeld smartphones zo aangenaam mogelijk te maken. In dat kader zei Hastings ook dat Netflix samenwerkt met LG om hdr te kunnen integreren op smartphones, zodat gebruikers een rijkere kleurenweergave te zien krijgen.

Ten aanzien van de toekomst zei Hastings dat Netflix zich waar mogelijk zal aanpassen aan nieuwe technologieën. Vorig jaar zei de topman nog dat hij weinig ziet in virtual reality, mede omdat je volgens Hastings binnen twintig minuten kijken al uitgeput bent. In Barcelona zei Hastings dat virtual reality nog in de kinderschoenen staat, maar daarbij gaf hij aan dat als de technologie op een gegeven moment echt doorbreekt, dat Netflix daarop in zal spelen. Over tien of twintig jaar denkt hij dat vr een serieuze 'concurrent' kan vormen.