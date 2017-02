Door Sander van Voorst, woensdag 8 februari 2017 09:27, 71 reacties • Feedback

Submitter: TheodoorDG

De EU heeft dinsdagavond een akkoord bereikt over de regels die EU-burgers in staat stellen om diensten als Netflix, Spotify en Steam ook op reis binnen andere lidstaten te gebruiken. Na goedkeuring moeten de regels in 2018 van kracht worden.

De Europese Commissie schrijft dat de regels zich bijvoorbeeld richten op films, sportevenementen, e-books, games en muziekdiensten. Momenteel kan het gebruik van dergelijke diensten in een andere lidstaat beperkt of anders zijn, doordat het aanbod alleen beschikbaar is als de gebruiker zich in zijn thuisland bevindt, of dat het aanbod per land verschilt. Dat laatste is bij Netflix het geval.

Deze praktijk van geoblocking wil de EU met de nieuwe regels, die de vorm van een verordening aannemen, uit de weg ruimen. De regels sluiten niet uit dat diensten als Netflix per land een verschillend aanbod hanteren. Wel moeten mensen met hun abonnement dan in alle lidstaten toegang kunnen krijgen tot de films en series waar ze in het land van aanschaf recht op hebben.

Het voorbeeld dat de Commissie geeft, is dat een Fransman ook in Kroatië toegang krijgt tot zijn Canal+-abonnement. De regels richten zich alleen tot betaalde diensten. Gratis aanbieders kunnen volgens de Commissie zelf besluiten om op dezelfde manier toegang mogelijk te maken. Een aanbieder zoals Netflix kan op basis van de betaalgegevens, het contract of een ip-adres het thuisland van de gebruiker verifiëren.

De nieuwe regels moeten nog door de Raad en het Europarlement goedgekeurd worden, voordat zij in het begin van komend jaar van kracht worden. Lidstaten en aanbieders hebben negen maanden de tijd om zich voor te bereiden op de regelgeving. De Europese Commissie stelde de plannen in december 2015 voor. Aanvankelijk leek het alsof er niets van terecht zou komen, maar de Raad stemde in mei in met het pakket aan regels.