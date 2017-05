Door Joris Jansen, donderdag 18 mei 2017 17:14, 33 reacties • Feedback

Het Europarlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee EU-burgers het aanbod van bijvoorbeeld Netflix uit hun thuisland ook kunnen bekijken in een andere lidstaat. Dat betekent dat muziek, films, sportuitzendingen en games voor reizigers ook over de grens beschikbaar worden.

De plannen gelden voor allerlei streamingdiensten, zoals Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify en Deezer. De nieuwe regels rondom de 'portabiliteit' van deze digitale content gaan alleen gelden voor streamingdiensten waarvoor abonnementsgeld verschuldigd is, al kunnen gratis diensten ook vrijwillig ervoor kiezen hun content in heel Europa beschikbaar te maken. Daarbij moeten ze dan wel voldoen aan de regels voor het controleren van de woon- en verblijfplaats van de gebruiker.

In het voorstel is bepaald dat de contentproviders 'effectieve en redelijke' maatregelen mogen nemen om te verifiëren dat de abonnee zich slechts tijdelijk in een andere EU-lidstaat bevindt en zich er niet permanent heeft gevestigd. In het laatste geval zou dat een schending van auteursrechten kunnen opleveren omdat de auteursrechtlicenties per lidstaat verschillen.

Om de tijdelijkheid van het verblijf vast te stellen mogen de aanbieders identiteitskaarten raadplegen, betaalgegevens bekijken, publieke belastinginformatie inzien, postadresgegevens gebruiken of naar de ip-adressen kijken. Het verwerken van persoonsgegevens moet proportioneel zijn en voldoen aan privacywaarborgen.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe het concept van het tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat precies moet worden ingevuld en gehandhaafd. Marietje Schaake, voorstander van de nieuwe regels en namens D66 parlementslid voor de liberale eurofractie, licht toe dat het begrip van tijdelijkheid mogelijk later nader wordt gedefinieerd en geregeld. Ze vindt de regels om misbruik van de portabiliteit te voorkomen een 'achterhoedegevecht', omdat ze ervan uitgaat dat verreweg de meeste mensen alleen van de nieuwe regels gebruik maken om de content die in hun thuisland beschikbaar is over de grens te kunnen blijven bekijken, en dat misbruik aldus weinig aan de orde zal zijn.

Schaake hoopt dat er op termijn ook stappen worden gezet op het gebied van geoblocking, waarbij gebruikers op basis van hun ip-adres worden geblokkeerd. De parlementariër licht toe dat Netflix in dit kader moeite heeft met scenario's waarbij geoblocking niet meer wordt toegepast. Dan kan bijvoorbeeld iemand uit Finland de mogelijkheid hebben om te kijken naar films die door de Nederlandse Publieke Omroep worden uitgezonden. Er zou dan kunnen worden bijgehouden wanneer er wat beschikbaar is bij buitenlandse aanbieders en zodoende zou dat de interesse voor een dienst als Netflix wat kunnen verminderen. Schaake vindt deze praktijk van geoblocking ongewenst en krampachtig, omdat je via een vpn-verbinding toch al toegang hebt tot buitenlandse content.

De Europese Commissie stelde de plannen voor portabiliteit in december 2015 voor. In februari 2017 bereikten onderhandelaars van de Commissie, het Europees Parlement en de individuele lidstaten een akkoord over de plannen. Het Europees Parlement heeft de plannen nu goedgekeurd met 586 stemmen vóór, 34 tegen en acht onthoudingen. De Europese Raad, waarin de Europese regeringsleiders zitten, moet de plannen formeel nog goedkeuren. Als dat gebeurt zullen de nieuwe regels in het eerste kwartaal van 2018 van kracht worden.