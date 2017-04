Netflix maakt downloaden video's mogelijk in Windows 10-app*

Door Joris Jansen, dinsdag 4 april 2017 13:05, 28 reacties • Feedback

Gebruikers van de Windows 10-app van Netflix krijgen de mogelijkheid om op hun desktop, laptop of tablet video's offline te bekijken. Eind vorig jaar kwam deze functie al beschikbaar voor Android en iOS. De update komt vanaf dinsdag via de Windows Store beschikbaar.

Een woordvoerder van Netflix heeft tegenover TechCrunch bevestigd dat de update beschikbaar komt voor laptops en tablets die draaien op Windows 10. Het is nog onduidelijk of de bijwerking ook uitkomt voor smartphones die op Windows 10 draaien. Eerder bracht Windows Central al het nieuws dat de functionaliteit er komt voor de pc-app van Netflix.

De functie komt beschikbaar onder de naam 'Download & Go', waarbij er een kleine downloadknop is waarmee de serie of film wordt gedownload zodat het op een later tijdstip kan worden bekeken. Titels die kunnen worden gedownload zijn met name door Netflix geproduceerde series.

In november vorig jaar werd de downloadfunctie geïntroduceerd. Leden van de dienst kunnen geselecteerde films en series opslaan op Android- en iOS-apparaten om ze later offline te bekijken. De downloads blijven een beperkte tijd op het apparaat staan. Hoe lang de film of serie offline beschikbaar blijft, verschilt per titel. Toen de downloadfunctie vorig jaar voor Android en iOS uitkwam, konden de downloads alleen op de interne opslag van smartphones en tablets worden opgeslagen, maar sinds een in januari uitgebrachte update kan dat ook op micro-sd-kaartjes.