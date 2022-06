Netflix voegt automatische downloadfunctie toe voor voorkeurscontent in Android

Netflix voegt in de Android-app van zijn streamingdienst de zogeheten Downloads For You-functie toe. Met deze functie wordt automatisch aanbevolen content gedownload op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Daarbij speelt de kijkgeschiedenis een belangrijke rol.

Netflixt zegt dat het met deze functie het ontdekken van de volgende favoriete serie of film snel en gemakkelijk wil maken. Gebruikers moeten de functie handmatig inschakelen in de instellingen van de Android-app en daarbij kiezen hoeveel data er maximaal gedownload mag worden: 1, 3 of 5GB. Het downloaden gaat vervolgens automatisch en geschiedt alleen bij een wifi-verbinding. Op een aantal uitzonderingen na is de meeste content uit de volledige catalogus beschikbaar voor de downloadfunctie; de uitzonderingen hangen samen met gesloten licentieovereenkomsten.

Deze nieuwe downloadfunctie wordt sinds eind 2019 al getest. Naast het gemakkelijker maken om een nieuwe serie te ontdekken, is de achterliggende gedachte van de Downloads For You-functie dat Netflix-abonnees hiermee altijd iets te kijken hebben, ook wanneer er geen of een zeer matige mobiele dataverbinding beschikbaar is. De nieuwe automatische downloadoptie is te beschouwen als een uitbreiding van Smart Downloads, een functie die een uitgekeken, gedownloade aflevering verwijdert en het volgende deel automatisch binnenhaalt.

Vooralsnog is de downloadfunctie alleen wereldwijd beschikbaar in de mobiele Android-app van Netflix. Het bedrijf zegt dat binnenkort een testfase van deze functie in de iOS-app begint.