Vikingsurvivalgame Valheim doorbreekt grens 500.000 gelijktijdige spelers

De begin deze maand op Steam uitgebrachte vikingsurvivalgame Valheim heeft onlangs de grens van 500.000 gelijktijdige spelers doorbroken. Daarmee nestelt Valheim zich in de top drie op het gamingplatform.

Op basis van cijfers van SteamDB blijkt dat Valheim op zondag 21 februari gelijktijdig door 502.387 spelers werd gespeeld. Dat was nog niet eerder zo hoog. Daarmee is Valheim de piek van het aantal gelijktijdige spelers bij PlayerUnknown's Battlegrounds voorbij. Alleen Dota 2 en Counter-Strike: Global Offensive doen het nog altijd beter: Voor Dota 2 zat dat aantal in het afgelopen weekend en de weekenden daarvoor stelselmatig ruim boven de 600.000 en voor CS:GO zit dat aantal doorgaans ruim boven een miljoen spelers.

Ontwikkelaar Iron Gate bracht Valheim op 2 februari uit op Steam en twee weken later waren er meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Onlangs maakte de ontwikkelaar bekend dat Valheim meer dan drie miljoen keer is verkocht. De game doet het volgens Iron Gate ook goed op Twitch; daar zou het de zevende meest gestreamde game zijn, waarbij er meer dan 20 miljoen uur aan gameplaybeelden zijn bekeken.

Valheim is alleen beschikbaar als vroegtijdige versie voor 16,79 euro. Het spel maakt gebruik van procedureel gegenereerde omgevingen waarin maximaal tien spelers moeten zien te overleven. Het doel is om Asgaard te bereiken. Dat is in de Noorse mythologie de naam van de plek waar de goden wonen; Midgaard is de naam voor het mensenrijk. Spelers kunnen in Valheim samenwerken aan het maken van voorwerpen en gebouwen, en vechten tegen monsters.